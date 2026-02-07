SUA propun negocieri trilaterale de pace la Miami. Ucraina confirmă participarea

Statele Unite ale Americii au propus, pentru prima dată, delegațiilor de negociatori ai Rusiei și Ucrainei să se întâlnească la Miami peste o săptămână. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o discuție cu jurnaliștii la Kiev, cărora le-a dezvăluit detalii despre a doua rundă de negocieri trilaterale desfășurate la Abu Dhabi, transmite IPN, cu referire la Suspilne.

• • •

