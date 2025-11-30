Președintele Poloniei își anulează întâlnirea cu Viktor Orbán după vizita acestuia la Moscova
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a decis să își anuleze întâlnirea planificată cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, ca reacție directă la vizita acestuia la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Marcin Przydacz, șeful Biroului de Politică Internațională din cadrul Președinției Poloniei.Potrivit lui Przydacz, Nawrocki „susține constant căutarea unor soluții reale pentru oprirea războiului din Ucraina”, război declanșat de Federația Rusă. Vizita lui Orbán la Moscova și mesajele transmise în contextul întâlnirii cu Putin au determinat partea poloneză să reducă la minimum programul vizitei în Ungaria.„În legătură cu vizita premierului Viktor Orbán la Moscova și cu contextul acesteia, președintele Nawrocki a decis să își limiteze programul în Ungaria doar la summitul liderilor Grupului de la Vișegrad”, a declarat Przydacz.În cadrul reuniunii cu președinții Cehiei, Slovaciei și Ungariei, șeful statului polonez urmează să discute teme de securitate și cooperare în Europa Centrală.Vizita lui Orbán la Moscova a avut loc vineri. Premierul ungar a afirmat atunci că își dorește „livrări stabile și avantajoase de petrol și gaze” din Rusia și a sugerat că un „stat tampon” al Ucrainei ar putea garanta pacea în perioada post-conflict.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.