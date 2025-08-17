Accident grav la Strășeni: O tânără de 24 de ani a murit după ce mașina sa a fost lovită de un microbuz

14:40

Faptele arată: acuzațiile împotriva Evgheniei Guțul și a Svetlanei Popan se bazează pe declarațiile martorilor care fie nu le cunosc pe inculpate, fie nu confirmă vinovăția acestora. Mai mult, printre „dovezi” s-a numărat… un talk-show. Acest lucru reiese din materialele dosarului penal, care cuprinde aproape 70 de volume, se arată într-o analiză Telegraph.md. Martorii care nu știu nimic despre GuțulPotrivit sursei, în dosar apar câțiva martori cheie ale căror mărturii nu doar că nu confirmă vinovăția inculpatelor, dar nici măcar nu se referă la activitățile lor.Vasile Ursachi (jurnalist la Ziarul de Gardă) a declarat că nu se cunoaște nici cu Guțul, nici cu Popan. Mărturia sa s-a referit exclusiv la activitatea partidului politic „Șor”. El însuși a participat la o simulare a acțiunilor sub un nume fictiv. Înregistrările acțiunilor sale au fost anexate la dosar incomplet, ceea ce ridică întrebări despre editarea și selecția lor. A confirmat că a primit 400 de lei ca „remunerare”, dar niciuna dintre inculpate nu a avut legătură cu aceste plăți.Tatiana Puga și Dorin Brînză de asemenea nu le cunosc pe Guțul și pe Popan. Mărturiile lor nu conțin nicio indicație privind implicarea inculpatelor în activități ilegale.Întrebare: Dacă martorii nu le cunosc pe inculpate și nu le confirmă vinovăția, pe ce se bazează atunci acuzația?Mărturia lui Pavel Postică: „Nu le cunosc”Sursa mai scrie că Pavel Postică, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, este unul dintre principalii martori ai acuzării. Totuși, nici mărturia sa nu confirmă vinovăția lui Guțul și Popan.Nu le cunoaște personal pe inculpate. Nu își amintește numele lor în rapoartele financiare. Nu poate confirma că Popan a oferit pachete alimentare în Bălți. A recunoscut că Guțul a intrat în atenția sa abia în 2023 (după evenimentele pentru care este acuzată). A subliniat că inculpatele nu au semnat rapoarte financiare și nu au fost trezorieri. În opinia sa, Guțul nu este nici autoare, nici beneficiară, nici organizatoare a încălcărilor.Întrebare: De ce atunci mărturia sa este folosită împotriva ei?Un talk-show ca „dovadă”Cel mai absurd aspect al acestui caz este utilizarea unui talk-show ca probă.Procuratura a anexat la dosar o înregistrare a emisiunii „Întreabă Ghețu”, unde s-a discutat despre „finanțarea suspectă a partidelor”. La emisiune a participat Marina Tauber, dar declarațiile sale nu au fost făcute sub jurământ. Ea nu a dat mărturii anchetei și nu a fost audiată în instanță. Cu toate acestea, instanța a acceptat transcrierea emisiunii ca una dintre dovezile pe baza cărora Guțul și Popan au primit 6 și, respectiv, 7 ani de închisoare.Apare întrebarea: dacă mâine, într-un alt talk-show, cineva va spune că nu o cunoaște pe Guțul, asta va deveni și ea o dovadă? Acuzațiile împotriva Evgheniei Guțul și a Svetlanei Popan se bazează pe mărturiile unor persoane care nu le cunosc și pe „dovezi” care nu rezistă niciunei critici superficiale.Dacă instanța ia decizii pe o bază atât de fragilă, asta pune sub semnul întrebării nu doar această sentință, ci întregul sistem de justiție.Întrebare: Pentru ce a fost condamnată, de fapt, Guțul?Sursa: Telegraph.md