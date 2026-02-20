Președintele României, Nicușor Dan, despre relația cu Casa Albă: „Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”

16:10

Ungaria și Slovacia au anunțat suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, după ce tranzitul petrolului rusesc prin conducta „Drujba", care traversează teritoriul ucrainean, a fost blocat. În paralel, Bratislava a avertizat că ar putea opri furnizarea de energie electrică către Kiev, în cazul în care fluxurile de țiței nu vor fi reluate. Anunțul privind motorina […]