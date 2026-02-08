UE analizează opțiunile pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE

17:25

Statele Unite ale Americii au propus, pentru prima dată, delegațiilor de negociatori ai Rusiei și Ucrainei să se întâlnească la Miami peste o săptămână. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o discuție cu jurnaliștii la Kiev, cărora le-a dezvăluit detalii despre a doua rundă de negocieri trilaterale desfășurate la Abu Dhabi, transmite IPN, cu referire la Suspilne.