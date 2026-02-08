Europarlamentarul român Victor Negrescu, la întrevederea cu Mihai Popșoi: „Mă bucur să constat că avem tot mai multe proiecte comune România-Republica Moldova”
Radio Chisinau, 8 februarie 2026 09:10
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, despre inițiativa sa de a dezvolta mai multe proiecte comune finanțate la nivel european și de a susține și a extinde predarea limbii române peste tot în Republica Moldova.
Acum 10 minute
09:10
Acum 24 ore
17:25
Statele Unite ale Americii au propus, pentru prima dată, delegațiilor de negociatori ai Rusiei și Ucrainei să se întâlnească la Miami peste o săptămână. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o discuție cu jurnaliștii la Kiev, cărora le-a dezvăluit detalii despre a doua rundă de negocieri trilaterale desfășurate la Abu Dhabi, transmite IPN, cu referire la Suspilne.
17:10
Freelancerii din R. Moldova și-au declarat veniturile după o lună de la intrarea în vigoare a noii legi # Radio Chisinau
Aproape o mie de freelanceri din Moldova și-au declarat oficial veniturile și au început să plătească taxe, la doar o lună de la introducerea noii legi care le permite să activeze legal, fără să se înregistreze ca persoane juridice.
16:45
Lotul olimpic al R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a Olimpiadei Albe # Radio Chisinau
Lotul olimpic care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Olimpiadei Albe. La tradiționala paradă a sportivilor, drapelul delegației noastre a fost purtat de schiorul Iulian Luchin.
16:25
Mobilizare în teren pentru asigurarea circulației rutiere. Drumarii acționează prioritar pe sectoarele cu risc sporit de alunecare # Radio Chisinau
Drumarii sunt mobilizați în teren și intervin continuu cu utilaje și material antiderapant pentru asigurarea circulației rutiere. În prezent, traficul rutier pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
16:05
Salvatorii au intervenit pentru deblocarea mijlocului de transport, iar pasagerii și-au putut continua drumul în siguranță.
15:50
15:45
R. Moldova urcă pe locul 5 mondial la securitate cibernetică. Popșoi: „Această reușită este dovadă că R. Moldova devine un hub digital sigur # Radio Chisinau
Republica Moldova se clasează pe locul cinci la nivel mondial în domeniul securității cibernetice, potrivit National Cyber Security Index (NCSI), realizat de Academia de E-Guvernare din Estonia. Informația a fost anunțată de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, transmite Radio Chișinău.
15:25
Un post voluntar de salvatori și pompieri a fost inaugurat în localitatea Cârnățenii Noi # Radio Chisinau
Un post voluntar de salvatori și pompieri a fost inaugurat în localitatea Cârnățenii Noi, raionul Căușeni, cu sprijinul partenerilor externi, transmite IPN.
15:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo Cod galben privind scăderea temperaturii medii zilnice a aerului, valabilă pentru data de 9 februarie 2026.
14:45
Frontiera de stat, traversată de peste 40 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 43.990 de traversări ale persoanelor și 9.778 de traversări ale mijloacelor de transport, informează Poliția de Frontieră.
14:25
Marea Britanie amenință cu asaltul asupra flotei fantomă a Rusiei. Petrolul confiscat, sursă de finanțare pentru Ucraina # Radio Chisinau
Oficialii britanici au identificat opțiuni militare pentru asaltul și sechestrarea navelor rusești în discuțiile cu NATO. Experții în transport maritim afirmă că o intervenție de acest tip poate deschide un front nou contra Moscovei, în timp ce veniturile Rusiei din petrol scad, potrivit The Guardian.
14:10
Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi exercitat presiuni pentru cenzurarea conținutului online în timpul alegerilor, afirmând că libertatea de exprimare trebuie protejată pentru oameni, nu pentru conturi false și rețele de manipulare. Declarațiile vin în contextul publicării unui raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, document care a generat reacții atât la Bruxelles, cât și în mai multe state europene, inclusiv în România.
13:45
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a poleiului periculos, Grădina Zoologică din Chișinău va rămâne închisă publicului până marți, 10 februarie.
13:25
Rusia a atacat infrastructura energetică a Ucrainei cu peste 400 de drone și 40 de rachete # Radio Chisinau
Rusia a lansat vineri noaptea un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind sistemele de producere și distribuție a curentului electric, a anunțat sâmbătă ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmihal, citat de Reuters.
13:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 7 februarie 2026.
12:45
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Autoritățile anunță reluarea deplasării transportului de mare tonaj # Radio Chisinau
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu sectoare unde sunt întâmpinate dificultăți din cauza carosabilului acoperit parțial cu zăpadă și polei. În această dimineață, transportul de mare tonaj a reluat deplasarea pe traseele din țară.
12:25
Zboruri în siguranță și trafic normal pe Aeroportul din Chișinău: echipele de iarnă sunt la datorie # Radio Chisinau
Activitatea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău se desfășoară în condiții optime, iar traficul aerian decurge normal, anunță reprezentanții aeroportului.
12:05
Zeci de intervenții ale salvatorilor din cauza poleiului și ninsorilor în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat 76 de misiuni de intervenție la nivel național, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile.
11:45
Deșeurile spațiale amenință traficul aerian: Cum pot resturile de sateliți să blocheze zborurile cu avionul # Radio Chisinau
Zborurile întârziate nu mai sunt provocate doar de vreme sau probleme tehnice. Deșeurile spațiale care reintră necontrolat în atmosferă pot bloca temporar zone întregi de trafic aerian, afectând mii de pasageri.
11:30
Alertă în Polonia: Două aeroporturi, închise din cauza unor „activități militare neplanificate” legate de securitatea statului # Radio Chisinau
Două aeroporturi din sud-estul Poloniei au fost închise din precauție, din cauza atacurilor rusești asupra teritoriului ucrainean din apropiere, au anunțat sâmbătă autoritățile poloneze.
11:05
Ministrul Sănătății a avut o întrevedere cu ambasadoarea R. Austria în R. Moldova. Discuțiile s-au axat pe identificarea noilor oportunități de colaborare # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere oficială cu ambasadoarea Republicii Austria în Republica Moldova, Stella Avallone. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării moldo-austriece în domeniul sănătății și pe identificarea noilor oportunități de colaborare.
10:40
UPDATE. Drona depistată la Drochia este de tip Gerbera și nu contine încărcătură explozivă # Radio Chisinau
În urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă a Poliției s-a stabilit că drona este de model Gerbera, fără încărcătură explozivă.
10:25
OAMENI ȘI IDEI | „HOTARUL” - comedia care ne pune față în față cu noi înșine. Actorul Andrei Locoman: „Sper ca această producție să ne învețe să fim mai empatici” (AUDIO) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău, am vorbit despre filmul „Hotarul”, una dintre cele mai așteptate premiere cinematografice autohtone ale acestei perioade. O comedie care pornește de la o situație aparent banală – un hotar între două gospodării și ajunge să vorbească despre lucruri mult mai profunde: orgoliu, memorie, identitate și felul în care funcționează comunitățile noastre.
10:10
Pe parcursul zilei de 7 februarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor meteorologice, se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță, iar pe alocuri va apărea polei și ghețuș.
10:05
09:45
Peste 3 000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Radio Chisinau
Peste 3 000 de consumatori din nordul, centrul și sudul țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție sunt în teren, iar lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică continuă.
09:25
Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției în Rusia, a fost găsit înecat în baie # Radio Chisinau
Fostul ministru-adjunct al justiției din Rusia, Serghei Tropin, a fost găsit mort în propriul apartament din centrul Moscovei, au anunțat agențiile de stat TASS și RIA, citând autoritățile, care precizează că nu consideră suspect decesul fostului oficial a cărui vârstă nu este precizată.
Ieri
09:05
Alexandru Munteanu: „Armata Națională intervine la Chișinău și Bălți pentru combaterea poleiului” # Radio Chisinau
Militarii Armatei Naționale vor interveni, pe parcursul zilei de sâmbătă, în municipiile Chișinău și Bălți pentru a asigura accesul cetățenilor către obiectivele critice. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în contextul poleiului și ghețușului înregistrat în localitățile țării.ș
6 februarie 2026
21:20
Igor Grosu: „Depistarea unei noi drone pe teritoriul R. Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse” # Radio Chisinau
Depistarea unei noi drone pe teritoriul Republicii Moldova demonstrează caracterul agresiv și expansionist al Federației Ruse. Acest stat nu respectă și nu a respectat niciodată integritatea teritorială a Republicii Moldova, a sfidat și a profanat ideea de neutralitate. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, informează MOLDPRES.
21:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a finanțat plățile pentru mai multe tipuri de indemnizații destinate părinților: indemnizații unice la naștere, indemnizații pentru creșterea și îngrijirea copilului, indemnizații pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizații paternale, indemnizații de maternitate și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 315,7 milioane de lei.
20:40
Provocările din regiune și sprijinul în procesul de integrare europeană, discutate de Alexandru Munteanu și ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys # Radio Chisinau
Modalitățile de sporire a cooperării bilaterale, provocările din regiune și sprijinul în procesul de integrare europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău, informează un comunicat al executivului.
20:20
Comisia Europeană propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea serviciilor maritime pentru petrolierele rusești # Radio Chisinau
Uniunea Europeană intenționează să introducă un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, concentrat asupra sectoarelor bancar și energetic, în încercarea de a limita capacitatea Moscovei de a finanța Războiul din Ucraina, relatează Le Figaro preluat de Mediafax.
20:05
„Condamnăm ferm orice încălcare a spațiului aerian și orice amenințare la adresa securității”. Reacția MAE după ce o dronă a fost depistată la Drochia # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor. Mesajul a fost transmis după ce o dronă a fost depistată astăzi în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia.
19:20
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice # Radio Chisinau
În Republica Moldova va fi testat un sistem digital de monitorizare în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune. Proiectul va fi implementat în cadrul Sandbox-ului de reglementare din domeniul energiei. Decizia de acceptare a acestuia a fost luată în ianuarie de către Comisia pentru spații de testare inovativă, informează MOLDPRES.
18:50
O dronă a fost depistată astăzi în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo.
18:35
Olimpiadele școlare planificate pentru acest weekend, amânate din cauza condițiilor meteo dificile # Radio Chisinau
Olimpiadele raionale, municipale și zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, se amână din cauza condițiilor meteo dificile, anunță Ministerul Educației. Astfel, acestea urmează să fie reprogramate pentru zielel de joi, 12 februarie și vineri, 13 februarie.
18:10
Circulația troleibuzelor și autobuzelor din Chișinău, afectată din cauza condițiilor meteorologice # Radio Chisinau
Din cauza condițiilor meteorologice actuale, circulația troleibuzelor și autobuzelor este afectată atât pe rutele urbane, cât și pe cele suburbane. Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate pe trasee alternative.
17:55
Premierul Alexandru Munteanu avertizează asupra mesajelor false apărute în mediul online, care folosesc identitatea sa # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a avertizat astăzi asupra unor mesaje false care circulă în mediul online și care folosesc în mod fraudulos imaginea și vocea sa. Șeful Executivului a precizat că este vorba despre o escrocherie și a îndemnat cetățenii să manifeste prudență și să consulte doar surse oficiale de informare.
17:35
Salariile directorilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor fi reduse cu 20 la sută. Decizia a fost anunțată astăzi de instituție și va fi aplicată începând cu luna februarie 2026, informează MOLDPRES.
17:20
Circulația se desfășoară cu dificultate pe mai multe drumuri din țară. Vehiculele de mare tonaj și autobuzele rămân staționate pe acostament (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că la această oră circulația se desfășoară cu dificultate pe mai multe trasee din țară, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Vehiculele de mare tonaj și autobuzele rămân staționate pe acostament, măsură necesară pentru prevenirea blocajelor și a producerii incidentelor rutiere.
17:00
Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, la Chișinău: „Uniunea Europeană fără R. Moldova nu poate fi nu poate fi o structură completă ca proiect geopolitic” (FOTO) # Radio Chisinau
Lituania va continua să sprijine ferm integrarea europeană a Republicii Moldova și consolidarea suveranității sale, a declarat ministrul de externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său lituanian, aflat în vizită la Chișinău. La rândul său, Kęstutis Budrys a declarat că Uniunea Europeană ar fi o structură geo-politică incompletă fără Rep. Moldova și Ucraina, transmite Radio Chișinău.
16:40
Compania A7, controlată de Șor, emite vekseli fizici pentru a ocoli sancțiunile internaționale # Radio Chisinau
Compania A7, fondată și controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, continuă să activeze în parteneriat cu banca rusă de stat Promsvyazbank, chiar și după ce a fost vizată de sancțiuni impuse de SUA, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Potrivit publicației Financial Times, firma a început să emită „bilete la ordin” (vekseli) în format fizic, utilizate pentru a sprijini Moscova în eludarea sancțiunilor internaționale, transmite IPN.
16:15
Comisia Europeană: TikTok „creează dependență” în mod voit și forțează creierul utilizatorilor în „modul pilot automat” pentru a nu se opri din scroll. Compania riscă o amendă uriașă # Radio Chisinau
O anchetă a Comisiei Europene a scos la iveală modul în care TikTok a construit o „capcană digitală” prin funcții care anulează barierele psihologice ale utilizatorilor, ignorând deliberat impactul negativ asupra sănătății mintale. Bruxelles-ul amenință acum gigantul chinez cu o amendă de 6% din cifra de afaceri globală dacă nu își modifică radical algoritmul, potrivit unui comunicat al executivului european.
16:00
Întârzieri ale zborurilor de pe Aeroportul din Chișinău din cauza condițiilor meteorologice (VIDEO) # Radio Chisinau
Zborurile operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări. Situația este determinată de condițiile meteorologice, care impun aplicarea procedurii speciale de degivrare (de-icing) pentru aeronavele aflate la sol, informează administrația aeroportului.
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de polei și ghețuș, până pe 9 februarie, ora 20:00. Alerta este valabil[ pe ]ntreg teritoriul Republicii Moldova.
15:25
Uniunea Scriitorilor din Moldova și Radio România Chișinău: Un parteneriat în susținerea cărții și lecturii # Radio Chisinau
Pe 3 februarie 2026, a avut loc o întrevedere de lucru între echipa de conducere a Uniunii Scriitorilor din Moldova (USM), reprezentată de Teo Chiriac, președinte al USM, și Ivan Pilchin, vicepreședinte, cu Valentin Niculescu, director al postului Radio România Chișinău, și cu Marina Mocanu, juristă, în vederea consolidării colaborării instituționale.
15:15
Din 1 aprilie, vor fi operate zboruri directe între Chișinău și Vilnius, capitala Lituaniei. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, în timpul conferinței de presă susținută alături de omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită la Chișinău, informează MOLDPRES.
15:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys. Parcursul european al Republicii Moldova, în discuții (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită oficială la Chișinău.
14:50
