Ministrul Sănătății a avut o întrevedere cu ambasadoarea R. Austria în R. Moldova. Discuțiile s-au axat pe identificarea noilor oportunități de colaborare

Colapsul energetic de săptămâna trecută rămâne în atenția presei de la Chișinău. Din cauza vulnerabilității energetice care persistă pe fundalul războiului din Ucraina, experții atrag atenția că trebuie urgentat lucrul la liniile de interconectare cu România. Totodată, jurnaliștii relatează că procesul de judecată în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, aproape de final.