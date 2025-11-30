Kaja Kallas: UE investește 20 de milioane de euro în apărarea antiaeriană a Moldovei, după noile încălcări ale spațiului aerian de către dronele rusești

13:00

Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale, atenționează autoritățile să nu recurgă la răzbunări în cazul dosarului Plahotniuc, în caz contrar vor compromite și mai mult justiția. Fostul demnitar susține că această cauză trebuie examinată în strictă conformitate cu principiile unui stat de drept, nu ale „legii junglei”, în caz contrar, abordarea se transformă în una „putinistă”, scrie UNIMEDIA. „Singurul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că statul nu se poate ocupa de răzbunare. Nu are dreptul să se răzbune, pentru că asta nu mai este justiție. Dacă domnul Plahotniuc este vinovat de ceva, pentru asta trebuie judecat și pedepsit. (…) Vorbim despre un stat de drept, iar această abordare este una pur putinistă. O persoană trebuie să fie pedepsită pentru ceea ce poate fi dovedit și pentru ceea ce a comis, nu pentru că odată a fost oponentul tău, (…) nu pentru ce îi atribuie opinia publică, oponenții politici sau alții. Este o chestiune principială, îi privește pe toți. Oamenii care sunt acum la putere vor fi și ei în opoziție la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Cred că și ei ar fi de acord că, dacă ar fi urmăriți conform legii, atunci să fie conform legii, nu după legea junglei și nu din răzbunare. Eu cred că aceasta este o chestiune principială și fundamentală”, a declarat Alexandru Tănase în cadrul unei emisiuni de la TVC 21.Fostul președinte al Curții Constituționale și-a reiterat și poziția legată de depolitizarea sistemului judecătoresc.„Moderator: – Trăim acum sub regimul Sandu sau sub dictatura Sandu?Alexandru Tănase: – Nu există dictatură aici. La fel ca în vremea lui Plahotniuc. Cuvântul acesta nu se potrivește deloc cu ceea ce se întâmplă în Moldova. Să fim serioși, ce dictatură era pe vremea lui Plahotniuc? Erau 5 sau 6 posturi TV care îl criticau din zori până-n noapte. Asta e dictatură? Și nu le închidea. Și acum e la fel. Poți să o critici pe Maia Sandu de dimineața până seara și nu se întâmplă nimic. Pe nimeni nu-l bagă la închisoare pentru asta. De aceea cred că nu există dictatură, da, există anumite distorsiuni, mai ales în ceea ce privește funcționarea sistemului judecătoresc. Trebuie să ajungem ca acest sistem să fie complet independent și puterea politică să nu-l controleze niciodată”, a mai adăugat Alexandru Tănase.﻿