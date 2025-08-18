Labubu, sub lupa vameșilor: mii de etichete pentru jucării, descoperite în bagajul unei pasagere

Funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău au reținut un lot de 3 504 etichete din cauciuc Labubu, care nu au fost declarate autorităților vamale.Produsele au fost depistate în bagajele unei pasagere de 37 de ani, cetățeană a Republicii Populare Chineze, sosită la Chișinău cu o cursă din Istanbul.Potrivit Serviciului Vamal, etichetele erau destinate unor obiecte și piese asociate unui brand de jucării pentru copii, însă femeia nu a putut prezenta acte de proveniență. Totodată, mărfurile nu au fost supuse procedurilor legale de evaluare a conformității, ceea ce le făcea potențial periculoase pentru sănătatea minorilor.Specialiștii atenționează că materialele din cauciuc necontrolate pot conține substanțe toxice sau elemente periculoase la contactul direct, motiv pentru care lotul a fost ridicat de autorități și este pasibil de confiscare.Pasagera vizată riscă sancțiuni contravenționale pentru încălcarea legislației vamale.

Acum 5 minute
17:30
„Dacă vreți război – socotiți că l-ați primit!” Usatîi acuză PAS și un judecător de șantaj și presiuni politice Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză un grup de deputați PAS și un judecător, care, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov, au anulat în ședință secretă ordonanța de scoatere de sub urmărire penală a lui Renato Usatîi. Liderul Partidului Nostru afirmă că astfel cei din PAS ar încerca să șantajeze Partidul Nostru să facă alianță după alegerile parlamentare din toamnă. Încheierea din ședința secretă a fost semnată de judecătorul din sectorul Ciocana al capitalei, Valeriu Curicheru, transferat în ianuarie 2025 la judecătoria respectivă. „Mă simt ca în 2014, când tot veneau informații despre tentativele de a distruge Partidul Nostru, despre tentative de a fabrica dosare penale, de a exclude din alegeri etc.”, a declarat Usatîi.El spune că în spatele deciziei judecătorului Curicheru sunt interese politice ascunse. „Pe 11 august, într-un secret foarte mare – cum credeau ei – a avut loc ședința judecătorească la Ciocana, cu un oarecare judecător Valeriu Curicheru. Acesta a emis o încheiere prin care a anulat ordonanța procurorului de la Procuratura Generală din 2022 privind scoaterea mea de sub învinuire penală.”Usatîi afirmă că PAS ar încerca să-l forțeze să facă alianțe politice, altfel ar fi „scos pe linie moartă”. „Mi s-a transmis că unii deputați PAS au spus: «Ori îl ținem pe Usatîi, ori face coaliție cu noi, ori îl tochim». Și că chipurile ne-am înțeles și că Usatîi va fi tras pe dreapta.”El a subliniat că aceste  acțiuni sunt pentru a mușamaliza dezastrul economic și social în care a ajuns țara, un rezultat direct al guvernării PAS, care a lăsat oamenii cu buzunarele goale. „Nu au ce să ofere cetățenilor Republicii Moldova, de aceea recurg la percheziții și au ajuns deja la «dosare de subsol». Ei știu foarte bine că oricum voi obține dreptatea, pentru că asta se întâmplă de 11 ani”, a declarat Usatîi. „Înțeleg că astăzi să mă facă învinuit într-un dosar penal înseamnă să mă arate la televizor toată campania electorală, pe lângă toate mizeriile cu care au umplut deja TikTok, Instagram și altele. Unii deputați PAS spun: «Îl luăm pe Usatîi de gât și după alegeri îl obligăm să facă coaliție cu noi.» Chiar credeți că mă veți obliga să fac coaliție cu voi? Să știți că ne vom adresa la Procuratura Generală, la Consiliul Superior al Magistraturii și vom cere dosar penal pe numele judecătorului și a deputaților PAS implicați, ca membri ai unei grupări criminale”, a adăugat liderul Partidului Nostru.El a avertizat că va răspunde dur la tentativele de intimidare: „Dacă credeți că pot fi șantajat, vă înșelați. Ați trecut liniile roșii. Dacă vreți război – socotiți că l-ați primit. Încercați! Suntem gata pentru orice scenariu. Eu am deja imunitatea pe care nu o aveam în 2014, când au fost fabricate primele dosare penale. O să vă treziți cu mine în birourile voastre!”.Renato Usatîi a mai declarat că urmează să mai documenteze cazul dat și va prezenta numele tuturor celor implicați în cazul dat.
Acum 10 minute
17:20
Acum 30 minute
17:00
(VIDEO) Victoria Furtună explică sancțiunile primite: „Nu au vrut ca eurodeputații să afle realitățile din Republica Moldova” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că formațiunea sa a întreprins mai multe vizite peste hotare și discuții cu eurodeputați pentru a asigura o monitorizare corectă a viitoarelor alegeri parlamentare. „Noi, prin deplasările noastre peste hotare și întâlnirile cu deputații Parlamentului European, am făcut tot posibilul să avem acei observatori obiectivi care să monitorizeze și sesizeze eventualele încălcări. De aceea și mi-au pus sancțiuni, ca să nu pot ieși în Europa și să nu cunoască deputații realitățile din Republica Moldova”, a spus Furtună. Potrivit acesteia, sancțiunile care i-au fost aplicate ar avea la bază „publicații din mass-media finanțată de Bruxelles”, și nu alte considerente. Lidera partidului Moldova Mare a făcut apel la unitatea opoziției, menționând că partidele parlamentare și extraparlamentare trebuie să-și unească eforturile. „Opoziția trebuie să ia o singură decizie – să se unească, să meargă către popor și să-l trezească, dar și să monitorizeze procesul electoral prin observatori obiectivi, mai ales la secțiile de votare de peste hotare”, a adăugat ea. Victoria Furtună a mai afirmat că există riscul unor tentative de fraudare a scrutinului, însă speră ca, printr-o monitorizare strictă, impactul acestora să nu depășească „o marjă de 10%”
Acum o oră
16:40
6 milioane de lei pentru concertul de Ziua Independenței. Contract direct cu firma care a organizat și evenimentul din 2024 Liber TV
Guvernul va cheltui circa 6 milioane de lei din bugetul de stat pentru organizarea concertului dedicat Zilei Independenței, sărbătorită pe 27 august 2025. Suma este mai mică decât anul trecut, când festivitățile au costat aproximativ 10 milioane de lei pentru trei zile de evenimente.Potrivit unei investigații realizate de RISE Moldova, Executivul a oferit contractul direct companiei Suhih Production SRL, aceeași firmă care a organizat și evenimentul din 2024. Licitație anulată, contract prin negociere directăInițial, Cancelaria de Stat a lansat, în luna iunie, o licitație în valoare de 8,3 milioane lei (fără TVA) pentru două zile de concerte cu artiști locali și internaționali. Costul total urma să se ridice la circa 10 milioane de lei, incluzând și un „foc de artificii festiv de 20 de minute”.Licitația a fost însă anulată pe motiv că „ofertele nu pot fi comparate”, întrucât prețurile difereau semnificativ. La începutul lunii august, Guvernul a trecut la negociere directă și, în mai puțin de o săptămână, a desemnat câștigătoare Suhih Production. Cine este firma câștigătoareCompania Suhih Production a fost înregistrată la sfârșitul anului 2022 și, potrivit datelor consultate de RISE, anul trecut a obținut venituri de circa 10,8 milioane de lei, dintre care aproape 10 milioane proveneau din contractul pentru concertul de Ziua Independenței 2024.În ziua în care a fost anunțată câștigătoare, firma a publicat pe rețelele de socializare un alt eveniment: pe 26 august, cu o zi înainte de sărbătoarea națională, în Piața Marii Adunări Naționale va fi organizat un concert gratuit, cu participarea trupei ruse Bi-2, formației Alternosfera și a Moldova National Youth Orchestra, dirijată de Adriano Marian, fratele deputatului PAS Radu Marian. Concertul este prezentat ca un eveniment aniversar, deși firma are doar trei ani de existență. Cheltuieli în creștere în ultimii aniRISE amintește că în 2019, atunci când Maia Sandu era prim-ministră, bugetul pentru Ziua Independenței a fost redus la sub un milion de lei. În ultimii ani, însă, alocările au crescut semnificativ: 2023 – peste 4,5 milioane de lei 2024 – circa 10 milioane de lei 2025 – aproape 6 milioane de leiTotodată, Guvernul a precizat că banii alocați în acest an vor fi cheltuiți exclusiv pentru organizarea evenimentului de Ziua Independenței, nu și pentru manifestările dedicate Zilei Limbii Române.
Acum 2 ore
16:20
Blocul ALTERNATIVA intră în campanie cu 103 candidați: „Avem cea mai competentă echipă” Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Blocul Electoral ALTERNATIVA, pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025. Lista a fost depusă oficial pe 11 august și include reprezentanți din toate domeniile cheie ale societății.Potrivit formațiunii, echipa este diversă atât ca vârstă, cât și ca experiență profesională: 15 funcționari publici de rang înalt 29 de funcționari și primari peste 50 de reprezentanți ai regiunilor 2 vicepreședinți de raioane 4 primari, consilieri locali și membri ai diasporei 5 medici 12 cadre didactice 14 antreprenori 6 ingineri 2 agronomi 39 de juriști 7 candidați cu titlul de doctor sau doctor habilitat în științeVârsta candidaților variază între 20 și 69 de ani, cu o medie de 41 de ani. Aproximativ o treime sunt tineri sub 35 de ani, iar din punct de vedere al reprezentării de gen, lista cuprinde 49 de femei și 54 de bărbați.„Avem de muncit foarte mult pentru țară, pentru oameni, asta ne propunem să facem. Spre deosebire de ceilalți, avem cea mai competentă componență a candidaților la funcția de deputat – oameni profesioniști, oameni cu experiență, oameni cu cunoștințe, cu studii în diferite domenii, oameni care au demonstrat în funcțiile pe care le-au ocupat sau în sectorul real că pot obține rezultate. Mobilizare totală, va fi o campanie foarte murdară, dar mergem cu capul sus și vă rugăm să fiți alături de noi”, a declarat liderul blocului, Ion Ceban.Cetățenii pot consulta lista integrală a candidaților Blocului ALTERNATIVA accesând linkul oficial: bloculalternativa.md/candidati
15:30
CEC a înregistrat candidații Blocului „Patriotic”, Blocului „Alternativa” și ai Partidului „Respect Moldova” Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat listele de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic. Astfel, a fost înregistrată lista de 101 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de pe lista Partidului Politic MIȘCAREA RESPECT MOLDOVA. În context, a fost înregistrat și simbolul electoral al formațiunii. De asemenea, a fost aprobată lista de 104 candidați la funcția de deputat din partea Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, precum și lista de 103 candidați din partea Blocului Electoral „ALTERNATIVA”. CEC a confirmat reprezentanții în Comisia Electorală Centrală și persoanele responsabile de finanțe (trezorierii). Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral. În aceiași ședință, Comisia a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova înaintată de Partidul Politic „NOI”. Conform documentelor prezentate, au fost depistate neconformități la întocmirea listei de candidați. Formațiunea politică era obligată să înainteze o listă care nu este mai mică de 51 de persoane și nu mai mult de 111 de persoane. La etapa confirmării depunerii personale a documentelor, s-au prezentat doar 49 de candidați, ceea ce înseamnă a fi sub limita minimă de persoane care pot fi incluse în lista de candidați. Totodată, conform prevederilor legale, listele candidaților pentru alegerile parlamentare și locale se întocmesc respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe. La verificarea listei de candidați, s-a constatat că poziționarea nu corespunde formulei menționate.
Acum 4 ore
15:00
(VIDEO) PDMM intră în cursa electorală cu 101 candidați: „O listă echilibrată, pregătită să schimbe Republica Moldova” Liber TV
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, 18 august, lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, scrie Telegraph.md. După depunerea dosarului și verificarea actelor de către reprezentanții CEC, Vlad Cebotari a declarat că partidul a depus un pachet complet de documente pentru 101 candidați, care acoperă numărul total de locuri în Parlament.„Avem o listă de candidați foarte bine structurată pe criteriul de gen, cu o balanță egală între bărbați și femei. Am încercat să o chibzuim astfel încât să reprezinte diverse profesii și specialități, cu o distribuție teritorială cât mai echilibrată”, a precizat Vlad Cebotari.Potrivit lui, candidații sunt oameni dedicați, cu rezultate bune în domeniile lor de activitate, care vor să-și pună experiența și cunoștințele în slujba schimbării în bine a Republicii Moldova.Vlad Cebotari a mai spus că așteaptă ca, în următoarele zile, să fie validat dosarul din către CEC, menționând că nu vede niciun impediment pentru înregistrarea în cursa electorală.„Le urăm tuturor într-un ceas bun și succese mari atât în această campanie electorală, care sperăm să fie una corectă și echitabilă, cât și în actul de guvernare ulterior”, a mai declarat Vlad Cebotari.﻿
13:30
Maia Sandu, la Forumul Național al cadrelor didactice: „Educația înseamnă să cultivăm libertatea, democrația, curajul și demnitatea” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Forumul Național al cadrelor didactice, unde a discutat cu profesorii din întreaga țară despre rolul valorilor transmise noilor generații.Șefa statului a subliniat că educația nu se reduce doar la note și manuale, ci are o misiune mai profundă – aceea de a forma tineri liberi, responsabili și implicați.„Educația înseamnă să cultivăm libertatea, democrația, curajul, demnitatea. Înseamnă să creștem tineri care gândesc liber, care își iubesc țara și care sunt pregătiți să facă față provocărilor de azi și de mâine”, a transmis Maia Sandu într-un mesaj public.Potrivit acesteia, profesorii nu pregătesc doar viitori specialiști, ci mai ales cetățeni activi, care cred în puterea lor și în viitorul Republicii Moldova. „Cu tineri demni și implicați, vom trece – împreună – peste orice furtună”, a adăugat președinta.Maia Sandu le-a mulțumit cadrelor didactice pentru dedicare și le-a urat un an școlar plin de rezultate și satisfacția de a vedea că munca lor „va dăinui generații întregi”.
Acum 6 ore
12:10
Zelenski: „Aderarea Ucrainei la UE face parte din garanțiile de securitate. O diviziune cu Republica Moldova ar fi o mișcare foarte proastă” Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că aderarea țării sale la Uniunea Europeană trebuie privită ca parte integrantă a garanțiilor de securitate și a avertizat că o eventuală separare a parcursului european al Ucrainei de cel al Republicii Moldova „ar fi o mișcare foarte proastă”. Mesajul a fost transmis pe platforma X, după o întrevedere la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință” pentru Ucraina. Evenimentele au pregătit vizita pe care liderul ucrainean o efectuează astăzi la Washington, unde va fi însoțit de principalii lideri europeni, relatează Calea Europeană. „Considerăm aderarea la UE ca parte a garanțiilor de securitate. Președintele Trump a spus că America și Putin văd lucrurile la fel. Așa că am discutat despre negocierile de aderare la UE. Nu poate exista o divizare între Ucraina și Moldova – ar fi pur și simplu o mișcare foarte proastă”, a scris Zelenski, subliniind că decizia SUA de a acorda garanții de securitate Ucrainei este „istorică” și trebuie dezvoltată cu participarea Europei. Liderul ucrainean a atras atenția că o astfel de separare ar transmite semnalul unei Europe divizate: „Dacă o astfel de divizare are loc, aceasta va însemna automat că Europa este divizată în privința Ucrainei, că nu are o poziție comună și puternică asupra garanțiilor. Mulți în Europa consideră că o diviziune nu va face decât să agraveze lucrurile”. În iunie, la Consiliul European de vară, liderii UE au reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina în procesul de aderare, însă pentru Kiev nu s-a putut obține consens, din cauza opoziției Ungariei. Acest blocaj a alimentat temerile de la Kiev privind o posibilă „decuplare” de Chișinău. Vizita lui Zelenski la Washington va fi marcată de o întâlnire la Casa Albă cu președintele SUA, Donald Trump. Alături de liderul ucrainean se vor afla cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, șefa guvernului italian Giorgia Meloni, președintele Finlandei Alexander Stubb, Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Reuniunea vine după summitul dintre Trump și Vladimir Putin în Alaska. În acest context, Trump i-a propus lui Zelenski un sistem de garanții de securitate asemănător articolului 5 al Tratatului NATO, dar fără aderarea formală a Ucrainei la Alianță.
11:50
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Vom face totul pentru ca acei care reprezintă guvernarea galbenă să poarte răspundere pentru sărăcirea poporului  Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, se arată îngrijorat că în Republica Moldova inflaţia continuă să crească, iar guvernarea nu doar că nu face nimic pentru a opri această creştere, ci, prin poziţionarea sa incompetentă sau din rea voinţă, din contra, contribuie la creşterea acestui indicator.  „În anii de guvernare ai PAS, inflaţia cumulativă a depăşit 60%, iar indicele preţurilor de consum a depăşit 160%. Aceasta a lovit dur în majoritatea populaţiei, rata sărăciei absolute ajungând să depăşească 31%. Fiecare al treilea cetăţean al Republicii Moldova nu are bani nici măcar pentru strictul necesar, iar o altă treime – doar pentru strictul necesar. Numai în ultimele 12 luni, inflaţia a crescut cu 7,2%, iar în primul semestru al anului curent – cu 5,1%. În ultimele 12 luni, preţurile la produse alimentare au crescut cu 10,3%, la mărfurile nealimentare - cu 2,1%, iar la serviciile prestate populației - cu 13,0%. Totodată, în primele şase luni ale anului curent preţurile la produsele alimentare au crescut cu 5,6%, la mărfuri nealimentare - cu 1,5%, iar la servicii prestate populaţiei - cu 9,6%” - se spune în declarația partidului. Partidul Republican „Inima Moldovei” consideră că Partidul Acţiune şi Solidaritate poartă răspundere directă pentru că Moldova a devenit unul din liderii europeni la capitolul creşterea inflaţiei, dar şi la capitolul creşterea nivelului sărăciei: „Jocurile geopolitice şi schemele puse în aplicare la asigurarea Republicii Moldova cu produse energetice au determinat nu doar creşterea tarifelor la serviciile prestate populaţiei, ci şi creşterea preţurilor la majoritatea mărfurilor produse în ţară”. „De asemenea, Partidul Acţiune şi Solidaritate se face vinovat de aducerea în pragul falimentului a mai multor producători autohtoni. În rezultat, importurile au crescut îngrijorător, iar preţurile la produsele de import s-au expus decisiv asupra creşterii nivelului inflaţiei. Numai în ultimele 12 luni importurile de mărfuri în Republica Moldova s-au majorat cu 23,1%, iar în primul semestru al anului curent - cu 18,6%” Partidul Acţiune şi Solidaritate se face vinovat şi de faptul că practic nu verifică deloc lanţul valoric de formare al preţurilor. În rezultat, diverşi afacerişti impun preţuri inventate de ei şi care le convin doar lor. În viitorul Parlament, Partidul Republican „Inima Moldovei” va demara o amplă investigaţie a situaţiei din acest punct de vedere, pentru că nu excludem că în spatele acestor afacerişti stau oamenii PAS, care beneficiază direct de pe urma schemelor menţionate, asigurând şi protecţia cuvenită” - mai menționează formațiunea. Partidul Republican „Inima Moldovei” susține că că PAS este principalul vinovat de aprofundarea fără precedent a sărăciei în Republica Moldova şi de aceea va face totul pentru ca cei ce reprezintă guvernarea galbenă să poarte răspundere pentru această mare crimă comisă împotriva poporului.
11:40
PLDM contestă în instanță decizia CEC de a-l exclude din alegerile parlamentare din 28 septembrie Liber TV
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat că a depus o contestație în contencios administrativ împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit comunicatului formațiunii, PLDM a respectat integral obligațiile legale privind prezentarea actelor necesare la Agenția Servicii Publice (ASP), în perioada stabilită prin circulara comună CEC–ASP (30 iunie – 15 iulie 2025). La 15 iulie, ASP ar fi confirmat oficial respectarea termenului, fapt ce, în opinia liberal-democraților, demonstrează că excluderea partidului „se bazează pe o interpretare formalistă și excesivă, contrară legislației naționale și jurisprudenței CEDO”. PLDM susține că a solicitat CEC examinarea de urgență a cererii sale în ședință publică și adoptarea unei decizii prin care să fie inclus în lista partidelor cu drept de participare la scrutin, însă cererea a fost respinsă printr-o scrisoare, nu prin hotărâre oficială, ceea ce formațiunea consideră ilegal. În declarație, partidul acuză CEC de „formalism excesiv” și discriminare, argumentând că alte formațiuni au fost admise „cu rezerva revocării”, în timp ce PLDM a fost exclus. Totodată, liberal-democrații fac trimitere la practica Curții Europene a Drepturilor Omului, care interzice excluderea partidelor de la alegeri pe motive strict formale și fără justificare obiectivă. „Orice restricție asupra dreptului de a candida trebuie analizată strict pentru a proteja pluralismul politic, iar întârzierea soluționării litigiilor electorale face drepturile iluzorii”, se arată în comunicatul PLDM. În aceste condiții, partidul a depus acțiune la Curtea de Apel, solicitând obligarea CEC să includă PLDM în lista concurenților electorali și extinderea termenului de depunere a dosarelor pentru ca formațiunea să poată înregistra lista completă de candidați. PLDM anunță că va utiliza toate căile legale, inclusiv internaționale, pentru a-și apăra dreptul de a participa la alegeri și pentru a „asigura respectarea pluralismului politic în Republica Moldova”.
Acum 8 ore
11:10
Aleksandar Vucic promite „un răspuns puternic” după cinci zile de proteste violente în Serbia Liber TV
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a promis duminică un „răspuns puternic” la adresa manifestanţilor anticorupţie, după cinci seri consecutive de confruntări violente între protestatari, susţinători ai puterii şi poliţie, transmite AFP, citată de Agerpres.La Belgrad şi în mai multe oraşe au izbucnit violenţe, manifestanţii aruncând cu pietre şi materiale pirotehnice asupra forţelor de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene şi grenade.Peste 130 de poliţişti au fost răniţi, iar zeci de civili au avut nevoie de îngrijiri medicale, a declarat preşedintele naţionalist Aleksandar Vucic, duminică, într-o conferinţă de presă la Belgrad. Sâmbătă, incidentele s-au extins în Belgrad, Novi Sad şi Valjevo, unde un grup de indivizi mascaţi a atacat şi incendiat sediile Partidului Progresist Sârb (SNS), formaţiunea condusă de Vucic. „Veţi vedea totala determinare a statului sârb. Noi vom utiliza tot ce este la dispoziţia noastră pentru a restabili legea, ordinea şi pacea”, a spus Vucic, precizând că guvernul are nevoie de câteva zile pentru a pregăti „cadrul legal şi formal” al răspunsului său. „Va fi ceva foarte diferit de ceea ce aţi văzut până acum”, a adăugat el, subliniind că proclamarea stării de urgenţă nu este în calcul. Preşedintele i-a comparat pe protestatari cu „terorişti”, etichetă pe care a folosit-o frecvent de la declanşarea mişcării anticorupţie, în 2024. Protestele au devenit constante în Serbia după tragedia din noiembrie 2024, când prăbuşirea unei părţi din plafonul gării din Novi Sad a provocat moartea a 16 persoane. Manifestanţii au pus imediat dezastrul pe seama corupţiei, iar revendicările lor s-au extins ulterior, incluzând solicitarea de alegeri anticipate. Aleksandar Vucic respinge însă aceste apeluri, denunţând un complot străin menit să răstoarne guvernul său.
10:20
Bloomberg: Trump vrea întâlnire Zelenski–Putin săptămâna viitoare. Miza Kievului – pace fără retragerea trupelor din Donbas Liber TV
Președintele american Donald Trump ar urma să propună, săptămâna viitoare, o întrevedere directă între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, scrie Bloomberg. Între timp, luni, liderul ucrainean va avea una dintre cele mai importante vizite din mandatul său – întâlnirea cu Trump la Casa Albă, considerată crucială pentru viitorul procesului de pace. Potrivit Financial Times, Zelenski intră la discuții cu obiectivul de a lansa un „proces productiv de reglementare pașnică”, dar fără ca Ucraina să fie obligată să facă pași imposibili, precum retragerea armatei din Donetsk și Lugansk. În schimb, Kievul ia în calcul „compromisuri acceptabile” privind actuala linie a frontului, care ar putea fi tolerate de societatea ucraineană. Fostul ambasador al SUA la Kiev, William Taylor, a subliniat că Zelenski ar trebui să transmită ferm că Ucraina „nu are altă opțiune decât să se apere de agresiunea rusă”, dar în același timp să mulțumească Washingtonului pentru sprijin și să ceară garanții de securitate solide. Totuși, mulți actuali și foști oficiali ucraineni și americani se arată sceptici că întâlnirea de luni ar putea aduce un progres major, avertizând că Trump ar putea pune presiune pe Kiev pentru concesii teritoriale. Ei recomandă ca Zelenski să apeleze la „ambițiile de pacificator” ale liderului american pentru a evita riscul ca SUA să abandoneze Ucraina. Un militar ucrainean de rang înalt, Denis Iaroslavski, a declarat că „armata nu va ceda fără luptă niciun centimetru din teritoriile controlate”, subliniind că cedarea unor zone Rusiei ar alimenta noi agresiuni. Pe fondul acestor tensiuni, Trump a publicat recent un mesaj controversat, sugerând că Zelenski ar putea încheia rapid războiul dacă Ucraina renunță la Crimeea și la aderarea la NATO. Bloomberg notează că obiectivul principal al Washingtonului va fi discutarea unor eventuale concesii teritoriale, solicitate de Kremlin, în timp ce Kievul va insista asupra unor garanții ferme de securitate, pentru a evita repetarea scenariului unor noi invazii rusești.
Acum 24 ore
18:40
Avocata Evgheniei Guțul: termenul „grupare criminală organizată” a fost folosit doar pentru a justifica sentințe mai dure Liber TV
În dosarul penal al Evgheniei Guțul și al Svetlanei Popan, condamnate la 7 și respectiv 6 ani de închisoare, sunt aproape 70 de volume. Acuzația se bazează pe afirmația că acestea ar fi primit finanțare de la o grupare criminală organizată, se arată într-o analiză Telegraph.md. Totuși, în materialele dosarului nu se menționează nimic despre ce grupare este vorba, cum este structurată, cine o formează, care sunt rolurile participanților și ierarhia lor, sau ce crime concrete a comis, mai scrie sursa.Avocata Evgheniei Guțul, Natalia Bairam, subliniază lipsa din dosar a dovezilor existenței unei „grupări criminale”. Ea a remarcat că termenul „grupare criminală organizată” (GCO) este folosit în dosar pentru a înăspri pedeapsa.„Opinia publică și declarațiile din presă sunt una, dar o sentință juridic fundamentată este cu totul altceva”, a declarat Bairam. „Codul Penal definește clar conceptul de «grupare criminală organizată» și cere prezentarea unor dovezi concrete ale existenței sale: structură, ierarhie, intenție comună. Totuși, instanța a pronunțat sentințe extrem de severe, bazându-se pe afirmații nefondate”, a subliniat avocata.
18:40
Alegeri parlamentare 2025: Partidul Liberal, Noua Opțiune Istorică și Blocul Unirea Națiunii au depus listele de candidați la CEC Liber TV
Astăzi, 17 august 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea de înregistrare a listei de 59 de candidați a fost depusă de către Partidul Liberal. O altă cerere a fost depusă de către Partidul politic Noua Opțiune Istorică, care a solicitat înregistrarea listei de 55 de candidați. Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii” a depus cererea de înregistrare a listei de 66 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Conform procedurii, Comisia a stabilit ordinea prealabilă în buletinul de vot: -          Blocul electoral „Blocul Unirea Națiunii” – poziția a 22-a; -          Partidul politic Noua Opțiune Istorică – poziția a 23-a; -          Partidul Liberal – poziția a 24-a. Comisia are la dispoziție 7 zile pentru examinarea dosarelor și adoptarea unei hotărâri în acest sens. CEC atenționează că mai sunt două zile până la încheierea perioadei de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
17:40
Trump anunță „progres major în relația cu Rusia” și critică presa pentru „denaturarea adevărului” Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile sale recente cu Vladimir Putin au adus „un mare progres pe tema Rusiei” și i-a îndemnat pe cetățeni să „fie atenți la știrile care urmează” pe această temă.Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul american a criticat dur presa, pe care a acuzat-o că ar distorsiona realitatea legată de întrevederea sa cu președintele rus:„Este incredibil cum presa de tip Fake News denaturează adevărul atunci când vine vorba despre mine. Nu există nimic pe care l-aș putea spune sau face ca ei să relateze corect. Am avut o întâlnire excelentă în Alaska pe tema războiului stupid al lui Biden – un război care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată!”.Trump a mers mai departe, sugerând că, indiferent de rezultatul obținut, adversarii săi politici și presa ostilă ar continua să îl critice:„Dacă aș fi reușit să obțin chiar și ca Rusia să renunțe la Moscova într-un acord, Fake News și partenerii lor – democrații radicali de stânga – ar fi spus că am făcut o greșeală teribilă și am semnat un acord foarte prost”, a scris președintele SUA.Declarațiile vin după întâlnirea de săptămâna aceasta dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, reuniune ce a stârnit ample dezbateri internaționale privind viitorul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.
Ieri
17:20
Accident grav la Strășeni: O tânără de 24 de ani a murit după ce mașina sa a fost lovită de un microbuz Liber TV
Un accident rutier soldat cu o victimă decedată și un rănit s-a produs astăzi, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, în apropiere de Strășeni.Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 24 de ani, aflată la volanul unui Toyota Auris, ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, moment în care automobilul său a fost tamponat lateral de un Mercedes Sprinter, condus de un tânăr de 20 de ani.Impactul a fost puternic. Șoferița din Toyota a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu i-au putut salva viața. De asemenea, un pasager de 18 ani din Mercedes a suferit traumatisme și se află sub supraveghere medicală.Șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul fiind zero la mie alcool.La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei.
16:20
Liderii Europei și Zelenski merg la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și mai mulți lideri europeni se vor afla luni, 18 august, la Washington, pentru o întrevedere cu președintele SUA, Donald Trump.Von der Leyen a confirmat vizita într-o postare pe platforma X, precizând că răspunde solicitării lui Zelenski de a se alătura discuțiilor: „La invitația președintelui Zelenski, mă voi alătura mâine întâlnirii cu președintele Trump și cu alți lideri europeni la Casa Albă”. Ea a adăugat că, înainte de plecarea spre Washington, îl va primi pe Zelenski la Bruxelles, unde cei doi vor participa la o videoconferință a „Coaliției doritorilor”.Potrivit Sky News, la reuniunea din capitala americană vor lua parte și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Finlandei, Alexander Stubb. Conform informațiilor obținute de Bloomberg, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va alătura de asemenea discuțiilor. Publicația Bild notează că este foarte probabil ca și premierul britanic, Keir Starmer, să participe la întrevedere.Întâlnirea de la Casa Albă a fost propusă de Donald Trump, care i-a invitat pe liderii europeni să participe la discuțiile comune cu Volodimir Zelenski. Un oficial al Casei Albe, citat de ABC News, a confirmat că reuniunea va avea loc luni, 18 august.Amintim că pe 16 august Zelenski a anunțat că se pregătește pentru vizita la Washington, după o „conversație lungă și substanțială” cu președintele Trump, care s-a desfășurat imediat după întâlnirea liderului american cu Vladimir Putin în Alaska.
15:50
(VIDEO) Cebotari (PDMM), despre revenirea în politică: „Nu pot să accept o guvernare care persecută marii contribuabili și alungă investitorii” Liber TV
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Vlad Cebotari, susține că a decis să revină în viața politică, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova nu poate rămâne așa. Acesta se arată mirat de faptul că actuala guvernare pare să alunge intenționat din țară marile companii, investitorii, tinerii, fapt care a slăbit considerabil statul.„Cum merg astăzi lucrurile în economie, și o simte fiecare cetățean, cum merg lucrurile în ordinea publică, nu mai pot să continue în acest fel. Lucrurile în sfera socială, în educație trebuie schimbate radical. Vă spun sincer, am avut multe lupte interne, dar a prevalat ideea de a mai face un pas, de a mai sacrifica niște ani, pentru a încerca să schimbăm această tendință, să contribuim din nou, să facem economia să crească, PIB-ul să fie PIB, iar bugetul să fie un buget adevărat”, a declarat politicianul.El a acuzat actuala guvernare că descurajează investițiile și pune presiune pe oamenii și companiile care susțin bugetul de stat.„Eu nu pot să înțeleg gesturile unei guvernări care închide ușa investițiilor care vor să vină în țară, doar din cauză că nu-i place de o anumită persoană. Nu pot să înțeleg gesturile unei guvernări care persecută, aruncă din țară oamenii sau companiile care sunt mari contribuabili la bugetul de stat. Eu nu pot să-i înțeleg pe acești guvernanți care nu au grijă de copii, de tineri”, a afirmat Cebotari.În context, liderul PDMM a dat exemplu majorarea dobânzilor la programul „Prima Casă”, pe care o consideră o lovitură directă dată tinerilor.„Când tu brusc le crești acele dobânzi, prin care îi determini nu doar să renunțe la creditele ipotecare sau să ia altele noi, dar îi forțezi, de fapt, să plece din această țară. Eu sincer vă zic: nu pot să-mi dau seama cum poți rămâne indiferent față de aceste procese”, a adăugat el.﻿
15:50
În dosarul Guțul–Popan, judecătorii au calificat toți martorii apărării drept părtinitori și nerelevanți Liber TV
Instanța din Chișinău a refuzat practic Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, și activistei blocului „Victorie”, Svetlana Popan, un proces echitabil, considerând toți martorii apărării neconvingători. Se menționează că mărturii au depus în total 12 persoane (apărarea solicitase audierea a 250 de martori), iar toți au fost declarați părtinitori și nerelevanți pentru caz, scrie Telegraph.md.   Astfel, instanța le-a lipsit pe Guțul și Popan de posibilitatea de a-și dovedi nevinovăția prin mijloace admisibile, refuzând să recunoască importanța declarațiilor martorilor apărării.Pe 5 august, instanța din Chișinău a condamnat-o pe Evghenia Guțul la șapte ani de închisoare. Procuratura a cerut, de asemenea, recuperarea a 2,4 milioane de dolari de la ea. Activista blocului „Victorie”, Svetlana Popan, a fost condamnată în același dosar la 6 ani.Guțul a numit sentința „o răzbunare politică la ordinul de sus” și a declarat că va lupta pentru numele său și adevăr.Sursa: Telegraph.md
13:10
Reuters: Putin i-a prezentat lui Trump lista cererilor Kremlinului pentru „pace” în Ucraina. Luni, Zelenski vine la Washington pentru discuții Liber TV
În cadrul summitului din Alaska, președintele rus Vladimir Putin i-a transmis liderului american Donald Trump un set de condiții prin care Kremlinul ar fi dispus să accepte un acord de „reglementare” a războiului din Ucraina, scrie Reuters, citând surse diplomatice.Potrivit informațiilor, cererile Moscovei includ retragerea armatei ucrainene din Donețk și Lugansk, recunoașterea oficială a Crimeei ca parte a Federației Ruse, precum și acordarea unui statut oficial limbii ruse și Bisericii Ortodoxe Ruse pe teritoriul Ucrainei. În schimb, Rusia ar „îngheța” linia frontului în regiunile Herson și Zaporojie și ar restitui mici porțiuni din Harkov și Sumî.De asemenea, Putin cere ca Ucraina să renunțe definitiv la aderarea la NATO, urmând să primească în schimb așa-numite „garanții de securitate” în afara Alianței. O altă solicitare a Kremlinului vizează ridicarea parțială a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a declarat vineri că „părțile au ajuns, în linii mari, la un acord”, însă decizia finală aparține Kievului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat luni la Washington, unde va discuta direct cu liderul american aceste condiții.Autoritățile de la Kiev au respins deja ideea unor concesii teritoriale, în special în privința Donețkului, considerat un bastion strategic al apărării ucrainene. În același timp, liderii europeni au transmis că recunoașterea Crimeei ca teritoriu rus sau renunțarea la Donbas sunt „complet inacceptabile”.Occidentul se teme că Zelenski va refuza ferm propunerile Kremlinului, ceea ce ar putea tensiona relațiile cu administrația Trump.
13:00
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în Parlament, pe fundalul protestelor opoziției Liber TV
Cinci judecători ai Curții Constituționale și-au început oficial mandatul după ce au depus jurământul în cadrul unei ședințe extraordinare a Parlamentului, desfășurată duminică, 17 august. Este vorba despre Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc, desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii.Ceremonia a avut loc în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a deputaților și a reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii. În timp ce majoritatea parlamentară a aplaudat, opoziția a scandat „Rușine”, contestând procedura de desemnare.În paralel, în fața Parlamentului, Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au organizat un protest, denunțând convocarea ședinței în zi de duminică și contestând legitimitatea noii componențe a Curții.Potrivit legii, judecătorii constituționali își încep mandatul odată cu depunerea jurământului, dar nu mai târziu de o săptămână de la expirarea mandatului predecesorilor, care s-a încheiat pe 16 august 2025.Deși mandatul Parlamentului de legislatura a XI-a s-a încheiat pe 11 iulie, actualul Legislativ își exercită în continuare atribuțiile până la constituirea noului Parlament ales.
13:00
Protestul susținătorilor lui Șor: 69 de persoane reținute, peste 140 de procese-verbale și 76 de corturi ridicate Liber TV
Organizația criminală „Șor” a încercat ieri, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, în pofida avertismentelor Poliției privind ilegalitatea acțiunii. Deși numărul participanților a fost redus, mai multe persoane au încercat provocări atât la adresa oamenilor legii, cât și a cetățenilor aflați în zonă.Potrivit comunicatului Inspectoratului General al Poliției, unii participanți au încercat să blocheze benzile de circulație, au consumat alcool în spațiul public, au adus mascote pentru a distrage atenția de la alte ilegalități, au simulat accidente rutiere, au implicat minori în acțiuni ilegale și chiar au aruncat cu pietre în mașinile poliției. Totodată, au fost aduse materiale electorale fără acte de proveniență și s-a încercat camuflarea corturilor în valize sau prin intermediul taximetriștilor.Poliția anunță că 69 de persoane și 3 automobile au fost conduse la inspectorat pentru documentare. Printre acestea, o persoană se afla în căutare ca debitor de stat. Circa 60 de participanți au renunțat să ia parte la acțiune imediat ce au ajuns la locul întrunirii.În total, au fost întocmite peste 140 de procese-verbale contravenționale, inclusiv pentru coruperea privind întrunirile organizate, huliganism, consum de alcool în locuri publice, nerespectarea legislației privind întrunirile și tutunul, dar și pentru transportul și păstrarea ilegală a unor bunuri. Poliția a ridicat 76 de corturi, patru saci de dormit și o saltea gonflabilă.De asemenea, au fost înregistrate șapte sesizări din partea cetățenilor care au reclamat acțiunile participanților.În context, Poliția anunță că rămâne în alertă pentru a preveni provocările și tentativele de destabilizare din partea grupării „Șor” și îndeamnă cetățenii să nu se lase atrași în ilegalități mascate prin promisiuni financiare.
12:00
Andrei Năstase, mesaj sfâșietor după moartea mamei: „Sunt orfan, Mamă. Și e cel mai greu cuvânt pe care va trebui să-l învăț” Liber TV
Fostul ministru de interne și candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, trece printr-o mare durere. Acesta și-a pierdut mama și a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care își exprimă suferința și dorul față de cea care i-a fost sprijin și alinare de-a lungul vieții.„De azi dimineață, lumea mea s-a prăbușit… Nu mai am unde să merg, nu mai am cui să-i spun «mă doare» și să primesc în schimb acea liniște pe care numai tu știai s-o aduci. (…) Sunt orfan, Mamă. Și e cel mai greu cuvânt pe care va trebui să-l învăț”, a scris Năstase, mărturisind că absența mamei îl face să se simtă „ca un copil rătăcit”.Politicianul a descris în cuvinte copleșitoare dorul de ochii, mâinile și vocea mamei sale, recunoscând că „orice loc va fi rece fără ea, orice drum va părea pustiu”.Totodată, Năstase a promis că își va purta mama „în inimă, în fiecare gând și în fiecare gest mic învățat de la ea”, considerând amintirea sa „o lumină divină” care îl va însoți pe tot parcursul vieții.Mesajul său a stârnit numeroase reacții de compasiune și solidaritate din partea susținătorilor și a oamenilor care au trecut prin pierderi asemănătoare.
11:10
(VIDEO) Blocul Patriotic, protest în fața Parlamentului. Irina Vlah: „Regimul PAS a capturat Curtea Constituțională” Liber TV
Blocul Electoral Patriotic a ieșit la protest în fața Parlamentului, acolo unde astăzi judecătorii Curții Constituționale urmează să depună jurământul. Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului, a spus că „regimul PAS a capturat Curtea Constituțională – Blocul Patriotic a scos mii de susținători la protest!”, scrie Telegraph.md. „Gruparea galbenă a convocat duminică o ședință de urgență a Parlamentului pentru a depune jurământul cinci noi și re-numiți judecători ai Curții Constituționale – Nicolae Roșca, Liubovi Șova, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc. Toți sunt cunoscuți ca slujitori ai regimului Sandu-PAS, fiind confirmați fără respectarea concursului, fără a ține cont de opinia opoziției și împotriva recomandării Comisiei de la Veneția.Partidul INIMA MOLDOVEI, împreună cu colegii din Blocul Patriotic, a ieșit la protest împotriva capturării de facto a Curții Constituționale”, a declarat politiciana.﻿
10:50
Ion Ceban acuză PAS că își subordonează Curtea Constituțională: „Își mai pun oamenii în funcții ca să le acopere prostiile” Liber TV
Primarul capitalei, Ion Ceban, critică dur guvernarea PAS, acuzând-o că „acaparează” și Curtea Constituțională. Într-o postare pe rețelele sociale, edilul susține că, deși se află la final de mandat, deputații PAS s-au convocat astăzi, duminică, în ședință a Parlamentului, pentru ca noii judecători desemnați la Curtea Constituțională să depună jurământul.„Cât timp preoții și enoriașii sunt încă în biserică, pe ultima sută de metri, cei de la guvernare lucrează și astăzi, duminică. Își mai pun oameni în funcție ca să le acopere de prostiile pe care le-au făcut, atunci când nu vor mai fi la guvernare”, a declarat Ion Ceban.Edilul susține că 5 din cei 6 judecători ai Înaltei Curți sunt controlați de PAS: doi desemnați de Guvern, doi de Parlament și unul de Consiliul Superior al Magistraturii.Totodată, Ceban afirmă că a depus sesizări la Curtea Constituțională pentru verificarea legalității noilor modificări, inclusiv a posibilității mandatelor repetate consecutive și a numirilor făcute de instituții aflate la final de mandat. Potrivit lui, aceste sesizări nu au fost examinate, iar majoritatea parlamentară PAS a trecut direct la procedura de depunere a jurământului.Ședința Parlamentului în care noii judecători urmează să depună jurământul este programată pentru ora 11:00.
10:50
Avocata Nataliei Bairam: „Dosarul Guțul are aproape 70 de volume fără valoare, nu există dovezi ale vinovăției” Liber TV
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare, însă din aproape 70 de volume ale dosarului penal doar 4 conțin mențiuni despre ea, iar acestea, conform apărării, nu conțin dovezi. Ea însăși, Evghenia Guțul, insistă asupra caracterului politic al persecuției, legându-l de statutul său de Bașcan al Găgăuziei, se arată într-o analiză publicată de Telegraph.md. Acest motiv, conform avocatului Natalia Bairam, este susținut de declarațiile martorilor și de lipsa evidentă a unei baze probatorii.Argumentul central al apărării este neimplicarea Evgheniei Guțul în chestiunile financiare ale partidului „Șor”. Atât Guțul, cât și martorii acuzării au arătat că ea nu a primit și nu a transmis bani, neavând nicio legătură cu raportările financiare ale partidului.„Guțul nu era responsabilă de bani. Nu știa dacă aceștia erau plătiți, cui erau plătiți sau cât s-a plătit… Guțul nu avea autoritate în chestiunile privind donațiile”, a declarat în instanță martora acuzării Cristina Gălescu.Activitatea Evgheniei Guțul în partid se limita la munca secretarială și la coordonarea proiectelor sociale destinate sprijinirii persoanelor în vârstă și a familiilor cu mulți copii. Avocata a atras atenția și asupra faptului că practic toată perioada anului 2022 Evghenia Guțul nu a putut lucra fizic, fiind în concediu de maternitate, care s-a desfășurat cu complicații. Acest fapt, potrivit apărării, nu a fost luat în considerare de instanță.Potrivit Nataliei Bairam, cele aproape 70 de volume ale dosarului penal par a fi o încercare de a crea aparența unei investigații serioase, în timp ce dovezi reale ale vinovăției Evgheniei Guțul lipsesc. „Dosarul penal în acest caz reprezintă 70 de volume de hârtie fără valoare, în loc de un document juridic serios. Cu siguranță, vom contesta decizia instanței”, a declarat Natalia Bairam.
10:00
Deputații se convoacă astăzi în ședință specială pentru ca judecătorii numiți la Curtea Constituțională să depună jurământul Liber TV
Parlamentul se convoacă astăzi în sesiune specială. Astfel, urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit prevederilor legislației, judecătorii Curții Constituționale depun jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii.Pe data de 16 august 2025 expiră mandatele a 5 judecători constituționali, iar mandatul noilor judecători desemnați începe din momentul depunerii jurământului de către aceștia. Amintim că recent au fost numiți în calitate de judecători constituționali Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc.Ședința plenară a Parlamentului va începe la ora 11.00.Potrivit Regulamentului Parlamentului, în cazul în care Parlamentul nu se află în sesiune ordinară, acesta se poate întruni în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputaţi.Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția legislativă poate exercita pe deplin funcțiile de reprezentare, de control și de organizare internă. Funcția de legiferare va fi exercitată în volum restrâns, fiind limitată la adoptarea de legi ordinare, hotărâri și moțiuni simple.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Dosarul Guțul–Popan: instanța ar fi folosit sume „la ochi” din Excel pentru a justifica condamnările Liber TV
Unul dintre cele mai controversate momente din cazul Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, și al activistei blocului „Victorie”, Svetlana Popan, ar fi calculul „sumei infracțiunii” în tabele Excel, potrivit dosarului de peste 400 de pagini, scrie Telegraph.md.Potrivit sursei, volumul fondurilor de „finanțare ilegală” imputate inculpatelor a fost estimat aproximativ, „la ochi”, fără a fi susținut de dovezi concrete.De asemenea, instanța nici măcar nu s-a interesat cine a calculat aceste sume, cum sunt legate cheltuielile menționate în tabele de Guțul și Popan, sau dacă există dovezi că acestea ar fi fost comanditare sau măcar ar fi știut de ele, mai scrie Telegraph.Astfel, cele două femei au fost condamnate la pedepse lungi cu închisoarea, cu confiscarea a zeci de milioane, doar pe baza acestor tabele. Această metodă de calcul „la ochi” a cheltuielilor neclare a fost suficientă pentru a construi un verdict de condamnare standardizat.Pe 5 august, instanța din Chișinău a condamnat-o pe Evghenia Guțul la șapte ani de închisoare. Procuratura a cerut, de asemenea, recuperarea a 2,4 milioane de dolari de la ea. Activista blocului „Victorie”, Svetlana Popan, a fost condamnată în același dosar la 6 ani.În rezoluția Adunării Populare a Găgăuziei s-a afirmat că sentința împotriva Evgheniei Guțul reprezintă o încercare de lichidare a autonomiei.sursa: Telegraph.md
16:20
Explozia de la Stăuceni: un bărbat, arestat 20 de zile pentru atacul asupra casei primarului Alexandru Vornicu Liber TV
Un bărbat învinuit de detonarea unui dispozitiv explozibil în fața locuinței primarului orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de instanța de judecată, la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău.Potrivit acuzării, incidentul a avut loc în noaptea de 10 august 2025. Învinuitul, împreună cu soția sa și alte persoane neidentificate deocamdată, ar fi aruncat dintr-un automobil „Chevrolet Tracker” un dispozitiv explozibil și o substanță inflamabilă în direcția gardului casei primarului. Deflagrația a provocat o bubuitură puternică și a tulburat liniștea locuitorilor din zonă.Bărbatul reținut și-a recunoscut faptele, iar soția sa este cercetată în stare de libertate. Cei doi au fost reținuți pe 14 august pe Aeroportul Internațional Chișinău, încercând să părăsească țara.Procurorii precizează că urmărirea penală continuă pentru administrarea probelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. În același timp, învinuiții beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.Amintim că explozia s-a produs în dimineața zilei de 10 august, în fața casei primarului Alexandru Vornicu, ales în funcție în noiembrie 2019.
16:10
(FOTO) Lucrări pe Calea Orheiului: Primăria Chișinău aplică strat de Slurry Seal pentru carosabil modernizat Liber TV
Primăria Chișinău a demarat lucrările de aplicare a stratului de Slurry Seal pe str. Calea Orheiului, pe tronsonul cuprins între sensurile giratorii Visterniceni și Renașterii Naționale. „Pentru a reuși executarea în termen și a reduce disconfortul în trafic, lucrările vor continua și duminică”, a declarat Primarul General, Ion Ceban.Edilul a menționat că, recent, același tip de tratament a fost aplicat pe str. Miorița, iar, anterior, pe str. Bogdan Voievod.„În perioada următoare, lucrări cu Slurry Seal sunt planificate pe str. Vasile Alecsandri, unde Regia „Exdrupo” a finalizat deja pregătirea carosabilului, precum și pe str. Nicolae Dimo (tronsonul str. Studenților – str. Alecu Russo), unde în prezent se desfășoară lucrări de frezare și plombări punctuale”, a subliniat Ion Ceban.În ultimii ani, acest tip de tratament a fost aplicat pe mai multe străzi din Chișinău, printre care: bd. Dacia, bd. Mircea cel Bătrân, bd. Moscova, str. Alba Iulia, str. Calea Ieșilor, str. Petricani și str. Mihai Viteazul.
15:50
Andrei Năstase: „Concursul pentru procuror general este un simulacru”. Protest anunțat pe 19 august la Chișinău Liber TV
Candidatul la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a lansat critici dure la adresa actualei guvernări, acuzând-o că a compromis reforma justiției și că încearcă să își subordoneze instituțiile statului. Într-un live pe rețelele sociale, acesta a declarat că „reforma justiției a fost – și rămâne – un eșec răsunător”, iar instituțiile de drept au ajuns dependente de factorul politic.Potrivit lui Năstase, Curtea Constituțională ar fi fost transformată într-un „instrument politic”, iar agențiile de reglementare și instituțiile de drept sunt controlate de putere. „Acum, guvernarea vrea să dea lovitura finală: să-și instaleze propriul procuror general printr-un concurs trucat”, a afirmat el.Candidatul susține că interviul pentru funcția de procuror general, programat pentru marți, 19 august 2025, ora 14:00, la sediul Consiliului Superior al Procurorilor din Chișinău, este doar „un simulacru”. El a menționat că în competiție au rămas doar două candidaturi, „ambele cu carnet de partid în buzunar și vulnerabile în fața politicului și a mafiei”.„Ajunge cât timp procurorii au fost cumpărați de oligarhi. Ajunge cât au jurat credință partidelor în locul legii. Este timpul ca procurorul general să fie ales direct de către cetățeni, prin vot”, a subliniat Năstase.În acest context, politicianul a chemat cetățenii și presa independentă să participe la un protest organizat marți, 19 august, în fața Consiliului Superior al Procurorilor, începând cu ora 14:00.
15:50
La Drochia vor fi realizate două proiecte mari, cu o valoare totală de aproape 50 de milioane de lei. Primarul Nina Cereteu, Partidul Nostru: “Este un pas uriaș pentru oraș“ Liber TV
În orașul Drochia începe implementarea a două proiecte importante, cu o valoare totală de peste 49 de milioane de lei. Primul proiect prevede extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 14,5 km în zona Policlinicii. Etapa a doua vizează dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare „Valea Curechiului”, unde vor fi reabilitați 1,5 km de drum pe strada Alexandru cel Bun, va fi amenajată curtea blocului de locuit de pe strada Alexandru cel Bun nr. 19 și vor fi instalate 10 stații moderne de transport public. „Este un pas uriaș pentru Drochia! Aceste investiții nu sunt doar cifre – ele reprezintă garanția unui oraș mai modern, mai sigur și mai prietenos cu oamenii. Drochia demonstrează că, prin perseverență, viziune și muncă în echipă, dezvoltarea devine realitate”, a scris pe pagina sa primarul orașului, Nina Cereteu, aleasă din partea Partidului Nostru. Implementarea proiectelor a devenit posibilă după ce Primăria Drochia a câștigat concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
15:50
(VIDEO) Cebotari, fondatorul PDMM: Partidul PAS s-a descurcat foarte bine în opoziție și le propune să facă din nou ceea ce știu mai bine Liber TV
Fondatorul PDMM, Vlad Cebotari, fost ministru al Justiției în perioada guvernării PDM, spune că PAS s-a descurcat foarte bine fiind în opoziție și că ar fi mai bine ca ei să fie trimiși înapoi de unde au venit, scrie alerta.mdÎn cadrul emisiunii lui Gheorghe Gonța, democratul a subliniat că, atunci când erau la guvernare se aflau sub o presiune permanentă din partea celor care se află astăzi la putere, fapt care, potrivit lui a contribuit la impulsionarea reformelor și îmbunătățirea actului de guvernare.„Multă lume din echipa PAS a fost foarte bună în rolul de ONG-iști, de a critica guvernarea, de a prezenta rapoarte, de a goni guvernanții să-și facă treaba. Au fost extraordinari din acest punct de vedere. Și poate acesta a fost unul dintre motivele care au determinat Guvernul Republicii Moldova, cel al PDM, să-și facă treaba mai bine”, a spus Cebotari.El se întreabă, în acest context dacă n-ar fi mai bine totuși ca PAS să fie lăsat să facă ceea la ce se pricep mai bine.„Era suficient să faci cea mai mică greșeală și erai criticat sau bătut, ca și cum ai fi fost cel mai rău om. Poate e timpul să-i întoarcem să facă la fel de bine ceea ce făceau anterior? Asta probabil trebuie să le solicităm dumnealor”, a menționat Vlad Cebotari.
15:30
(VIDEO) Irina Vlah: “Blocul Patriotic a devenit principala forță politică în raionul Rezina” Liber TV
Liderii Blocului Electoral Patriotic (BEP) continuă întâlnirile cu echipele partidelor din cadrul blocului. Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii BEP, a spus că „Blocul Patriotic a devenit principala forță politică în raionul Rezina! Uniunea dintre INIMA MOLDOVEI, Socialiști, Comuniști și Partidul „Viitorul Moldovei” le-a oferit oamenilor încrederea într-o alegere care va aduce adevărate schimbări”. Politiciana a spus că, la întâlnirea cu activul partidelor din Rezina, s-a discutat principala sarcină a alegerilor viitoare –„ să apărăm votul fiecărui alegător și să nu permitem uzurpatorilor galbeni să fure alegerea poporului”.„După 28 septembrie, împreună cu cetățenii, vom reface tot ce a distrus regimul actual: vom readuce tarife corecte, vom atrage investiții în economie, vom crea locuri de muncă, vom opri închiderea școlilor sătești și vom asigura medicină accesibilă pentru toți”, a menționat ea.Irina Vlah a mai declarat că liderii Blocului Patriotic au demonstrat că știu să-și asume responsabilitatea și să obțină rezultate.„Suntem pregătiți să o facem din nou, pentru a reda poporului Moldovei dreptatea și o viață demnă!”, a subliniat lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”.De asemenea, Irina Vlah a spus: „Astăzi, la Rezina, am văzut cel mai important lucru: oamenii au căpătat speranță, iar această speranță o aduce Blocul Patriotic. În echipa noastră sunt profesioniști cu experiență dovedită în dezvoltarea economiei, crearea locurilor de muncă, protejarea familiilor și valorilor poporului nostru. Suntem din nou gata să ne asumăm responsabilitatea pentru țară”.  ﻿
14:50
Maia Sandu: „Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că țara trece printr-o perioadă periculoasă, în care Rusia încearcă să redeseneze hotarele statelor și să submineze ordinea internațională. În acest context, șefa statului a subliniat, la Congresul Diasporei, necesitatea ca Republica Moldova să fie pregătită pentru momentul în care se va ivi o oportunitate geopolitică de a obține retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării.„Suntem într-o situație în care se încearcă răsturnarea ordinii mondiale, în care se încearcă să se redeseneze hotarele țărilor. Este o perioadă nu doar complicată, dar și periculoasă. Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova. Întrebarea este: cum reușim să convingem Federația Rusă să-și retragă trupele?”, a declarat Sandu.Șefa statului a mai menționat că rezistența Moldovei în fața presiunilor Moscovei a transformat țara într-un „element de stabilitate în regiune”. Ea a atras atenția că Rusia recurge la campanii de manipulare, inclusiv în diaspora, prin coruperea alegătorilor și prin folosirea unor conturi inautentice pe rețelele sociale, care promovează mesaje anti-UE și anti-reformă.În pragul alegerilor parlamentare din toamnă, Maia Sandu a făcut apel la unitate și vigilență: „Acum, ca niciodată în istoria statului nostru, trebuie să ne apărăm suveranitatea, democrația, libertatea și alegerea noastră europeană.”
14:40
DOSAR: Guțul și Popan, condamnate pe baza unor mărturii irelevante și „dovezi” îndoielnice Liber TV
Faptele arată: acuzațiile împotriva Evgheniei Guțul și a Svetlanei Popan se bazează pe declarațiile martorilor care fie nu le cunosc pe inculpate, fie nu confirmă vinovăția acestora. Mai mult, printre „dovezi” s-a numărat… un talk-show. Acest lucru reiese din materialele dosarului penal, care cuprinde aproape 70 de volume, se arată într-o analiză Telegraph.md. Martorii care nu știu nimic despre GuțulPotrivit sursei, în dosar apar câțiva martori cheie ale căror mărturii nu doar că nu confirmă vinovăția inculpatelor, dar nici măcar nu se referă la activitățile lor.Vasile Ursachi (jurnalist la Ziarul de Gardă) a declarat că nu se cunoaște nici cu Guțul, nici cu Popan. Mărturia sa s-a referit exclusiv la activitatea partidului politic „Șor”. El însuși a participat la o simulare a acțiunilor sub un nume fictiv. Înregistrările acțiunilor sale au fost anexate la dosar incomplet, ceea ce ridică întrebări despre editarea și selecția lor. A confirmat că a primit 400 de lei ca „remunerare”, dar niciuna dintre inculpate nu a avut legătură cu aceste plăți.Tatiana Puga și Dorin Brînză de asemenea nu le cunosc pe Guțul și pe Popan. Mărturiile lor nu conțin nicio indicație privind implicarea inculpatelor în activități ilegale.Întrebare: Dacă martorii nu le cunosc pe inculpate și nu le confirmă vinovăția, pe ce se bazează atunci acuzația?Mărturia lui Pavel Postică: „Nu le cunosc”Sursa mai scrie că Pavel Postică, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, este unul dintre principalii martori ai acuzării. Totuși, nici mărturia sa nu confirmă vinovăția lui Guțul și Popan.Nu le cunoaște personal pe inculpate. Nu își amintește numele lor în rapoartele financiare. Nu poate confirma că Popan a oferit pachete alimentare în Bălți. A recunoscut că Guțul a intrat în atenția sa abia în 2023 (după evenimentele pentru care este acuzată). A subliniat că inculpatele nu au semnat rapoarte financiare și nu au fost trezorieri. În opinia sa, Guțul nu este nici autoare, nici beneficiară, nici organizatoare a încălcărilor.Întrebare: De ce atunci mărturia sa este folosită împotriva ei?Un talk-show ca „dovadă”Cel mai absurd aspect al acestui caz este utilizarea unui talk-show ca probă.Procuratura a anexat la dosar o înregistrare a emisiunii „Întreabă Ghețu”, unde s-a discutat despre „finanțarea suspectă a partidelor”. La emisiune a participat Marina Tauber, dar declarațiile sale nu au fost făcute sub jurământ. Ea nu a dat mărturii anchetei și nu a fost audiată în instanță. Cu toate acestea, instanța a acceptat transcrierea emisiunii ca una dintre dovezile pe baza cărora Guțul și Popan au primit 6 și, respectiv, 7 ani de închisoare.Apare întrebarea: dacă mâine, într-un alt talk-show, cineva va spune că nu o cunoaște pe Guțul, asta va deveni și ea o dovadă? Acuzațiile împotriva Evgheniei Guțul și a Svetlanei Popan se bazează pe mărturiile unor persoane care nu le cunosc și pe „dovezi” care nu rezistă niciunei critici superficiale.Dacă instanța ia decizii pe o bază atât de fragilă, asta pune sub semnul întrebării nu doar această sentință, ci întregul sistem de justiție.Întrebare: Pentru ce a fost condamnată, de fapt, Guțul?Sursa: Telegraph.md
14:20
Parcul „Dumitru Rîșcanu” redeschis cu un Complex Sportiv ultramodern: fotbal, tenis, fitness și zone de agrement pentru chișinăuieni Liber TV
După ani de uitare, Parcul „Dumitru Rîșcanu” și-a redeschis porțile pentru locuitori, odată cu inaugurarea Complexului Sportiv ultramodern. „Zona nou creată în Parcul „Dumitru Rîșcanu” oferă terenuri de fotbal, volei pe plajă, baschet, tenis de câmp, tenis de masă, padel, kickboxing, spații pentru fitness, precum și cabine de duș, grupuri sanitare și vestiare confortabile”, a declarat Primarul General, Ion Ceban.Noul complex sportiv este destinat atât copiilor, cât și adulților, promovând un stil de viață activ și sănătos. „Invit toți locuitorii să vină aici, să facă mișcare, să petreacă timp împreună și să se bucure de noile facilități oferite de Primăria Chișinău. Primăria a dezvoltat întregul parc pentru cetățeni”, a subliniat Ion Ceban.Astfel de zone multifuncționale există doar în câteva parcuri din Chișinău, și anume: Parcul „Dumitru Rîșcanu”, „La Izvor” și „Valea Trandafirilor”.
13:40
Zelenski, după discuțiile cu Trump și liderii UE: „Avem nevoie de un adevărat acord de pace, nu de o pauză între invaziile Rusiei” Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat după convorbirile avute cu Donald Trump și coordonarea suplimentară cu liderii europeni că obiectivul principal trebuie să fie obținerea unui „adevărat acord de pace, de durată”, care să nu se transforme într-o simplă pauză între atacurile Rusiei.„Trebuie oprită cât mai curând uciderea oamenilor, încetat focul atât pe câmpul de luptă, cât și în aer și asupra infrastructurii portuare a Ucrainei. Este nevoie de eliberarea tuturor prizonierilor de război și a civililor, dar și de întoarcerea copiilor răpiți de Rusia. Mii de cetățeni ucraineni se află încă în captivitate și trebuie aduși acasă”, a subliniat Zelenski.Liderul ucrainean a transmis că a cerut președintelui Trump întărirea regimului de sancțiuni împotriva Rusiei, în cazul în care Moscova va refuza organizarea unei întâlniri trilaterale sau se va sustrage de la „un final cinstit al războiului”. „Sancțiunile sunt un instrument eficient. Trebuie să existe garanții sigure și de lungă durată de securitate, atât din partea Europei, cât și a Statelor Unite”, a mai spus el.Zelenski a accentuat că niciun subiect important pentru Ucraina, inclusiv chestiunile teritoriale, nu poate fi decis fără participarea țării sale. „Toate deciziile care privesc Ucraina trebuie discutate cu Ucraina”, a precizat președintele.Acesta a mulțumit partenerilor occidentali pentru sprijinul constant și a salutat declarația comună a liderilor europeni publicată după întâlnirea Trump–Putin din Alaska, considerând-o un element care întărește poziția Ucrainei pe plan internațional.„Lucrăm împreună: europeni, americani și toți cei din lume care își doresc pace și stabilitate în relațiile internaționale”, a conchis Zelenski.
13:30
Declarație UE: Liderii europeni susțin inițiativa lui Trump pentru un summit trilateral SUA–Ucraina–Rusia Liber TV
Liderii Uniunii Europene au emis un comunicat comun după întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, desfășurată în Alaska. Documentul a fost semnat de Emmanuel Macron (Franța), Giorgia Meloni (Italia), Friedrich Merz (Germania), Keir Starmer (Marea Britanie), Alexander Stubb (Finlanda), Donald Tusk (Polonia), António Costa (Consiliul European) și Ursula von der Leyen (Comisia Europeană).În declarație, liderii europeni au salutat disponibilitatea lui Trump de a lucra alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la organizarea unui summit trilateral cu sprijinul Europei. Ei au subliniat că Ucraina trebuie să primească garanții clare de securitate pentru a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială.„Forțele armate ale Ucrainei și cooperarea cu statele partenere nu trebuie să fie supuse niciunei restricții. Rusia nu poate avea drept de veto asupra drumului Ucrainei către UE și NATO”, se arată în comunicat.De asemenea, liderii europeni au reafirmat că hotărârile privind teritoriul său vor aparține exclusiv Ucrainei, iar frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță. „Vom continua să sprijinim Ucraina și suntem determinați să facem mai mult pentru a consolida statul ucrainean, astfel încât să fie atins un pace justă și durabilă”, se precizează în document.Totodată, oficialii UE au salutat eforturile lui Donald Trump pentru încetarea ostilităților și au subliniat că următorul pas ar trebui să fie negocierile directe cu Zelenski, cu care liderul american urmează să se întâlnească la Washington. Vizita președintelui ucrainean în Casa Albă este programată pentru luni, după care ar putea avea loc o întrevedere între Zelenski și Putin.În același timp, statele europene au anunțat că vor continua să exercite presiune asupra Moscovei prin înăsprirea sancțiunilor și prin adoptarea de noi măsuri economice, „până la atingerea unui acord de pace just și durabil”.
13:20
Partidul Moldova Mare a depus actele la CEC: „O forță nouă și oameni noi în politică” Liber TV
Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, a anunțat că formațiunea a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru participarea la viitoarele alegeri parlamentare.„Partidul Moldova Mare mizează pe corectitudine și condiții egale pentru toți concurenții. Suntem o forță nouă și aducem oameni noi în politică, exact ceea ce are nevoie Moldova în acest moment”, a declarat Furtună.Lidera susține că, într-un timp scurt, ideile partidului au găsit susținere în rândul cetățenilor preocupați de viitorul țării. Printre prioritățile formațiunii se numără: protejarea familiei, credinței și identității culturale; oprirea vânzării terenurilor și a activelor strategice; îmbunătățirea nivelului de trai și crearea locurilor de muncă; redobândirea independenței economice a Moldovei; combaterea corupției și apărarea legii.„Mergem în Parlament pentru o Moldovă puternică și suverană. Înainte spre victorie, spre viitorul țării noastre!”, a mai subliniat Victoria Furtună.
13:00
Trafic intens la frontierele Leușeni și Sculeni: Poliția de Frontieră recomandă rute alternative Liber TV
Poliția de Frontieră anunță trafic intens la punctele de trecere Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La această oră se înregistrează un număr sporit de călători și mijloace de transport, ceea ce duce la aglomerări.Autoritățile de control desfășoară măsuri suplimentare pentru fluidizarea circulației și lucrează la capacitate maximă pentru a reduce timpul de așteptare.Pentru a evita întârzierile, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să aleagă rute alternative, precum punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul.Șoferii și pasagerii pot urmări în timp real situația traficului la frontieră accesând pagina oficială border.gov.md sau apelând Linia Verde: +373 22 259 717.Instituția îndeamnă cetățenii la înțelegere și răbdare, precizând că va reveni cu actualizări în cazul schimbării situației la frontieră.
12:40
Ion Ceban: „Blocul ALTERNATIVA este gata să guverneze țara, dar eu voi rămâne la Primărie” Liber TV
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, afirmă că își va continua mandatul de primar al Capitalei, chiar dacă va obține un mandat de deputat în viitorul Parlament în urma alegerilor din 28 septembrie.„Am un contract de încredere cu locuitorii municipiului Chișinău și vreau să duc la bun sfârșit proiectele municipale. Cu certitudine mă voi întoarce la Primărie, pentru că am multe lucruri de finalizat”, a declarat Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Gonța Media”.Totodată, liderul MAN a adăugat că Blocul ALTERNATIVA este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării.„Avem oameni competenți și profesioniști, o analiză detaliată a situației și soluții diferite de abordările incompetente ale actualei guvernări”, a subliniat Ion Ceban.În același context, președintele Mișcării Alternativa Națională a subliniat că Blocul ALTERNATIVA este deschis dialogului politic, dar scopul principal rămâne obținerea de rezultate concrete pentru cetățeni, nu „cearta și lipsa de acțiune”.
12:10
Zelenski, așteptat luni la Casa Albă; Trump nu exclude o nouă întâlnire cu Putin Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat luni la Casa Albă pentru discuții decisive cu liderul american Donald Trump, care a anunțat că, în cazul unor progrese, ar putea urma o nouă întâlnire cu Vladimir Putin.„Președintele Zelenski va veni la Washington luni după-amiază. Dacă lucrurile vor merge conform planului, vom pregăti o întâlnire și cu președintele Putin”, a declarat Trump după întrevederea de ieri din Alaska cu liderul rus.Potrivit șefului Casei Albe, atât el, cât și Putin și Zelenski împărtășesc ideea că soluția la conflictul ruso-ucrainean nu este un simplu armistițiu, ci un acord de pace cuprinzător. „Am decis că trebuie să punem capăt războiului, nu să stabilim un simplu armistițiu”, a afirmat Trump.El a adăugat că întâlnirea cu Putin a fost „excelentă și foarte reușită” și a menționat că a discutat telefonic, în cursul nopții, cu Zelenski și mai mulți lideri europeni, inclusiv secretarul general al NATO.„Toți au ajuns la concluzia că cel mai bun mod de a pune capăt acestui război teribil dintre Rusia și Ucraina este să mergem direct spre un acord de pace, și nu spre un simplu armistițiu care adesea nu este respectat”, a subliniat președintele american.Astfel, vizita de luni a lui Zelenski la Washington ar putea deschide calea unor negocieri trilaterale, iar o nouă întâlnire Trump–Putin devine tot mai posibilă în perioada imediat următoare.
12:10
DOSAR: Martorii acuzării confirmă că Evghenia Guțul nu lua decizii financiare în partidul „Șor” Liber TV
Cazul zgomotos al Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, se destramă văzând cu ochii, scrie Agenția Telegraph.md. Materialele dosarului, care includ declarațiile martorilor cheie ai acuzării, contrazic versiunea procuraturii și confirmă afirmațiile Guțul privind neimplicarea sa în afacerile financiare ale partidului „Șor”. Din cele aproape 70 de volume ale dosarului se conturează o imagine opusă concluziei acuzării.Martorii acuzării confirmă unul după altul că Guțul nu avea nicio legătură cu deciziile financiare din partid. Martora Vitinskaia: „Nu o cunosc pe Guțul”Elena Vitinskaia, primul martor al acuzării, a declarat în instanță că nu o cunoaște pe Evghenia Guțul și că nu a primit niciodată bani de la aceasta. Ea a recunoscut că înțelege cu dificultate limba română, iar declarația sa a fost redactată de un polițist fără translator. Martora Bulgar: „Guțul nu are nicio legătură cu organizarea și finanțarea protestelor”Al doilea martor al acuzării, Cristina Bulgar, de asemenea nu o cunoaște pe Guțul și nu deține informații despre implicarea acesteia în organizarea și finanțarea protestelor. „Nu o cunosc pe Guțul Evghenia. Nu am văzut și nu am auzit ca Guțul Evghenia să fi dat bani partidului „Șor”, a declarat Bulgar. Martora Gălescu: „Guțul nu avea acces la finanțele partidului”Cristina Gălescu din partidul „Șor” a mărturisit că Evghenia Guțul nu avea acces la operațiunile financiare și nu a participat la transferul de fonduri. Potrivit lui Gălescu, Guțul se ocupa exclusiv de munca secretarială și de proiecte sociale, nu avea acces la canalul de comunicare criptat unde se discutau problemele financiare și nu deținea autoritatea de a dispune de fondurile partidului.„Guțul nu era responsabilă de bani. Nu știa dacă aceștia erau plătiți, cui erau plătiți sau cât s-a plătit… Guțul nu avea autoritate în chestiunile privind donațiile”, a menționat Gălescu.Declarațiile acestor martori și ale altora din partea acuzării conturează o imagine care contrazice versiunea procuraturii. Apărarea a contestat sentința, invocând lipsa probelor privind vinovăția Evgheniei Guțul.sursa: Telegraph.md
11:40
ULTIMA ORĂ // Andrian Candu îndeamnă democrații să se unească în jurul noului Partid Democrat (PDMM) înaintea alegerilor din 28 septembrie 2025 Liber TV
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a adresat un mesaj public foștilor colegi din Pro Moldova și altor politicieni, chemându-i să se consolideze în jurul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.„Dragi prieteni, dragi colegi, unele legături trec dincolo de timp, funcții sau distanțe. Ele fac parte din ceea ce suntem astăzi, la fel ca fiecare proiect construit împreună cu încredere și speranță”, a declarat Candu.El a amintit că a avut „onoarea” să fondeze și să conducă Pro Moldova la începuturile sale, subliniind că acest proiect politic, acum redenumit PDMM, „intră într-o etapă decisivă pentru țară: alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025”.„Deși eu nu mai sunt implicat în politică, port respect oamenilor alături de care am muncit și cred că valorile care ne-au unit atunci sunt mai puternice decât diferențele care ne-au despărțit”, a adăugat el.Candu a făcut apel „către foști colegi din toate partidele și către cei care, chiar dacă au lăsat politica în urmă, împărtășesc aceleași principii” să se unească „pentru binele Republicii Moldova”.„Urez echipei PDMM mult succes în această competiție electorală. Țara are nevoie de oameni dedicați, curajoși și hotărâți să pună umărul pentru viitorul Moldovei!”, a încheiat Candu.
09:10
Trump și Putin au încheiat întâlnirea din Alaska fără să menționeze un armistițiu în războiul din Ucraina Liber TV
Pentru prima dată în ultimii zece ani, președintele rus Vladimir Putin a pășit pe sol american, unde s-a întâlnit cu Donald Trump în Alaska, într-o întrevedere intens mediatizată și așteptată să aducă discuții concrete privind războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Însă, în ciuda așteptărilor, cei doi lideri nu au anunțat niciun progres în direcția unui armistițiu. Trump: „Întâlnirea a fost extrem de productivă”Donald Trump și-a început declarațiile apreciind cuvintele lui Putin drept „foarte profunde” și subliniind că relația personală cu liderul rus a fost „întotdeauna fantastică”. Președintele american a spus că va informa în curând aliații NATO și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre rezultatele discuțiilor, dar a deviat rapid către tema întâlnirilor sale cu „extraordinari reprezentanți ai mediului de afaceri rus”.„Statele Unite au devenit cea mai fierbinte țară din lume într-un timp scurt”, a declarat Trump, adăugând că discuțiile cu Putin au fost „extrem de productive”, deși „nu s-a ajuns la un acord final”.„Avem o șansă foarte bună să reușim – nu am reușit acum. Vom vedea în curând… Vladimir”, a spus liderul de la Casa Albă, la care Putin i-a răspuns în engleză: „Very soon in Moscow”. Putin: Ucraina – „o națiune frățească”De partea sa, președintele rus a reluat discursul tradițional despre „rădăcinile conflictului”, susținând din nou justificările false care au stat la baza invaziei din februarie 2022.„Pentru noi, ucrainenii sunt o națiune frățească. Tot ceea ce se întâmplă este o tragedie și ne doare”, a afirmat Putin, chiar în timp ce în centrul și estul Ucrainei răsuna alerta aeriană privind riscul de noi atacuri cu rachete balistice lansate de Rusia.Putin a insistat că „securitatea Ucrainei trebuie, cu siguranță, asigurată” și a adăugat că Moscova este „gata să lucreze în acest sens”, fără a oferi detalii concrete. Mai mult, a cerut ca „marile capitale europene să nu pună piedici în calea progresului care se conturează”.În cadrul conferinței de presă, liderul rus a exprimat speranța că „negocierile de astăzi vor deschide drumul către pace în Ucraina” și a sugerat că, dacă Donald Trump ar fi fost președinte în 2022, războiul nu ar fi început. „Sunt de acord cu președintele Trump în această privință”, a precizat Putin. O întâlnire cu multe semne de întrebareDeși au discutat timp de trei ore, nici Trump, nici Putin nu au oferit clarificări privind un eventual acord sau măcar un plan concret pentru un armistițiu. Liderul american a insistat că există „un progres semnificativ” și „o oportunitate reală” de a ajunge la o înțelegere în viitor, dar a recunoscut că, pentru moment, „nu s-a ajuns la un consens deplin”.„Putin ar dori să încheie acest conflict”, a adăugat Trump, anunțând că va continua discuțiile cu Zelenski și cu liderii europeni.
15 august 2025
18:20
Donald Trump a vorbit la telefon cu Lukașenko înainte de întâlnirea cu Putin din Alaska Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a avut o convorbire „remarcabilă” cu liderul belarus Alexandr Lukașenko. Potrivit lui Trump, scopul apelului a fost de a-i mulțumi lui Lukașenko pentru eliberarea a 16 deținuți.„Am discutat, de asemenea, despre eliberarea altor 1.300 de deținuți. Conversația noastră a fost foarte bună. Am abordat multe subiecte, inclusiv vizita lui Vladimir Putin în Alaska. Aștept cu nerăbdare să-l întâlnesc pe Lukașenko în viitor”, a scris Trump pe Truth Social.În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat despre viitorul summit dintre liderul american și „dictatorul de la Kremlin”, subliniind că acum este momentul să se pună capăt războiului. „Sperăm în America. Suntem gata, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil”, a declarat Zelenski.
17:40
Un tânăr de 30 de ani a fost reținut după ce a vandalizat mai multe mașini din capitală și a promovat un canal care vinde droguri Liber TV
Poliția din capitală a identificat și reținut autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe autoturisme din sectorul Buiucani, prin care era promovat un canal online de comercializare a drogurilor.Potrivit Inspectoratului de Poliție Buiucani, cazul a ieșit la iveală în dimineața de 13 august, după ce în spațiul public au apărut imagini video cu mașini vandalizate, pe care fusese scrisă adresa unui magazin de droguri pe aplicația „Telegram”.În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat un bărbat de 30 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, care ar fi comis faptele în noaptea de 12 spre 13 august. În timpul audierilor, suspectul a recunoscut că a primit bani pentru a face această promovare ilegală.Asupra lui, polițiștii au găsit droguri de tip PVP („sare”) și un recipient cu spray colorat, utilizat la aplicarea inscripțiilor. Bunurile au fost predate benevol.Ancheta continuă pentru a identifica toate persoanele implicate în schema infracțională și pentru a aplica sancțiunile legale.
17:20
Victoria Furtună o acuză pe deputata PAS Efimia Bandalac de trădare profesională și implicare în acapararea Uniunii Avocaților Liber TV
Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, o acuză pe deputata PAS și avocata Efimia Bandalac de „trădare față de propria profesie” și de încercarea de a acapara Uniunea Avocaților printr-o inițiativă legislativă controversată.Potrivit Victoriei Furtună, proiectul promovat de Bandalac ar reprezenta „un instrument de control asupra avocaturii” și ar face parte din „mecanismele corupte promovate de USAID/Soros, aplicate anterior asupra magistraților și procurorilor”.„Bandalac, deși a jurat loialitate față de justiție, a încălcat jurământul profesional al avocatului. Rezultatul? Compromiterea imaginii avocaturii și declanșarea unei greve generale fără precedent. Când un avocat lovește în propriii colegi, vorbim de criză și rușinea sistemului”, a declarat Furtună.Lidera Moldova Mare susține că a reacționat imediat, depunând o sesizare la Comisia de etică a Uniunii Avocaților, în urma căreia a fost deschis un dosar disciplinar pe numele Efimiei Bandalac.„Legea pe care a încercat să o subordoneze intereselor de partid s-a întors împotriva ei. Legea este egală pentru toți, iar dreptatea ajunge la oricine. Nici funcția, nici relațiile politice nu pot proteja pe nimeni de responsabilitate”, a adăugat Victoria Furtună.Aceasta a subliniat că partidul Moldova Mare va continua să lupte împotriva abuzurilor din justiție: „Tăcerea nu este o opțiune! Cereți dreptate cu voce tare și clară. Adevărul are întotdeauna putere!”.
