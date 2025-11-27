(VIDEO) Fadei Nagacevschi acuză o „justiție selectivă” în dosarul lui Vlad Plahotniuc și critică „graba suspectă” a unor judecători aflați în vetting
Fostul ministru al Justiției Fadei Nagacevschi denunță o „justiție selectivă în cazul dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc, lucru demonstrat inclusiv de abaterile și de modul în care este examinată în instanță această cauză”. Juristul se referă, în special, la „grabă suspectă operată de unii dintre judecătorii care examinează dosarul și care sunt în proces de vetting și în așteptarea unor promovări”. Ministerul Justiției nu a comentat aceste afirmații. Anterior însă, un deputat PAS a recunoscut public faptul că ședințele pe dosarul Plahotniuc se desfășoară într-un ritm alert, scrie UNIMEDIA.Nagacevschi atrage atenția și asupra concluziilor recente ale Consiliului Europei care atenționează despre existența unor suspiciuni „cu privire la capturarea justiției”.„Este o justiție selectivă, este o justiție politică, eu sunt convins pe acest caz, inclusiv cu privire la modul de formare a completului de judecată, inclusiv cu privire la faptul că unii judecători din complet își doresc foarte mult să ajungă la Curtea Supremă de Justiție. Sunt în proceduri de vetting. Astea sunt elemente extrem de importante, mai ales în condițiile în care APCE a scris că sunt suspiciuni de la Comisia de la Veneția că factorul executiv se implică excesiv în procedura de numire a judecătorilor. Mai exact, APCE a menționat că avem suspiciuni serioase cu privire la capturarea justiției”, a declarat Fadei Nagacevschi în cadrul unei emisiuni de la postul TV GRT.„Alte eforturi ale administrației Sandu au inclus un vetting amplu al judecătorilor și procurorilor, reorganizarea instituțională a Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor, precum și noi cerințe privind transparența averilor și examinarea publică a numirilor. Numeroși judecători au fost demiși sau au demisionat în anticiparea controalelor de integritate înăsprite, iar pentru cauzele cu profil înalt a fost introdus un mecanism de monitorizare externă susținut de donatori.Totuși, reforma justiției a devenit „călcâiul lui Ahile” al Moldovei. Judecătorii, grupurile de interese organizate și reprezentanți ai opoziției au lansat imediat campanii intense, juridice și mediatice, acuzând guvernul de urmăriri selective și de politizarea luptei anticorupție. Partenerii internaționali au recunoscut progresele, dar au recomandat consultări mai transparente și mai incluzive. Comisia de la Veneția a semnalat, de asemenea, îngrijorări privind concentrarea influenței executive în numirile din sistemul judiciar. Doar 40% dintre magistrați au trecut evaluarea de integritate, justiția rămâne lentă, instituțiile sunt fragile, iar administrația publică nu are suficienți oameni pentru a duce reformele până la capăt”, scrie în raportul APCE.<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.