Accident grav la Strășeni: O tânără de 24 de ani a murit după ce mașina sa a fost lovită de un microbuz
Un accident rutier soldat cu o victimă decedată și un rănit s-a produs astăzi, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, în apropiere de Strășeni.Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 24 de ani, aflată la volanul unui Toyota Auris, ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, moment în care automobilul său a fost tamponat lateral de un Mercedes Sprinter, condus de un tânăr de 20 de ani.Impactul a fost puternic. Șoferița din Toyota a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu i-au putut salva viața. De asemenea, un pasager de 18 ani din Mercedes a suferit traumatisme și se află sub supraveghere medicală.Șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul fiind zero la mie alcool.La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei.
