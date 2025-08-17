Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în Parlament, pe fundalul protestelor opoziției
Cinci judecători ai Curții Constituționale și-au început oficial mandatul după ce au depus jurământul în cadrul unei ședințe extraordinare a Parlamentului, desfășurată duminică, 17 august. Este vorba despre Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc, desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii.Ceremonia a avut loc în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a deputaților și a reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii. În timp ce majoritatea parlamentară a aplaudat, opoziția a scandat „Rușine”, contestând procedura de desemnare.În paralel, în fața Parlamentului, Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au organizat un protest, denunțând convocarea ședinței în zi de duminică și contestând legitimitatea noii componențe a Curții.Potrivit legii, judecătorii constituționali își încep mandatul odată cu depunerea jurământului, dar nu mai târziu de o săptămână de la expirarea mandatului predecesorilor, care s-a încheiat pe 16 august 2025.Deși mandatul Parlamentului de legislatura a XI-a s-a încheiat pe 11 iulie, actualul Legislativ își exercită în continuare atribuțiile până la constituirea noului Parlament ales.
