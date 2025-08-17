(VIDEO) Blocul Patriotic, protest în fața Parlamentului. Irina Vlah: „Regimul PAS a capturat Curtea Constituțională”
Blocul Electoral Patriotic a ieșit la protest în fața Parlamentului, acolo unde astăzi judecătorii Curții Constituționale urmează să depună jurământul. Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului, a spus că „regimul PAS a capturat Curtea Constituțională – Blocul Patriotic a scos mii de susținători la protest!”, scrie Telegraph.md. „Gruparea galbenă a convocat duminică o ședință de urgență a Parlamentului pentru a depune jurământul cinci noi și re-numiți judecători ai Curții Constituționale – Nicolae Roșca, Liubovi Șova, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc. Toți sunt cunoscuți ca slujitori ai regimului Sandu-PAS, fiind confirmați fără respectarea concursului, fără a ține cont de opinia opoziției și împotriva recomandării Comisiei de la Veneția.Partidul INIMA MOLDOVEI, împreună cu colegii din Blocul Patriotic, a ieșit la protest împotriva capturării de facto a Curții Constituționale”, a declarat politiciana.
