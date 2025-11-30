Negocierile SUA–Ucraina pentru „un acord de pace demn” au început la Washington: Casa Albă vrea clarificări urgente pe două puncte-cheie
La Washington au început discuțiile dintre delegația ucraineană și reprezentanții administrației americane privind pașii necesari pentru obținerea unui „acord de pace demn”, a anunțat ministrul Apărării al Ucrainei, Rustem Umerov.Potrivit oficialului, delegația ucraineană intră în negocieri cu trei priorități clare: menținerea unui dialog constructiv; avansarea discuțiilor pe baza progreselor obținute anterior la Geneva; protejarea intereselor fundamentale ale Ucrainei.Ulterior, Umerov a eliminat din rețelele sale sociale anunțul privind începerea discuțiilor cu Whitcoff și alți reprezentanți americani în SUA. Postarea a dispărut la scurt timp după publicare.Potrivit Axios, administrația americană dorește ca încă de astăzi să fie rezolvate neînțelegerile dintre Washington și Kiev pe cele două puncte esențiale ale planului de pace: aspectele teritoriale; garanțiile de securitate pentru Ucraina.Surse citate de publicație afirmă că aceste două subiecte vor domina negocierile de duminică dintre cele două delegații. Unul dintre interlocutori a declarat că „ucrainenii știu ce așteaptă SUA de la ei”, sugerând presiuni crescute pentru un acord.Conform acelorași surse, documentul agreat de americani și ucraineni urmează să fie prezentat președintelui rus Vladimir Putin marți, la Kremlin.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.