ULTIMA ORĂ! Atac armat lângă Casa Albă: doi membri ai Gărzii Naționale au murit

Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) de astăzi, 24 noiembrie 2025, a degenerat într-un nou conflict între fracțiuni, pe fundalul disputelor privind ajustarea bugetului și plata salariilor pentru angajații instituțiilor municipale. Funcționarii publici, veniți să ceară majorarea salariilor, au blocat holul Primăriei exact în momentul în care fracțiunea PAS urma să susțină o conferință de presă. Funcționarii au scandat „La lucru, rușine!” în direcția consilierilor PAS, care au fost huiduiți și scoși din hol de un grup de angajați și consilieri MAN. La rândul lor, consilierii MAN au acuzat PAS că refuză dialogul cu cetățenii. „Veniți în fața profesorilor, nu vă faceți doar PR la camerele voastre de partid”, a strigat consilierul MAN Mihail Onofrei, în timp ce funcționarii scandau „La lucru!”. După repetate scandări de „Rușine!”, consilierii PAS au ieșit în stradă. În interior, oamenii strigau „Vrem salarii!”, în timp ce aleșii municipali continuau să se certe. Ședința de astăzi trebuia să continue lucrările începute pe 21 noiembrie, când au fost ridicate mandatele unor consilieri plecați în Parlament. Tot atunci, Asociația Sindicală APL Chișinău a cerut majorarea salariilor și a avertizat cu grevă dacă proiectul nu este votat. Potrivit Direcției Educație, 91 de instituții de învățământ din capitală riscă să nu își primească salariile pentru două luni, dar și primele anuale, dacă CMC nu aprobă proiectul bugetar. Șefa Direcției Finanțe, Olesea Pșenițchi, a explicat că proiectul supus votului permite achitarea salariilor pentru luna noiembrie (plătite în decembrie), precum și acordarea primelor de sfârșit de an. Fracțiunea PAS a calificat proiectul drept „ilegal”. Președinta fracțiunii, Zinaida Popa, i-a numit pe consilierii MAN „cățelușii primarului”, după care a anunțat că PAS părăsește sala și nu revine „până când primarul nu încetează să propună proiecte ilegale”. Consilierii MAN au ripostat: „Dacă noi suntem cățelușii primarului, atunci ei sunt cățelușii doamnei președinte”, a declarat Corneliu Pîntea, acuzând PAS și PSRM că sabotează dezvoltarea orașului. Primarul Ion Ceban a intervenit în plen și le-a cerut consilierilor PAS și PSRM să revină în sală: „Nu trebuie să vă jucați cu salariile pedagogilor și ale oamenilor care își fac datoria. Dacă nu aprobăm bugetul, ei nu își vor primi banii. Dacă nu vă place ceva, puteți propune amendamente.” Edilul a reamintit că Parlamentul a aprobat recent rectificarea bugetului de stat, iar municipiul trebuie să își ajusteze propriii indicatori pentru a primi transferurile necesare plăților salariale și ale serviciilor comunale. Mai mulți profesori și angajați ai instituțiilor municipale au luat cuvântul, unii în lacrimi: • „Suntem mame și tați, avem credite pentru a supraviețui. Vă rugăm să susțineți proiectul”, a spus Angela Lubaș, președinta APL Chișinău. • „Nu știu cum să mă descurc. Este imposibil să trăiești în aceste condiții”, a declarat profesoara Natalia Cebotari. • „Vin sărbătorile. Copiii așteaptă cadouri. Ascultați-ne”, a transmis Ludmila Verdeș, mamă a trei copii. Din lipsă de cvorum, ședința a fost suspendată. Profesorii și angajații au refuzat să părăsească sala: „Nu plecăm până nu veniți în sală! Ne merităm salariile și primele.”