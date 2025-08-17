Deputații se convoacă astăzi în ședință specială pentru ca judecătorii numiți la Curtea Constituțională să depună jurământul
Parlamentul se convoacă astăzi în sesiune specială. Astfel, urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit prevederilor legislației, judecătorii Curții Constituționale depun jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii.Pe data de 16 august 2025 expiră mandatele a 5 judecători constituționali, iar mandatul noilor judecători desemnați începe din momentul depunerii jurământului de către aceștia. Amintim că recent au fost numiți în calitate de judecători constituționali Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc.Ședința plenară a Parlamentului va începe la ora 11.00.Potrivit Regulamentului Parlamentului, în cazul în care Parlamentul nu se află în sesiune ordinară, acesta se poate întruni în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputaţi.Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția legislativă poate exercita pe deplin funcțiile de reprezentare, de control și de organizare internă. Funcția de legiferare va fi exercitată în volum restrâns, fiind limitată la adoptarea de legi ordinare, hotărâri și moțiuni simple.
