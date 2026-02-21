ATITUDINI | Cornelia Cozonac: Cine ne sunt prietenii și ai cui prieteni ar trebui să ne îngrijoreze

Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și fost președinte al Comisiei de grațieri, îmi reproșează, într-un comentariu la o postare de-a mea de ieri despre cazul anulării unei grațieri, că știe cine îmi sunt „prietena” și „prietenul”, persoane despre care dânsul crede că mi-ar furniza informații care nu îi convin. Amintesc că este […] Articolul ATITUDINI | Cornelia Cozonac: Cine ne sunt prietenii și ai cui prieteni ar trebui să ne îngrijoreze apare prima dată în ZIUA.md.

