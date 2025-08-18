Labubu, sub lupa vameșilor: mii de etichete pentru jucării, descoperite în bagajul unei pasagere

Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, se arată îngrijorat că în Republica Moldova inflaţia continuă să crească, iar guvernarea nu doar că nu face nimic pentru a opri această creştere, ci, prin poziţionarea sa incompetentă sau din rea voinţă, din contra, contribuie la creşterea acestui indicator. „În anii de guvernare ai PAS, inflaţia cumulativă a depăşit 60%, iar indicele preţurilor de consum a depăşit 160%. Aceasta a lovit dur în majoritatea populaţiei, rata sărăciei absolute ajungând să depăşească 31%. Fiecare al treilea cetăţean al Republicii Moldova nu are bani nici măcar pentru strictul necesar, iar o altă treime – doar pentru strictul necesar. Numai în ultimele 12 luni, inflaţia a crescut cu 7,2%, iar în primul semestru al anului curent – cu 5,1%. În ultimele 12 luni, preţurile la produse alimentare au crescut cu 10,3%, la mărfurile nealimentare - cu 2,1%, iar la serviciile prestate populației - cu 13,0%. Totodată, în primele şase luni ale anului curent preţurile la produsele alimentare au crescut cu 5,6%, la mărfuri nealimentare - cu 1,5%, iar la servicii prestate populaţiei - cu 9,6%” - se spune în declarația partidului. Partidul Republican „Inima Moldovei” consideră că Partidul Acţiune şi Solidaritate poartă răspundere directă pentru că Moldova a devenit unul din liderii europeni la capitolul creşterea inflaţiei, dar şi la capitolul creşterea nivelului sărăciei: „Jocurile geopolitice şi schemele puse în aplicare la asigurarea Republicii Moldova cu produse energetice au determinat nu doar creşterea tarifelor la serviciile prestate populaţiei, ci şi creşterea preţurilor la majoritatea mărfurilor produse în ţară”. „De asemenea, Partidul Acţiune şi Solidaritate se face vinovat de aducerea în pragul falimentului a mai multor producători autohtoni. În rezultat, importurile au crescut îngrijorător, iar preţurile la produsele de import s-au expus decisiv asupra creşterii nivelului inflaţiei. Numai în ultimele 12 luni importurile de mărfuri în Republica Moldova s-au majorat cu 23,1%, iar în primul semestru al anului curent - cu 18,6%” Partidul Acţiune şi Solidaritate se face vinovat şi de faptul că practic nu verifică deloc lanţul valoric de formare al preţurilor. În rezultat, diverşi afacerişti impun preţuri inventate de ei şi care le convin doar lor. În viitorul Parlament, Partidul Republican „Inima Moldovei” va demara o amplă investigaţie a situaţiei din acest punct de vedere, pentru că nu excludem că în spatele acestor afacerişti stau oamenii PAS, care beneficiază direct de pe urma schemelor menţionate, asigurând şi protecţia cuvenită” - mai menționează formațiunea. Partidul Republican „Inima Moldovei” susține că că PAS este principalul vinovat de aprofundarea fără precedent a sărăciei în Republica Moldova şi de aceea va face totul pentru ca cei ce reprezintă guvernarea galbenă să poarte răspundere pentru această mare crimă comisă împotriva poporului.