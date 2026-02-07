Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Autoritățile anunță reluarea deplasării transportului de mare tonaj
Radio Chisinau, 7 februarie 2026 12:45
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu sectoare unde sunt întâmpinate dificultăți din cauza carosabilului acoperit parțial cu zăpadă și polei. În această dimineață, transportul de mare tonaj a reluat deplasarea pe traseele din țară.
• • •
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu sectoare unde sunt întâmpinate dificultăți din cauza carosabilului acoperit parțial cu zăpadă și polei. În această dimineață, transportul de mare tonaj a reluat deplasarea pe traseele din țară.
Zboruri în siguranță și trafic normal pe Aeroportul din Chișinău: echipele de iarnă sunt la datorie # Radio Chisinau
Activitatea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău se desfășoară în condiții optime, iar traficul aerian decurge normal, anunță reprezentanții aeroportului.
Zeci de intervenții ale salvatorilor din cauza poleiului și ninsorilor în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat 76 de misiuni de intervenție la nivel național, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile.
Deșeurile spațiale amenință traficul aerian: Cum pot resturile de sateliți să blocheze zborurile cu avionul # Radio Chisinau
Zborurile întârziate nu mai sunt provocate doar de vreme sau probleme tehnice. Deșeurile spațiale care reintră necontrolat în atmosferă pot bloca temporar zone întregi de trafic aerian, afectând mii de pasageri.
Alertă în Polonia: Două aeroporturi, închise din cauza unor „activități militare neplanificate” legate de securitatea statului # Radio Chisinau
Două aeroporturi din sud-estul Poloniei au fost închise din precauție, din cauza atacurilor rusești asupra teritoriului ucrainean din apropiere, au anunțat sâmbătă autoritățile poloneze.
Ministrul Sănătății a avut o întrevedere cu ambasadoarea R. Austria în R. Moldova. Discuțiile s-au axat pe identificarea noilor oportunități de colaborare # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere oficială cu ambasadoarea Republicii Austria în Republica Moldova, Stella Avallone. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării moldo-austriece în domeniul sănătății și pe identificarea noilor oportunități de colaborare.
UPDATE. Drona depistată la Drochia este de tip Gerbera și nu contine încărcătură explozivă # Radio Chisinau
În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă a Poliției s-a stabilit că drona este de model Gerbera, fără încărcătură explozivă.
OAMENI ȘI IDEI | „HOTARUL” - comedia care ne pune față în față cu noi înșine. Actorul Andrei Locoman: „Sper ca această producție să ne învețe să fim mai empatici” (AUDIO) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău, am vorbit despre filmul „Hotarul”, una dintre cele mai așteptate premiere cinematografice autohtone ale acestei perioade. O comedie care pornește de la o situație aparent banală – un hotar între două gospodării și ajunge să vorbească despre lucruri mult mai profunde: orgoliu, memorie, identitate și felul în care funcționează comunitățile noastre.
Pe parcursul zilei de 7 februarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor meteorologice, se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță, iar pe alocuri va apărea polei și ghețuș.
Pe parcursul zilei de 7 februarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor meteorologice, se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță, iar pe alocuri va apărea polei și ghețuș.
Peste 3 000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Radio Chisinau
Peste 3 000 de consumatori din nordul, centrul și sudul țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție sunt în teren, iar lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică continuă.
Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției în Rusia, a fost găsit înecat în baie # Radio Chisinau
Fostul ministru-adjunct al justiției din Rusia, Serghei Tropin, a fost găsit mort în propriul apartament din centrul Moscovei, au anunțat agențiile de stat TASS și RIA, citând autoritățile, care precizează că nu consideră suspect decesul fostului oficial a cărui vârstă nu este precizată.
Alexandru Munteanu: „Armata Națională intervine la Chișinău și Bălți pentru combaterea poleiului” # Radio Chisinau
Militarii Armatei Naționale vor interveni, pe parcursul zilei de sâmbătă, în municipiile Chișinău și Bălți pentru a asigura accesul cetățenilor către obiectivele critice. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în contextul poleiului și ghețușului înregistrat în localitățile țării.ș
Igor Grosu: „Depistarea unei noi drone pe teritoriul R. Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse” # Radio Chisinau
Depistarea unei noi drone pe teritoriul Republicii Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse. Acest stat nu respectă și nu a respectat niciodată integritatea teritorială a Republicii Moldova, a sfidat și a profanat ideea de neutralitate. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, informează MOLDPRES.
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a finanțat plățile pentru mai multe tipuri de indemnizații destinate părinților: indemnizații unice la naștere, indemnizații pentru creșterea și îngrijirea copilului, indemnizații pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizații paternale, indemnizații de maternitate și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 315,7 milioane de lei.
Provocările din regiune și sprijinul în procesul de integrare europeană, discutate de Alexandru Munteanu și ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys # Radio Chisinau
Modalitățile de sporire a cooperării bilaterale, provocările din regiune și sprijinul în procesul de integrare europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău, informează un comunicat al executivului.
Comisia Europeană propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea serviciilor maritime pentru petrolierele rusești # Radio Chisinau
Uniunea Europeană intenționează să introducă un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, concentrat asupra sectoarelor bancar și energetic, în încercarea de a limita capacitatea Moscovei de a finanța Războiul din Ucraina, relatează Le Figaro preluat de Mediafax.
„Condamnăm ferm orice încălcare a spațiului aerian și orice amenințare la adresa securității”. Reacția MAE după ce o dronă a fost depistată la Drochia # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor. Mesajul a fost transmis după ce o dronă a fost depistată astăzi în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia.
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice # Radio Chisinau
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune. Proiectul va fi implementat în cadrul Sandbox-ului de reglementare din domeniul energiei. Decizia de acceptare a acestuia a fost luată în ianuarie de către Comisia pentru spații de testare inovativă, informează MOLDPRES.
O dronă a fost depistată astăzi în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo.
Olimpiadele școlare planificate pentru acest weekend, amânate din cauza condițiilor meteo dificile # Radio Chisinau
Olimpiadele raionale, municipale și zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, se amână din cauza condițiilor meteo dificile, anunță Ministerul Educației. Astfel, acestea urmează să fie reprogramate pentru zielel de joi, 12 februarie și vineri, 13 februarie.
Circulația troleibuzelor și autobuzelor din Chișinău, afectată din cauza condițiilor meteorologice # Radio Chisinau
Din cauza condițiilor meteorologice actuale, circulația troleibuzelor și autobuzelor este afectată atât pe rutele urbane, cât și pe cele suburbane. Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate pe trasee alternative.
Premierul Alexandru Munteanu avertizează asupra mesajelor false apărute în mediul online, care folosesc identitatea sa # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a avertizat astăzi asupra unor mesaje false care circulă în mediul online și care folosesc în mod fraudulos imaginea și vocea sa. Șeful Executivului a precizat că este vorba despre o escrocherie și a îndemnat cetățenii să manifeste prudență și să consulte doar surse oficiale de informare.
Salariile directorilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor fi reduse cu 20 la sută. Decizia a fost anunțată astăzi de instituție și va fi aplicată începând cu luna februarie 2026, informează MOLDPRES.
Circulația se desfășoară cu dificultate pe mai multe drumuri din țară. Vehiculele de mare tonaj și autobuzele rămân staționate pe acostament (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că la această oră circulația se desfășoară cu dificultate pe mai multe trasee din țară, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Vehiculele de mare tonaj și autobuzele rămân staționate pe acostament, măsură necesară pentru prevenirea blocajelor și a producerii incidentelor rutiere.
Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, la Chișinău: „Uniunea Europeană fără R. Moldova nu poate fi nu poate fi o structură completă ca proiect geopolitic” (FOTO) # Radio Chisinau
Lituania va continua să sprijine ferm integrarea europeană a Republicii Moldova și consolidarea suveranității sale, a declarat ministrul de externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său lituanian, aflat în vizită la Chișinău. La rândul său, Kęstutis Budrys a declarat că Uniunea Europeană ar fi o structură geo-politică incompletă fără Rep. Moldova și Ucraina, transmite Radio Chișinău.
Compania A7, controlată de Șor, emite vekseli fizici pentru a ocoli sancțiunile internaționale # Radio Chisinau
Compania A7, fondată și controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, continuă să activeze în parteneriat cu banca rusă de stat Promsvyazbank, chiar și după ce a fost vizată de sancțiuni impuse de SUA, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Potrivit publicației Financial Times, firma a început să emită „bilete la ordin” (vekseli) în format fizic, utilizate pentru a sprijini Moscova în eludarea sancțiunilor internaționale, transmite IPN.
Comisia Europeană: TikTok „creează dependență” în mod voit și forțează creierul utilizatorilor în „modul pilot automat” pentru a nu se opri din scroll. Compania riscă o amendă uriașă # Radio Chisinau
O anchetă a Comisiei Europene a scos la iveală modul în care TikTok a construit o „capcană digitală” prin funcții care anulează barierele psihologice ale utilizatorilor, ignorând deliberat impactul negativ asupra sănătății mintale. Bruxelles-ul amenință acum gigantul chinez cu o amendă de 6% din cifra de afaceri globală dacă nu își modifică radical algoritmul, potrivit unui comunicat al executivului european.
Întârzieri ale zborurilor de pe Aeroportul din Chișinău din cauza condițiilor meteorologice (VIDEO) # Radio Chisinau
Zborurile operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări. Situația este determinată de condițiile meteorologice, care impun aplicarea procedurii speciale de degivrare (de-icing) pentru aeronavele aflate la sol, informează administrația aeroportului.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de polei și ghețuș, până pe 9 februarie, ora 20:00. Alerta este valabil[ pe ]ntreg teritoriul Republicii Moldova.
Uniunea Scriitorilor din Moldova și Radio România Chișinău: Un parteneriat în susținerea cărții și lecturii # Radio Chisinau
Pe 3 februarie 2026, a avut loc o întrevedere de lucru între echipa de conducere a Uniunii Scriitorilor din Moldova (USM), reprezentată de Teo Chiriac, președinte al USM, și Ivan Pilchin, vicepreședinte, cu Valentin Niculescu, director al postului Radio România Chișinău, și cu Marina Mocanu, juristă, în vederea consolidării colaborării instituționale.
Din 1 aprilie, vor fi operate zboruri directe între Chișinău și Vilnius, capitala Lituaniei. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, în timpul conferinței de presă susținută alături de omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită la Chișinău, informează MOLDPRES.
Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys. Parcursul european al Republicii Moldova, în discuții (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită oficială la Chișinău.
Trei persoane, inclusiv doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un apartament din Chișinău # Radio Chisinau
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit o intoxicație ușoară cu monoxid de carbon, în dimineața zilei de 5 februarie 2026, într-un apartament din municipiul Chișinău, ca urmare a exploatării necorespunzătoare a unui cazan pe combustibil gazos.
R. Moldova a înregistrat creștere economică în anul 2025. Eugeniu Osmochescu: „În 2026 ne propunem modificări legislative” # Radio Chisinau
Rep. Moldova a înregistrat în primele 11 luni ale anului trecut o creștere economică de 2,7% iar investițiile s-au majorat cu 22%, în pofida unui context regional volatil, a declarat astăzi ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. În acest an, autoritățile își propun un program ambițios de debirocratizare, reglementare și de ajustare a politicilor la cele mai bune standarde internaționale, a mai spus oficialul, transmite Radio Chișinău.
Circulația vehiculelor de mare tonaj pe întreaga rețea de drumuri naționale este temporar sistată.
Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. R. Moldova va fi reprezentată de 5 sportivi # Radio Chisinau
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 debutează astăzi, 6 februarie, în Italia, reunind peste 3.000 de sportivi din aproape 100 de țări, care vor concura în 116 probe din 16 sporturi de iarnă. Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi, iar schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor purta tricolorul național la ceremonia de deschidere.
CEC solicită propuneri de modificare a Codului electoral, în perspectiva consolidării legislației electorale # Radio Chisinau
Un apel public pentru înaintarea propunerilor de modificare a Codului electoral și de perfecționare a procedurilor electorale a fost lansat de Comisia Electorală Centrală /CEC/, în vederea consolidării cadrului normativ și a practicilor electorale din Republica Moldova, în contextul pregătirii viitoarelor scrutin.
Accesul mijloacelor de transport de mare tonaj în Republica Moldova a fost suspendat temporar, iar circulația rutieră se desfășoară cu dificultăți pe întreg teritoriul țării, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a formării ghețușului.
LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Republicii MoldovaMihai Popșoi, și ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys aflați într-o vizită oficială la Chișinău, susțin o conferință de presă.
ANSA pregătește acțiuni strategice pentru un sistem competitiv și conform cu UE: control fitosanitar și certificarea produselor agroalimentare # Radio Chisinau
Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a întrunit într-o ședință de lucru cu specialiștii din domeniul fitosanitar, pentru a analiza rezultatele din 2025 și a contura obiectivele strategice pentru 2026. Principalul accent a fost pus pe implementarea acțiunilor prevăzute în Planul Național de Aderare (PNA) la Uniunea Europeană, un vector esențial al dezvoltării sectorului agroalimentar.
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 7 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 7 februarie.
Percepțiile publice asupra sistemului justiției din Republica Moldova se îmbunătățesc. Iulian Groza: „Reformele în justiție încep să fie observate” # Radio Chisinau
Percepțiile publice asupra sistemului justiției din Republica Moldova se îmbunătățesc, arată un sondaj național privind integritatea în sectorul justiției, realizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene în cooperare cu Magenta Consulting.
Peste 500 de școli din R. Moldova au trecut la lecții online din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Radio Chisinau
Un număr de 571 de școli din țară au desfășurat astăzi lecții online, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Cele mai multe dintre acestea sunt din municipiul Chișinău - 147, raionul Florești – 38 și raionul Sângerei – 34.
Autoritățile atenționează cetățenii despre tentative de fraudă privind programul de compensații „Ajutor la Contor” # Radio Chisinau
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii despre o nouă fraudă. Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului „Ajutor la contor” și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare.
Rata anuală a inflației va înregistra o diminuare în trimestrul I 2026, după care se va menține relativ stabilă până la finele anului curent, iar la începutul anului viitor va consemna o scădere ușoară. Prognoza a fost prezentată de Banca Națională a Moldovei (BNM).
Posturile vamale din Republica Moldova activează în regim normal. Dificultăți de circulație la Costești # Radio Chisinau
Traficul rutier în apropierea postului vamal Costești este îngreunat, vineri dimineață, din cauza formării ghețușului pe traseul național Rîșcani–Costești, în timp ce toate posturile vamale din Republica Moldova activează în regim normal, fără restricții la controlul vamal.
Sistemul de control la frontieră la trecerea pe viitorul pod rutier de la Ungheni va fi amplasat pe teritoriul României. Guvernul de la București a aprobat memorandumul # Radio Chisinau
Guvernul de la București a aprobat joi un memorandum care prevede implementarea unui sistem de control coordonat, amplasat pe teritoriul României, la trecerea frontierei de stat de la Ungheni.
