VIDEO | Iurie Ciocan este convins că R. Moldova nu are altă soluție decât Reunirea cu România: „Nu suntem capabili să ne autoguvernăm”

Republica Moldova nu este un stat epuizat, care supraviețuiește din asistență externă și care nu mai are capacitate să supraviețuiască pe cont propriu. În aceste condiții, singura soluție reală pentru a ieși din această criză sistemică ar fi reunirea cu România. Opinia aparține fostului președinte al CEC Iurie Ciocan și a fost exprimată la emisiunea […] Articolul VIDEO | Iurie Ciocan este convins că R. Moldova nu are altă soluție decât Reunirea cu România: „Nu suntem capabili să ne autoguvernăm” apare prima dată în ZIUA.md.

