Avocata Evgheniei Guțul: termenul „grupare criminală organizată” a fost folosit doar pentru a justifica sentințe mai dure
În dosarul penal al Evgheniei Guțul și al Svetlanei Popan, condamnate la 7 și respectiv 6 ani de închisoare, sunt aproape 70 de volume. Acuzația se bazează pe afirmația că acestea ar fi primit finanțare de la o grupare criminală organizată, se arată într-o analiză Telegraph.md. Totuși, în materialele dosarului nu se menționează nimic despre ce grupare este vorba, cum este structurată, cine o formează, care sunt rolurile participanților și ierarhia lor, sau ce crime concrete a comis, mai scrie sursa.Avocata Evgheniei Guțul, Natalia Bairam, subliniază lipsa din dosar a dovezilor existenței unei „grupări criminale”. Ea a remarcat că termenul „grupare criminală organizată” (GCO) este folosit în dosar pentru a înăspri pedeapsa.„Opinia publică și declarațiile din presă sunt una, dar o sentință juridic fundamentată este cu totul altceva”, a declarat Bairam. „Codul Penal definește clar conceptul de «grupare criminală organizată» și cere prezentarea unor dovezi concrete ale existenței sale: structură, ierarhie, intenție comună. Totuși, instanța a pronunțat sentințe extrem de severe, bazându-se pe afirmații nefondate”, a subliniat avocata.
