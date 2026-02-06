Igor Grosu: „Depistarea unei noi drone pe teritoriul R. Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse”
Radio Chisinau, 6 februarie 2026 21:20
Depistarea unei noi drone pe teritoriul Republicii Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse. Acest stat nu respectă și nu a respectat niciodată integritatea teritorială a Republicii Moldova, a sfidat și a profanat ideea de neutralitate. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, informează MOLDPRES.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
21:20
Igor Grosu: „Depistarea unei noi drone pe teritoriul R. Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse” # Radio Chisinau
Depistarea unei noi drone pe teritoriul Republicii Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse. Acest stat nu respectă și nu a respectat niciodată integritatea teritorială a Republicii Moldova, a sfidat și a profanat ideea de neutralitate. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, informează MOLDPRES.
Acum o oră
21:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a finanțat plățile pentru mai multe tipuri de indemnizații destinate părinților: indemnizații unice la naștere, indemnizații pentru creșterea și îngrijirea copilului, indemnizații pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizații paternale, indemnizații de maternitate și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 315,7 milioane de lei.
20:40
Provocările din regiune și sprijinul în procesul de integrare europeană, discutate de Alexandru Munteanu și ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys # Radio Chisinau
Modalitățile de sporire a cooperării bilaterale, provocările din regiune și sprijinul în procesul de integrare europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău, informează un comunicat al executivului.
Acum 2 ore
20:20
Comisia Europeană propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea serviciilor maritime pentru petrolierele rusești # Radio Chisinau
Uniunea Europeană intenționează să introducă un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, concentrat asupra sectoarelor bancar și energetic, în încercarea de a limita capacitatea Moscovei de a finanța Războiul din Ucraina, relatează Le Figaro preluat de Mediafax.
20:05
„Condamnăm ferm orice încălcare a spațiului aerian și orice amenințare la adresa securității”. Reacția MAE după ce o dronă a fost depistată la Drochia # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor. Mesajul a fost transmis după ce o dronă a fost depistată astăzi în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia.
Acum 4 ore
19:20
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice # Radio Chisinau
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune. Proiectul va fi implementat în cadrul Sandbox-ului de reglementare din domeniul energiei. Decizia de acceptare a acestuia a fost luată în ianuarie de către Comisia pentru spații de testare inovativă, informează MOLDPRES.
18:50
O dronă a fost depistată astăzi în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo.
18:35
Olimpiadele școlare planificate pentru acest weekend, amânate din cauza condițiilor meteo dificile # Radio Chisinau
Olimpiadele raionale, municipale și zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, se amână din cauza condițiilor meteo dificile, anunță Ministerul Educației. Astfel, acestea urmează să fie reprogramate pentru zielel de joi, 12 februarie și vineri, 13 februarie.
18:10
Circulația troleibuzelor și autobuzelor din Chișinău, afectată din cauza condițiilor meteorologice # Radio Chisinau
Din cauza condițiilor meteorologice actuale, circulația troleibuzelor și autobuzelor este afectată atât pe rutele urbane, cât și pe cele suburbane. Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate pe trasee alternative.
17:55
Premierul Alexandru Munteanu avertizează asupra mesajelor false apărute în mediul online, care folosesc identitatea sa # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a avertizat astăzi asupra unor mesaje false care circulă în mediul online și care folosesc în mod fraudulos imaginea și vocea sa. Șeful Executivului a precizat că este vorba despre o escrocherie și a îndemnat cetățenii să manifeste prudență și să consulte doar surse oficiale de informare.
Acum 6 ore
17:35
Salariile directorilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor fi reduse cu 20 la sută. Decizia a fost anunțată astăzi de instituție și va fi aplicată începând cu luna februarie 2026, informează MOLDPRES.
17:20
Circulația se desfășoară cu dificultate pe mai multe drumuri din țară. Vehiculele de mare tonaj și autobuzele rămân staționate pe acostament (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că la această oră circulația se desfășoară cu dificultate pe mai multe trasee din țară, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Vehiculele de mare tonaj și autobuzele rămân staționate pe acostament, măsură necesară pentru prevenirea blocajelor și a producerii incidentelor rutiere.
17:00
Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, la Chișinău: „Uniunea Europeană fără R. Moldova nu poate fi nu poate fi o structură completă ca proiect geopolitic” (FOTO) # Radio Chisinau
Lituania va continua să sprijine ferm integrarea europeană a Republicii Moldova și consolidarea suveranității sale, a declarat ministrul de externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său lituanian, aflat în vizită la Chișinău. La rândul său, Kęstutis Budrys a declarat că Uniunea Europeană ar fi o structură geo-politică incompletă fără Rep. Moldova și Ucraina, transmite Radio Chișinău.
16:40
Compania A7, controlată de Șor, emite vekseli fizici pentru a ocoli sancțiunile internaționale # Radio Chisinau
Compania A7, fondată și controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, continuă să activeze în parteneriat cu banca rusă de stat Promsvyazbank, chiar și după ce a fost vizată de sancțiuni impuse de SUA, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Potrivit publicației Financial Times, firma a început să emită „bilete la ordin” (vekseli) în format fizic, utilizate pentru a sprijini Moscova în eludarea sancțiunilor internaționale, transmite IPN.
16:15
Comisia Europeană: TikTok „creează dependență” în mod voit și forțează creierul utilizatorilor în „modul pilot automat” pentru a nu se opri din scroll. Compania riscă o amendă uriașă # Radio Chisinau
O anchetă a Comisiei Europene a scos la iveală modul în care TikTok a construit o „capcană digitală” prin funcții care anulează barierele psihologice ale utilizatorilor, ignorând deliberat impactul negativ asupra sănătății mintale. Bruxelles-ul amenință acum gigantul chinez cu o amendă de 6% din cifra de afaceri globală dacă nu își modifică radical algoritmul, potrivit unui comunicat al executivului european.
16:00
Întârzieri ale zborurilor de pe Aeroportul din Chișinău din cauza condițiilor meteorologice (VIDEO) # Radio Chisinau
Zborurile operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări. Situația este determinată de condițiile meteorologice, care impun aplicarea procedurii speciale de degivrare (de-icing) pentru aeronavele aflate la sol, informează administrația aeroportului.
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de polei și ghețuș, până pe 9 februarie, ora 20:00. Alerta este valabil[ pe ]ntreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum 8 ore
15:25
Uniunea Scriitorilor din Moldova și Radio România Chișinău: Un parteneriat în susținerea cărții și lecturii # Radio Chisinau
Pe 3 februarie 2026, a avut loc o întrevedere de lucru între echipa de conducere a Uniunii Scriitorilor din Moldova (USM), reprezentată de Teo Chiriac, președinte al USM, și Ivan Pilchin, vicepreședinte, cu Valentin Niculescu, director al postului Radio România Chișinău, și cu Marina Mocanu, juristă, în vederea consolidării colaborării instituționale.
15:15
Din 1 aprilie, vor fi operate zboruri directe între Chișinău și Vilnius, capitala Lituaniei. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, în timpul conferinței de presă susținută alături de omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită la Chișinău, informează MOLDPRES.
15:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys. Parcursul european al Republicii Moldova, în discuții (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită oficială la Chișinău.
14:50
Din 1 aprilie, vor fi operate zboruri directe între Chișinău și Vilnius, capitala Lituaniei. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, în timpul conferinței de presă susținută alături de omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită la Chișinău, informează MOLDPRES.
14:30
Trei persoane, inclusiv doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un apartament din Chișinău # Radio Chisinau
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit o intoxicație ușoară cu monoxid de carbon, în dimineața zilei de 5 februarie 2026, într-un apartament din municipiul Chișinău, ca urmare a exploatării necorespunzătoare a unui cazan pe combustibil gazos.
14:15
R. Moldova a înregistrat creștere economică în anul 2025. Eugeniu Osmochescu: „În 2026 ne propunem modificări legislative” # Radio Chisinau
Rep. Moldova a înregistrat în primele 11 luni ale anului trecut o creștere economică de 2,7% iar investițiile s-au majorat cu 22%, în pofida unui context regional volatil, a declarat astăzi ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. În acest an, autoritățile își propun un program ambițios de debirocratizare, reglementare și de ajustare a politicilor la cele mai bune standarde internaționale, a mai spus oficialul, transmite Radio Chișinău.
14:00
Circulația vehiculelor de mare tonaj pe întreaga rețea de drumuri naționale este temporar sistată.
13:45
Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. R. Moldova va fi reprezentată de 5 sportivi # Radio Chisinau
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 debutează astăzi, 6 februarie, în Italia, reunind peste 3.000 de sportivi din aproape 100 de țări, care vor concura în 116 probe din 16 sporturi de iarnă. Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi, iar schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor purta tricolorul național la ceremonia de deschidere.
Acum 12 ore
13:30
CEC solicită propuneri de modificare a Codului electoral, în perspectiva consolidării legislației electorale # Radio Chisinau
Un apel public pentru înaintarea propunerilor de modificare a Codului electoral și de perfecționare a procedurilor electorale a fost lansat de Comisia Electorală Centrală /CEC/, în vederea consolidării cadrului normativ și a practicilor electorale din Republica Moldova, în contextul pregătirii viitoarelor scrutin.
13:10
Accesul mijloacelor de transport de mare tonaj în Republica Moldova a fost suspendat temporar, iar circulația rutieră se desfășoară cu dificultăți pe întreg teritoriul țării, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a formării ghețușului.
12:40
LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Republicii MoldovaMihai Popșoi, și ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys aflați într-o vizită oficială la Chișinău, susțin o conferință de presă.
12:35
ANSA pregătește acțiuni strategice pentru un sistem competitiv și conform cu UE: control fitosanitar și certificarea produselor agroalimentare # Radio Chisinau
Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a întrunit într-o ședință de lucru cu specialiștii din domeniul fitosanitar, pentru a analiza rezultatele din 2025 și a contura obiectivele strategice pentru 2026. Principalul accent a fost pus pe implementarea acțiunilor prevăzute în Planul Național de Aderare (PNA) la Uniunea Europeană, un vector esențial al dezvoltării sectorului agroalimentar.
12:20
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 7 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 7 februarie.
12:05
Percepțiile publice asupra sistemului justiției din Republica Moldova se îmbunătățesc. Iulian Groza: „Reformele în justiție încep să fie observate” # Radio Chisinau
Percepțiile publice asupra sistemului justiției din Republica Moldova se îmbunătățesc, arată un sondaj național privind integritatea în sectorul justiției, realizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene în cooperare cu Magenta Consulting.
11:40
Peste 500 de școli din R. Moldova au trecut la lecții online din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Radio Chisinau
Un număr de 571 de școli din țară au desfășurat astăzi lecții online, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Cele mai multe dintre acestea sunt din municipiul Chișinău - 147, raionul Florești – 38 și raionul Sângerei – 34.
11:35
Autoritățile atenționează cetățenii despre tentative de fraudă privind programul de compensații „Ajutor la Contor” # Radio Chisinau
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii despre o nouă fraudă. Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului „Ajutor la contor” și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare.
11:25
Rata anuală a inflației va înregistra o diminuare în trimestrul I 2026, după care se va menține relativ stabilă până la finele anului curent, iar la începutul anului viitor va consemna o scădere ușoară. Prognoza a fost prezentată de Banca Națională a Moldovei (BNM).
11:10
Posturile vamale din Republica Moldova activează în regim normal. Dificultăți de circulație la Costești # Radio Chisinau
Traficul rutier în apropierea postului vamal Costești este îngreunat, vineri dimineață, din cauza formării ghețușului pe traseul național Rîșcani–Costești, în timp ce toate posturile vamale din Republica Moldova activează în regim normal, fără restricții la controlul vamal.
10:55
Sistemul de control la frontieră la trecerea pe viitorul pod rutier de la Ungheni va fi amplasat pe teritoriul României. Guvernul de la București a aprobat memorandumul # Radio Chisinau
Guvernul de la București a aprobat joi un memorandum care prevede implementarea unui sistem de control coordonat, amplasat pe teritoriul României, la trecerea frontierei de stat de la Ungheni.
10:30
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii despre o nouă fraudă. Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului „Ajutor la contor” și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare.
10:20
Un oficial militar rus de rang înalt a fost împușcat la Moscova în această dimineață # Radio Chisinau
O tentativă de asasinat a avut loc la Moscova asupra locotenentului general al Ministerului Apărării rus, Vladimir Alekseev. Ofițerul a fost spitalizat cu răni prin împușcare după un atac comis în această dimineață, în apropierea locuinței sale.
10:05
„Este un fals”. Premier Energy dezminte informațiile conform cărora ar urma deconectări masive ale energiei electrice # Radio Chisinau
Compania Premier Energy dezminte informațiile potrivit cărora ar urma deconectări masive ale energiei electrice, în ziua de 6 februarie.
09:55
„Nu mai putem separa pe deplin planurile economice de cele de securitate”. Oana Țoiu a participat la prima Ministerială a Mineralelor Critice, găzduită la Washington de Marco Rubio și J.D. Vance # Radio Chisinau
În calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru cheie al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, România a participat la prima reuniune ministerială de profil, la invitația secretarului de stat Marco Rubio, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe al României.
09:30
Colapsul energetic de săptămâna trecută rămâne în atenția presei de la Chișinău. Din cauza vulnerabilității energetice care persistă pe fundalul războiului din Ucraina, experții atrag atenția că trebuie urgentat lucrul la liniile de interconectare cu România. Totodată, jurnaliștii relatează că procesul de judecată în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, aproape de final.
09:20
Maia Sandu cere continuarea și extinderea vettingului: „Nu putem păstra oameni corupți în sistem” # Radio Chisinau
Evadările persoanelor cercetate sau condamnate înainte de pronunțarea sentințelor definitive și ritmul lent al reformei justiției rămân probleme grave în Republica Moldova, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
09:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a publicat un bilanț al situației de pe drumurile naționale pentru intervalul 5 februarie, ora 19:00 – 6 februarie, ora 07:00, perioadă în care condițiile de circulație au fost dificile, iar carosabilul — alunecos, din cauza poleiului.
09:05
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază la sfârșit de săptămână, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
08:55
Un membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a demisionat # Radio Chisinau
Membrul Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, Pierangelo Padova, a demisionat din funcție. Parlamentul a adoptat astăzi un proiect de hotărâre prin care se constată încetarea mandatului de membru, în baza cererii de demisie depuse la data de 13 ianuarie 2026.
Acum 24 ore
08:35
Constrângerea unui copil la săvârșirea unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani. Pedeapsa va fi mai severă dacă faptele sunt săvârșite asupra unui copil cu vârsta de până la 14 ani sau dacă constrângerea este comisă de un membru al familiei ori de persoana în grija căreia se află copilul. Inițiativa legislativă a fost votată de Parlament în lectura a doua, transmite IPN.
08:25
Vremea se anunță în continuare dificilă. Este în vigoare Cod Galben pentru între teritoriul R. Moldova. Temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor duce la formarea poleiului pe drumuri.
08:05
Șefa statului cere continuarea și extinderea vettingului: Maia Sandu: „Nu putem păstra oameni corupți în sistem” # Radio Chisinau
Evadările persoanelor cercetate sau condamnate înainte de pronunțarea sentințelor definitive și ritmul lent al reformei justiției rămân probleme grave în Republica Moldova, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
Ieri
21:10
Peste 340 de primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Alexei Buzu: „Avem un scop clar - servicii mai bune pentru cetățeni” # Radio Chisinau
Peste 340 de primării au inițiat deja procesul de amalgamare voluntară. Cifrele au fost prezentate de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.
20:45
Condiții mai bune de deplasare pe drumul R33, care duce la Leușeni, și drumul G100, care unește satul Cărpineni de Mingir # Radio Chisinau
După ani de așteptare, drumul R33, care duce la Leușeni, și drumul G100, care unește satul Cărpineni de Mingir, asigură oamenilor din Hâncești, dar și din regiune, condiții mai bune de deplasare. Progresele au fost analizate de premierul Alexandru Munteanu, care a efectuat astăzi o vizită la Hâncești.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.