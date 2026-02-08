AND: Toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă

16:15

O anchetă a Comisiei Europene a scos la iveală modul în care TikTok a construit o „capcană digitală” prin funcții care anulează barierele psihologice ale utilizatorilor, ignorând deliberat impactul negativ asupra sănătății mintale. Bruxelles-ul amenință acum gigantul chinez cu o amendă de 6% din cifra de afaceri globală dacă nu își modifică radical algoritmul, potrivit unui comunicat al executivului european.