Șomerii pot beneficia de subvenții pentru inițierea unei afaceri. Directoarea ANOFM, Raisa Dogaru: „Ajutorul acoperă 80% din cheltuieli”
Radio Chisinau, 8 februarie 2026 15:25
Persoanele fără un loc de muncă pot beneficia de subvenții pentru inițierea unei afaceri. La această măsură pot aplica cetățenii înregistrați cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM), care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat, informează MOLDPRES.
Acum 5 minute
15:45
Luni, 9 februarie, elevii revin la ore cu prezeța fizică în municipiul Chișinău. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Chișinău și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău pe pagina de Facebook.
Acum 30 minute
15:25
Acum o oră
14:55
Nicușor Dan: Vom decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA; România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, subliniind că autoritățile române analizează în acest moment condițiile în care țara noastră ar putea lua parte la eveniment.
Acum 2 ore
14:35
Circa 4 400 de bărbați au primit anul trecut indemnizații paternale.
14:10
Activele de rezervă, pe trend descendent: pierdere de 23,5 milioane de euro în ianuarie # Radio Chisinau
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au constituit 5 miliarde de euro la sfârșitul lunii ianuarie, fiind mai mici cu 23,5 milioane de euro comparativ cu 31 decembrie 2025, transmite IPN.
13:50
Solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, Brad Arnold, a murit la 47 de ani din cauza cancerului # Radio Chisinau
Brad Arnold, solistul și principalul compozitor al trupei rock 3 Doors Down, a murit la vârsta de 47 de ani, scrie BBC. Trupa a anunțat decesul sâmbătă, precizând că Arnold s-a stins după o luptă cu cancerul.
Acum 4 ore
13:30
Zelenski a semnat decrete pentru sancționarea companiilor străine care furnizează componente critice Rusiei # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat duminică decretele prin care impune sancțiuni drastice companiilor străine care livrează componente critice pentru arsenalul Moscovei, potrivit Reuters,
13:05
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că siguranța copiilor în mediul online a devenit o problemă tot mai serioasă și că este nevoie de o discuție publică amplă despre posibila limitare a accesului minorilor la rețelele sociale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
12:45
Frontiera de stat, traversată de peste 40 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate 46.684 de traversări ale persoanelor și 10.077 de traversări ale mijloacelor de transport.
12:25
UE analizează opțiunile pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE # Radio Chisinau
Uniunea Europeană analizează opțiunile pentru o nouă finanțare a sectorului apărării, în contextul în care programul inițial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea discuțiilor.
12:10
OAMENI ȘI IDEI | Mădălin Necșuțu, despre jurnalismul profesionist între crize, propagandă și sacrificiu personal (VIDEO) # Radio Chisinau
„Jurnaliștii din Republica Moldova sunt mai buni decât cred mulți. Ar face față în orice redacție din Europa”, a declarat jurnalistul politic și de investigație, Mădălin Necșuțu, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei”, de la Radio Chișinău.
Acum 6 ore
11:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 8 februarie 2026.
11:25
Scădere bruscă a temperaturilor pe întreg teritoriul R. Moldova: ninsori slabe, ghețuș și polei pe carosabil # Radio Chisinau
Meteorologii au anunțat Cod Galben de scădere a temperaturii, valabil luni, 9 februarie curent, pe întreg teritoriul țării. Fenomenul vizează scăderea temperaturii medii zilnice a aerului cu 5–7°C, informează MOLDPRES.
11:05
Doi suspecți în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alekseiev, înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse, vor fi interogați „curând”. Presa rusă transmite că, după interogatoriu, cei doi vor fi puși sub acuzație.
10:45
AND: Toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă # Radio Chisinau
La această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din regiunile de Nord și Centru se semnalează ghețuș.
10:25
IGSU a desfășurat 35 de misiuni de intervenție în ultimele 24 de ore, din cauza vremii nefavorabile # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 35 de misiuni de intervenție, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.
10:05
Toți consumatorii, care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei, au fost reconectați la rețea # Radio Chisinau
Toți consumatorii, care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei din ultimele zile, au fost reconectați la rețea pe parcursul nopții trecute.
Acum 8 ore
09:45
Antrenamente comune la Iași pentru forțele de ordine din România și Republica Moldova # Radio Chisinau
În municipiul Iași, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, s-a desfășurat primul atelier de instruire teoretică și practică destinat perfecționării și omogenizării tehnicilor și tacticilor de acțiune în lupta la distanță foarte mica și în spații închise sau înguste, potrivit Inspectoratului General de Carabienieri.
09:25
Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic” # Radio Chisinau
România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și are misiunea de a crește producția pentru a scădea prețurile acasă și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării prețurilor la energie ca armă de șantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
09:10
Europarlamentarul român Victor Negrescu, la întrevederea cu Mihai Popșoi: „Mă bucur să constat că avem tot mai multe proiecte comune România-Republica Moldova” # Radio Chisinau
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, despre inițiativa sa de a dezvolta mai multe proiecte comune finanțate la nivel european și de a susține și a extinde predarea limbii române peste tot în Republica Moldova.
Acum 24 ore
17:25
Statele Unite ale Americii au propus, pentru prima dată, delegațiilor de negociatori ai Rusiei și Ucrainei să se întâlnească la Miami peste o săptămână. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o discuție cu jurnaliștii la Kiev, cărora le-a dezvăluit detalii despre a doua rundă de negocieri trilaterale desfășurate la Abu Dhabi, transmite IPN, cu referire la Suspilne.
17:10
Freelancerii din R. Moldova și-au declarat veniturile după o lună de la intrarea în vigoare a noii legi # Radio Chisinau
Aproape o mie de freelanceri din Moldova și-au declarat oficial veniturile și au început să plătească taxe, la doar o lună de la introducerea noii legi care le permite să activeze legal, fără să se înregistreze ca persoane juridice.
16:45
Lotul olimpic al R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a Olimpiadei Albe # Radio Chisinau
Lotul olimpic care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Olimpiadei Albe. La tradiționala paradă a sportivilor, drapelul delegației noastre a fost purtat de schiorul Iulian Luchin.
16:25
Mobilizare în teren pentru asigurarea circulației rutiere. Drumarii acționează prioritar pe sectoarele cu risc sporit de alunecare # Radio Chisinau
Drumarii sunt mobilizați în teren și intervin continuu cu utilaje și material antiderapant pentru asigurarea circulației rutiere. În prezent, traficul rutier pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
16:05
Salvatorii au intervenit pentru deblocarea mijlocului de transport, iar pasagerii și-au putut continua drumul în siguranță.
15:50
R. Moldova a fost clasată pe locul 5 mondial la securitate cibernetică. Popșoi: „Această reușită este dovadă că R. Moldova devine un hub digital sigur # Radio Chisinau
Republica Moldova se clasează pe locul cinci la nivel mondial în domeniul securității cibernetice, potrivit National Cyber Security Index (NCSI), realizat de Academia de E-Guvernare din Estonia. Informația a fost anunțată de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, transmite Radio Chișinău.
Ieri
15:45
15:25
Un post voluntar de salvatori și pompieri a fost inaugurat în localitatea Cârnățenii Noi # Radio Chisinau
Un post voluntar de salvatori și pompieri a fost inaugurat în localitatea Cârnățenii Noi, raionul Căușeni, cu sprijinul partenerilor externi, transmite IPN.
15:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo Cod galben privind scăderea temperaturii medii zilnice a aerului, valabilă pentru data de 9 februarie 2026.
14:45
Frontiera de stat, traversată de peste 40 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 43.990 de traversări ale persoanelor și 9.778 de traversări ale mijloacelor de transport, informează Poliția de Frontieră.
14:25
Marea Britanie amenință cu asaltul asupra flotei fantomă a Rusiei. Petrolul confiscat, sursă de finanțare pentru Ucraina # Radio Chisinau
Oficialii britanici au identificat opțiuni militare pentru asaltul și sechestrarea navelor rusești în discuțiile cu NATO. Experții în transport maritim afirmă că o intervenție de acest tip poate deschide un front nou contra Moscovei, în timp ce veniturile Rusiei din petrol scad, potrivit The Guardian.
14:10
Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi exercitat presiuni pentru cenzurarea conținutului online în timpul alegerilor, afirmând că libertatea de exprimare trebuie protejată pentru oameni, nu pentru conturi false și rețele de manipulare. Declarațiile vin în contextul publicării unui raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, document care a generat reacții atât la Bruxelles, cât și în mai multe state europene, inclusiv în România.
13:45
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a poleiului periculos, Grădina Zoologică din Chișinău va rămâne închisă publicului până marți, 10 februarie.
13:25
Rusia a atacat infrastructura energetică a Ucrainei cu peste 400 de drone și 40 de rachete # Radio Chisinau
Rusia a lansat vineri noaptea un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind sistemele de producere și distribuție a curentului electric, a anunțat sâmbătă ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmihal, citat de Reuters.
13:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 7 februarie 2026.
12:45
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Autoritățile anunță reluarea deplasării transportului de mare tonaj # Radio Chisinau
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu sectoare unde sunt întâmpinate dificultăți din cauza carosabilului acoperit parțial cu zăpadă și polei. În această dimineață, transportul de mare tonaj a reluat deplasarea pe traseele din țară.
12:25
Zboruri în siguranță și trafic normal pe Aeroportul din Chișinău: echipele de iarnă sunt la datorie # Radio Chisinau
Activitatea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău se desfășoară în condiții optime, iar traficul aerian decurge normal, anunță reprezentanții aeroportului.
12:05
Zeci de intervenții ale salvatorilor din cauza poleiului și ninsorilor în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat 76 de misiuni de intervenție la nivel național, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile.
11:45
Deșeurile spațiale amenință traficul aerian: Cum pot resturile de sateliți să blocheze zborurile cu avionul # Radio Chisinau
Zborurile întârziate nu mai sunt provocate doar de vreme sau probleme tehnice. Deșeurile spațiale care reintră necontrolat în atmosferă pot bloca temporar zone întregi de trafic aerian, afectând mii de pasageri.
11:30
Alertă în Polonia: Două aeroporturi, închise din cauza unor „activități militare neplanificate” legate de securitatea statului # Radio Chisinau
Două aeroporturi din sud-estul Poloniei au fost închise din precauție, din cauza atacurilor rusești asupra teritoriului ucrainean din apropiere, au anunțat sâmbătă autoritățile poloneze.
11:05
Ministrul Sănătății a avut o întrevedere cu ambasadoarea R. Austria în R. Moldova. Discuțiile s-au axat pe identificarea noilor oportunități de colaborare # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere oficială cu ambasadoarea Republicii Austria în Republica Moldova, Stella Avallone. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării moldo-austriece în domeniul sănătății și pe identificarea noilor oportunități de colaborare.
10:40
UPDATE. Drona depistată la Drochia este de tip Gerbera și nu contine încărcătură explozivă # Radio Chisinau
În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă a Poliției s-a stabilit că drona este de model Gerbera, fără încărcătură explozivă.
10:25
OAMENI ȘI IDEI | „HOTARUL” - comedia care ne pune față în față cu noi înșine. Actorul Andrei Locoman: „Sper ca această producție să ne învețe să fim mai empatici” (AUDIO) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău, am vorbit despre filmul „Hotarul”, una dintre cele mai așteptate premiere cinematografice autohtone ale acestei perioade. O comedie care pornește de la o situație aparent banală – un hotar între două gospodării și ajunge să vorbească despre lucruri mult mai profunde: orgoliu, memorie, identitate și felul în care funcționează comunitățile noastre.
10:10
Pe parcursul zilei de 7 februarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor meteorologice, se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță, iar pe alocuri va apărea polei și ghețuș.
10:05
09:45
Peste 3 000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Radio Chisinau
Peste 3 000 de consumatori din nordul, centrul și sudul țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție sunt în teren, iar lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică continuă.
09:25
Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției în Rusia, a fost găsit înecat în baie # Radio Chisinau
Fostul ministru-adjunct al justiției din Rusia, Serghei Tropin, a fost găsit mort în propriul apartament din centrul Moscovei, au anunțat agențiile de stat TASS și RIA, citând autoritățile, care precizează că nu consideră suspect decesul fostului oficial a cărui vârstă nu este precizată.
09:05
Alexandru Munteanu: „Armata Națională intervine la Chișinău și Bălți pentru combaterea poleiului” # Radio Chisinau
Militarii Armatei Naționale vor interveni, pe parcursul zilei de sâmbătă, în municipiile Chișinău și Bălți pentru a asigura accesul cetățenilor către obiectivele critice. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în contextul poleiului și ghețușului înregistrat în localitățile țării.ș
6 februarie 2026
21:20
Igor Grosu: „Depistarea unei noi drone pe teritoriul R. Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse” # Radio Chisinau
Depistarea unei noi drone pe teritoriul Republicii Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse. Acest stat nu respectă și nu a respectat niciodată integritatea teritorială a Republicii Moldova, a sfidat și a profanat ideea de neutralitate. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, informează MOLDPRES.
21:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a finanțat plățile pentru mai multe tipuri de indemnizații destinate părinților: indemnizații unice la naștere, indemnizații pentru creșterea și îngrijirea copilului, indemnizații pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizații paternale, indemnizații de maternitate și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 315,7 milioane de lei.
