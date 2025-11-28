Zelenski anunță demisia lui Andrii Iermak și „resetarea” Oficiului Prezidențial: investigațiile NABU zguduie Kievul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri seara, într-un mesaj video, că șeful Oficiului Președintelui, Andrii Iermak, și-a depus demisia, în contextul unei ample investigații anticorupție care vizează sectorul energetic și mai multe persoane influente din cercurile politice de la Kiev.„Vreau ca nimeni să nu aibă întrebări față de Ucraina. De aceea, astăzi luăm următoarele decizii interne. Primul pas – va avea loc o resetare a Oficiului Președintelui. Șeful Oficiului, Andrii Iermak, a depus cererea de demisie”, a declarat Zelenski.Liderul ucrainean i-a mulțumit lui Iermak pentru modul în care a reprezentat poziția Ucrainei în negocierile internaționale:Zelenski a anunțat că noul șef al Oficiului Prezidențial va fi selectat după consultări, care vor avea loc sâmbătă. Președintele a insistat că statul are nevoie de „forță internă”, în condițiile războiului și ale presiunilor diplomatice.„Pentru a avea această forță internă, nu trebuie să existe motive de distragere de la apărarea Ucrainei”, a subliniat el.În paralel cu anunțul demisiei lui Iermak, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Anticorupție (SAP) au confirmat că, în ultimele 15 luni, au desfășurat o investigație extinsă privind o schemă de corupție de proporții în sectorul energetic, operațiune denumită „Midas”.Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi influențat decizii strategice în cadrul companiei de stat Energoatom, prin intermediul unor oficiali, politicieni și oameni de afaceri.În schemă apar nume sonore: Timur Mindici, om de afaceri, cunoscut sub aliasul „Carlson”; Herman Halușcenko, ministrul Justiției și fost ministru al Energiei, poreclit „Profesorul”; Dmitro Basov, director executiv pentru securitate la Energoatom („Tenor”); alte persoane influente, inclusiv foști oficiali guvernamentali.Directorul NABU, Semen Krivonos, a anunțat că urmează „noi dezvăluiri importante” în dosarul „Midas”, semn că investigațiile vor continua la nivel înalt.Deși numele lui Andrii Iermak nu este menționat în dosar, demisia sa vine la scurt timp după ce anchetatorii au efectuat percheziții la locuința acestuia, fapt care a atras o puternică atenție internațională și apeluri la clarificarea situației din interiorul administrației prezidențiale.Iermak, considerat cel mai influent colaborator al lui Zelenski încă de la începutul invaziei ruse, a fost și principalul negociator al Kievului în discuțiile cu SUA privind formula de pace.
