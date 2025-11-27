Putin susține că planul de pace propus de Trump pentru Ucraina ar putea sta la baza unor viitoare negocieri: „Suntem în principiu de acord cu cele 28 de puncte”
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că planul de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina, format inițial din 28 de puncte, a fost împărțit în patru componente în urma discuțiilor dintre delegațiile Ucrainei și SUA la Geneva. Potrivit lui Putin, Moscova a primit acest document și îl consideră o posibilă bază pentru negocieri.„După discuțiile de la Geneva dintre Ucraina și Statele Unite, ei au decis între ei că toate cele 28 de puncte trebuie împărțite în patru părți. Toate acestea ne-au fost transmise. În general, suntem de acord că planul Trump poate constitui fundamentul unor viitoare acorduri”, a spus liderul de la Kremlin.Putin a afirmat că, deocamdată, nu există un proiect complet al unui acord de pace, ci doar „un set de întrebări propuse pentru discuții”. Totodată, el a precizat că americanii „țin cont în anumite aspecte” de poziția Rusiei, subliniind necesitatea negocierilor punct cu punct.Președintele rus a confirmat că o delegație din SUA este așteptată săptămâna viitoare la Moscova, în contextul discuțiilor privind posibilele formule de pace.Putin a mai declarat că Rusia este gata să semneze un document prin care să confirme oficial că nu are „planuri agresive” față de Europa — un punct care figurează în propunerile lui Trump. El a respins din nou ideea unui ipotetic atac asupra statelor europene, numindu-i pe cei care promovează astfel de scenarii „șarlatani”.În ceea ce privește conflictul din Ucraina, Putin a reiterat cererea ca armata ucraineană să se retragă din „teritoriile ocupate”. „Dacă vor pleca, noi vom opri ostilitățile. Dacă nu, le vom atinge obiectivele pe cale militară”, a declarat el.Planul lui Trump prevede, printre altele, retragerea forțelor ucrainene din întreaga regiune Donețk — o propunere considerată inacceptabilă de autoritățile de la Kiev.Putin a afirmat că, în prezent, nu este posibilă semnarea unui acord cu Ucraina „din punct de vedere juridic”, motivând că Rusia are nevoie de recunoaștere internațională pentru teritoriile ocupate. „Trebuie ca deciziile noastre să fie recunoscute de actorii internaționali majori. Avem nevoie de recunoaștere, dar nu de la Ucraina acum”, a spus președintele rus.El a insistat că Ucraina ar trebui să organizeze un referendum pe tema frontierelor, o idee respinsă anterior de Kiev.În ciuda pozițiilor dure, Putin a spus că în viitor „este posibilă o înțelegere cu Ucraina”, adăugând că „există destui oameni sănătoși în această țară care vor relații normale cu Rusia”.Declarația a fost imediat comentată de canale apropiate administrației Zelenski, care au scris că „Putin a început castingul pentru a cincea coloană”.Autoritățile ucrainene nu au reacționat oficial deocamdată.
