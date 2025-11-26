Aeroportul Chișinău cumpără kerosen din România după sancționarea Lukoil. Autoritățile au preluat temporar gestionarea terminalului petrolier
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a început să procure kerosen de la mai mulți furnizori petroliști din România, după sancționarea companiei Lukoil, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Măsura a fost luată pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu combustibil pentru aviație, în condițiile în care Lukoil Moldova era până recent singurul furnizor.Decizia vine după ce autoritățile au preluat temporar gestionarea terminalului petrolier al aeroportului, în baza unui contract de comodat cu Lukoil, în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite companiei rusești pe fondul războiului din Ucraina. Evaluarea infrastructurii este aproape finalizată, iar aeroportul gestionează deja întreg procesul de alimentare a aeronavelor.„Negocierile continuă pentru finalizarea tranzacției, iar kerosenul este achiziționat de la producători din România”, a precizat ministrul Energiei.La începutul săptămânii, directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, a anunțat că Lukoil Moldova a fost obligată să vândă infrastructura de depozitare și distribuție a kerosenului de la aeroport, ca urmare a unei decizii a Consiliului pentru aprobarea investițiilor strategice. Acesta a dat asigurări că riscul ca aeroportul să rămână fără combustibil a fost complet înlăturat și că aerogara operează la capacitate maximă.Întrebat cine se ocupă în prezent de importul de carburant, ministrul Junghietu a răspuns: „Aeroportul aduce. Aeroportul aduce kerosen de la companii producătoare din România.”De săptămâna trecută, Aeroportul Chișinău alimentează avioanele din propriile surse, după ce stocurile furnizate de Lukoil au fost epuizate pe 22 noiembrie. Au fost deja stabilite noile tarife pentru combustibil, iar contractele cu operatorii aerieni sunt în faza finală de pregătire.Preluarea temporară a administrării terminalului petrolier a fost decisă de autorități în urma sancțiunilor internaționale aplicate Lukoil, intrate în vigoare pe 21 noiembrie. Scopul măsurii este prevenirea oricărui risc de întrerupere a alimentării aeronavelor care operează pe Aeroportul Internațional Chișinău.
