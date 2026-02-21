FOTO | Au apărut mărțișoarele în centrul Chișinăului. Târguri tematice în Scuarul Catedralei și în alte sectoare

13:40

Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrarilor pentru noul pod peste raul Prut, în zona Albița-Leușeni, județul Vaslui, transmite Ziarul Național. Investiția se ridică la circa 53 de milioane de euro, iar durata de execuție este estimată la 24 de luni. Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul […] Articolul Un nou pod peste Prut, care va lega Republica Moldova de România. Acesta va avea o lungime de 420 de metri și patru benzi de circulație apare prima dată în ZIUA.md.