Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia după scandalul privind studiile: „Nu vreau ca greșelile mele să afecteze Armata”
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat vineri că își depune demisia din funcție, în urma controverselor legate de parcursul său academic. Decizia vine după ce presa din România a dezvăluit că într-un CV mai vechi oficialul ar fi indicat studii care nu corespund realității.„Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. (…) Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, a scris Moșteanu pe Facebook, precizând că decizia a fost discutată cu președintele Nicușor Dan, premierul României și conducerea partidului USR.Fostul ministru afirmă că România și Europa se află într-un context de securitate delicat, „sub asaltul Rusiei”, iar Armata Română are nevoie de stabilitate și claritate în conducere.„Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, a precizat el.Moșteanu susține că în cele cinci luni de mandat a lucrat pentru „o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată”, că a întărit relațiile cu partenerii externi și a accelerat programele de modernizare.Controversa a pornit după ce publicația „Libertatea” a relatat că într-un CV oficial din perioada în care Moșteanu activa la Ministerul Transporturilor apărea mențiunea că ar fi absolvit Universitatea Athenaeum din București — instituție care, potrivit sursei citate, neagă că l-ar fi avut vreodată ca student.Pentru a răspunde criticilor, Moșteanu și-a publicat joi diploma de licență obținută în 2015 la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic. El a admis existența unei „greșeli jenante” în acel CV:„Într-un CV făcut în 2016 în viteză, pe un model de pe net, a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. (…) Pentru asta îmi cer scuze.”Moșteanu spune că a început prima facultate în 1992, la Automatică, dar a renunțat în anul doi pentru a munci. Ulterior, a urmat alte studii universitare, însă a finalizat licența abia în 2015.El susține că în cariera profesională din mediul privat și antreprenorial nu a avut nevoie de diplomă, însă a continuat să învețe „în fiecare zi”.
