(FOTO) UPDATE | Accidentul de la Ulmu: ambulanță SMURD pentru victime multiple a ajuns la fața locului. Victimele sunt conștiente
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a venit cu un nou update privind situația creată în urma accidentului produs în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, pe fundalul condițiilor meteo extreme.Potrivit IGSU, la ora 09:45, la locul accidentului a ajuns o ambulanță de tip „victime multiple” a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), pentru a acorda suport echipelor medicale și îngrijirile necesare persoanelor traumatizate.Din cauza faptului că traseul rămâne impracticabil, salvatorii au transportat victimele pe brancarde până la unitățile de transport special (UTV) din dotarea IGSU, care le deplasează ulterior către ambulanțe. Autoritățile precizează că starea tuturor victimelor este satisfăcătoare, iar acestea sunt conștiente.În zonă sunt mobilizate 13 autospeciale ale IGSU și un efectiv de 38 de salvatori și pompieri, care gestionează în regim de urgență situația creată în urma accidentului. UPDATE ora 08:45Anterior, IGSU anunța că forțele de intervenție acordă suport medicilor pentru a putea ajunge la destinație și a prelua cele cinci persoane traumatizate. La fața locului acționează și un echipaj al poliției, pentru securizarea zonei și fluidizarea traficului.Amintim că incidentul s-a produs după ce, din cauza ghețușului, patru autospeciale ale pompierilor nu au reușit să ajungă la un incendiu izbucnit într-o gospodărie din Ulmu. Pe traseu, o autospecială a derapat, iar un microbuz cu 23 de pasageri a deraiat și s-a ciocnit de aceasta, soldându-se cu cinci persoane rănite. Incendiul nu a făcut victime.Autoritățile continuă intervenția și documentarea circumstanțelor.
