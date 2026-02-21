FOTO | O delegație a Mitropoliei Basarabiei, în vizită de lucru în Arhiepiscopia Iașilor, pentru noi proiecte de înfrățire

15:50

Datoria totală pentru gazele naturale neachitate se ridica, la 31 ianuarie, la aproximativ 799,7 milioane de lei. Cea mai mare parte provine din sectorul noncasnic, în timp ce restanța consumatorilor casnici este de aproape 52 de milioane de lei. Potrivit datelor comunicate de Moldovagaz și citate de IPN, din această sumă, 40,9 milioane de lei […]