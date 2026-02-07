Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției în Rusia, a fost găsit înecat în baie

08:35

Constrângerea unui copil la săvârșirea unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani. Pedeapsa va fi mai severă dacă faptele sunt săvârșite asupra unui copil cu vârsta de până la 14 ani sau dacă constrângerea este comisă de un membru al familiei ori de persoana în grija căreia se află copilul. Inițiativa legislativă a fost votată de Parlament în lectura a doua, transmite IPN.