(VIDEO) Victoria Furtună explică sancțiunile primite: „Nu au vrut ca eurodeputații să afle realitățile din Republica Moldova”
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că formațiunea sa a întreprins mai multe vizite peste hotare și discuții cu eurodeputați pentru a asigura o monitorizare corectă a viitoarelor alegeri parlamentare. „Noi, prin deplasările noastre peste hotare și întâlnirile cu deputații Parlamentului European, am făcut tot posibilul să avem acei observatori obiectivi care să monitorizeze și sesizeze eventualele încălcări. De aceea și mi-au pus sancțiuni, ca să nu pot ieși în Europa și să nu cunoască deputații realitățile din Republica Moldova”, a spus Furtună. Potrivit acesteia, sancțiunile care i-au fost aplicate ar avea la bază „publicații din mass-media finanțată de Bruxelles”, și nu alte considerente. Lidera partidului Moldova Mare a făcut apel la unitatea opoziției, menționând că partidele parlamentare și extraparlamentare trebuie să-și unească eforturile. „Opoziția trebuie să ia o singură decizie – să se unească, să meargă către popor și să-l trezească, dar și să monitorizeze procesul electoral prin observatori obiectivi, mai ales la secțiile de votare de peste hotare”, a adăugat ea. Victoria Furtună a mai afirmat că există riscul unor tentative de fraudare a scrutinului, însă speră ca, printr-o monitorizare strictă, impactul acestora să nu depășească „o marjă de 10%”
