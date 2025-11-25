FT: Ucraina a acceptat limitarea armatei la 800.000 de militari în noul proiect de acord de pace negociat cu SUA și partenerii europeni
Ucraina a fost de acord să limiteze efectivele armatei sale la maximum 800.000 de militari, în cadrul unui set de înțelegeri preliminare discutate cu Statele Unite și aliații europeni, scrie Financial Times, citând oficiali ucraineni de rang înalt apropiați președintelui Volodimir Zelenski.Potrivit publicației, această prevedere figurează în noul proiect al planului de pace – un document cu 19 puncte, elaborat recent la Geneva și destinat să înlocuiască versiunea anterioară, întocmită, conform presei, cu participarea SUA și Rusiei.În contrast cu varianta inițială, noul proiect nu mai detaliază elementele sensibile precum statutul teritoriilor sau garanțiile de securitate, lăsând aceste chestiuni pentru negocieri directe între președinții Zelenski și Donald Trump.În ceea ce privește numărul militarilor, sursele FT afirmă că Kievul și-a dat deja acordul, aceasta fiind una dintre condițiile-cheie ale versiunii actualizate a planului.Totuși, Moscova ar putea refuza documentul dacă acesta nu reflectă cerințele mai vechi ale Kremlinului. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia nu va accepta un plan care „șterge” presupusele înțelegeri dintre Vladimir Putin și Donald Trump la întâlnirea din Anchorage.Lavrov a subliniat, de asemenea, că Rusia nu a primit încă „oficial” noul proiect.Între timp, în Emiratele Arabe Unite continuă negocierile cu ușile închise între reprezentanții SUA, Ucrainei și Rusiei. Nu se știe însă dacă discuțiile au loc în format trilateral sau în întâlniri separate.Luni, președintele Volodimir Zelenski a declarat că, după consultările de la Geneva, în proiectul planului de pace nu se mai regăsesc cele 28 de puncte ale versiunii inițiale și că o parte dintre propunerile reformulate pot deveni „funcționale”. Totuși, liderul ucrainean a subliniat că „mai sunt multe de lucru” până la forma finală a documentului.Pe 25 noiembrie, presa internațională a relatat că Kievul a acceptat în principiu proiectul de acord propus de Statele Unite. Atât un oficial american, cât și consilierul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, au confirmat existența unei „înțelegeri de ansamblu”, însă detaliile tehnice urmează să fie clarificate.„Ucrainenii au acceptat acordul de pace. Există câteva detalii minore care trebuie ajustate, dar sunt de acord cu propunerea”, a declarat oficialul american.Potrivit presei, în contextul finalizării discuțiilor asupra proiectului, este planificată o vizită a președintelui Zelenski în Statele Unite în luna noiembrie, pentru discuții suplimentare cu administrația Trump.
