Solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, Brad Arnold, a murit la 47 de ani din cauza cancerului

21:00

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a finanțat plățile pentru mai multe tipuri de indemnizații destinate părinților: indemnizații unice la naștere, indemnizații pentru creșterea și îngrijirea copilului, indemnizații pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizații paternale, indemnizații de maternitate și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 315,7 milioane de lei.