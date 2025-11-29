Zelenski: Rusia a lansat aproape 600 de drone și 36 de rachete într-un atac masiv asupra Ucrainei. Sunt raportați cel puțin trei morți și zeci de răniți
Rusia a lansat în noaptea și dimineața zilei de astăzi unul dintre cele mai masive atacuri asupra Ucrainei din ultima perioadă, folosind aproximativ 36 de rachete și aproape 600 de drone, potrivit declarațiilor președintelui Volodimir Zelenski.„Principalele ținte ale atacului au fost infrastructura energetică și obiectivele civile. Sunt multe distrugeri și incendii în blocuri de locuit. În acest moment, sunt cunoscute zeci de răniți și trei persoane decedate”, a transmis Zelenski, comentând consecințele loviturilor rusești.Președintele Ucrainei a subliniat că țara are nevoie urgentă de un număr suficient de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană, necesare pentru a proteja populația și infrastructura critică.Zelenski a îndemnat și țările europene să ia decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate, în contextul în care Moscova continuă atacurile cu drone și rachete. „Este timpul ca Europa să ia o decizie privind activele înghețate, dacă Rusia nu vrea să renunțe la loviturile cu drone și rachete. Și trebuie discutat cu toți partenerii despre pașii necesari pentru a încheia acest război”, a adăugat liderul de la Kiev.Cea mai afectată zonă a fost capitala Ucrainei și împrejurimile sale. La Kiev, autoritățile confirmă doi morți și aproape 30 de răniți, în urma loviturilor care au avariat grav mai multe blocuri de locuit și au provocat incendii puternice. Partea vestică a orașului a rămas fără energie electrică.În regiunea Kiev, atacurile au lovit mai multe localități, inclusiv șase blocuri din raionul Brovarî, unde au fost raportate două persoane rănite.Ministerul Energiei al Ucrainei informează că aproximativ 500.000 de consumatori din Kiev și 100.000 din regiunea Kiev au rămas fără energie electrică din cauza loviturilor masive asupra infrastructurii energetice.Autoritățile continuă lucrările de intervenție, iar bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce situația este evaluată în zonele afectate.
