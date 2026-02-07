R. Moldova a fost clasată pe locul 5 mondial la securitate cibernetică. Popșoi: „Această reușită este dovadă că R. Moldova devine un hub digital sigur

13:45

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 debutează astăzi, 6 februarie, în Italia, reunind peste 3.000 de sportivi din aproape 100 de țări, care vor concura în 116 probe din 16 sporturi de iarnă. Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi, iar schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor purta tricolorul național la ceremonia de deschidere.