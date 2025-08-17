Avocata Evgheniei Guțul: termenul „grupare criminală organizată” a fost folosit doar pentru a justifica sentințe mai dure

17 august 2025

În dosarul penal al Evgheniei Guțul și al Svetlanei Popan, condamnate la 7 și respectiv 6 ani de închisoare, sunt aproape 70 de volume. Acuzația se bazează pe afirmația că acestea ar fi primit finanțare de la o grupare criminală organizată, se arată într-o analiză Telegraph.md. Totuși, în materialele dosarului nu se menționează nimic despre ce grupare este vorba, cum este structurată, cine o formează, care sunt rolurile participanților și ierarhia lor, sau ce crime concrete a comis, mai scrie sursa.Avocata Evgheniei Guțul, Natalia Bairam, subliniază lipsa din dosar a dovezilor existenței unei „grupări criminale”. Ea a remarcat că termenul „grupare criminală organizată” (GCO) este folosit în dosar pentru a înăspri pedeapsa.„Opinia publică și declarațiile din presă sunt una, dar o sentință juridic fundamentată este cu totul altceva”, a declarat Bairam. „Codul Penal definește clar conceptul de «grupare criminală organizată» și cere prezentarea unor dovezi concrete ale existenței sale: structură, ierarhie, intenție comună. Totuși, instanța a pronunțat sentințe extrem de severe, bazându-se pe afirmații nefondate”, a subliniat avocata.

Acum o oră
18:40
18:40
Alegeri parlamentare 2025: Partidul Liberal, Noua Opțiune Istorică și Blocul Unirea Națiunii au depus listele de candidați la CEC Liber TV
Astăzi, 17 august 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea de înregistrare a listei de 59 de candidați a fost depusă de către Partidul Liberal. O altă cerere a fost depusă de către Partidul politic Noua Opțiune Istorică, care a solicitat înregistrarea listei de 55 de candidați. Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii” a depus cererea de înregistrare a listei de 66 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Conform procedurii, Comisia a stabilit ordinea prealabilă în buletinul de vot: -          Blocul electoral „Blocul Unirea Națiunii” – poziția a 22-a; -          Partidul politic Noua Opțiune Istorică – poziția a 23-a; -          Partidul Liberal – poziția a 24-a. Comisia are la dispoziție 7 zile pentru examinarea dosarelor și adoptarea unei hotărâri în acest sens. CEC atenționează că mai sunt două zile până la încheierea perioadei de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Acum 2 ore
17:40
Trump anunță „progres major în relația cu Rusia” și critică presa pentru „denaturarea adevărului” Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile sale recente cu Vladimir Putin au adus „un mare progres pe tema Rusiei” și i-a îndemnat pe cetățeni să „fie atenți la știrile care urmează” pe această temă.Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul american a criticat dur presa, pe care a acuzat-o că ar distorsiona realitatea legată de întrevederea sa cu președintele rus:„Este incredibil cum presa de tip Fake News denaturează adevărul atunci când vine vorba despre mine. Nu există nimic pe care l-aș putea spune sau face ca ei să relateze corect. Am avut o întâlnire excelentă în Alaska pe tema războiului stupid al lui Biden – un război care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată!”.Trump a mers mai departe, sugerând că, indiferent de rezultatul obținut, adversarii săi politici și presa ostilă ar continua să îl critice:„Dacă aș fi reușit să obțin chiar și ca Rusia să renunțe la Moscova într-un acord, Fake News și partenerii lor – democrații radicali de stânga – ar fi spus că am făcut o greșeală teribilă și am semnat un acord foarte prost”, a scris președintele SUA.Declarațiile vin după întâlnirea de săptămâna aceasta dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, reuniune ce a stârnit ample dezbateri internaționale privind viitorul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.
Acum 4 ore
17:20
Accident grav la Strășeni: O tânără de 24 de ani a murit după ce mașina sa a fost lovită de un microbuz Liber TV
Un accident rutier soldat cu o victimă decedată și un rănit s-a produs astăzi, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, în apropiere de Strășeni.Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 24 de ani, aflată la volanul unui Toyota Auris, ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, moment în care automobilul său a fost tamponat lateral de un Mercedes Sprinter, condus de un tânăr de 20 de ani.Impactul a fost puternic. Șoferița din Toyota a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu i-au putut salva viața. De asemenea, un pasager de 18 ani din Mercedes a suferit traumatisme și se află sub supraveghere medicală.Șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul fiind zero la mie alcool.La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei.
16:20
Liderii Europei și Zelenski merg la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și mai mulți lideri europeni se vor afla luni, 18 august, la Washington, pentru o întrevedere cu președintele SUA, Donald Trump.Von der Leyen a confirmat vizita într-o postare pe platforma X, precizând că răspunde solicitării lui Zelenski de a se alătura discuțiilor: „La invitația președintelui Zelenski, mă voi alătura mâine întâlnirii cu președintele Trump și cu alți lideri europeni la Casa Albă”. Ea a adăugat că, înainte de plecarea spre Washington, îl va primi pe Zelenski la Bruxelles, unde cei doi vor participa la o videoconferință a „Coaliției doritorilor”.Potrivit Sky News, la reuniunea din capitala americană vor lua parte și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Finlandei, Alexander Stubb. Conform informațiilor obținute de Bloomberg, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va alătura de asemenea discuțiilor. Publicația Bild notează că este foarte probabil ca și premierul britanic, Keir Starmer, să participe la întrevedere.Întâlnirea de la Casa Albă a fost propusă de Donald Trump, care i-a invitat pe liderii europeni să participe la discuțiile comune cu Volodimir Zelenski. Un oficial al Casei Albe, citat de ABC News, a confirmat că reuniunea va avea loc luni, 18 august.Amintim că pe 16 august Zelenski a anunțat că se pregătește pentru vizita la Washington, după o „conversație lungă și substanțială” cu președintele Trump, care s-a desfășurat imediat după întâlnirea liderului american cu Vladimir Putin în Alaska.
15:50
(VIDEO) Cebotari (PDMM), despre revenirea în politică: „Nu pot să accept o guvernare care persecută marii contribuabili și alungă investitorii” Liber TV
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Vlad Cebotari, susține că a decis să revină în viața politică, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova nu poate rămâne așa. Acesta se arată mirat de faptul că actuala guvernare pare să alunge intenționat din țară marile companii, investitorii, tinerii, fapt care a slăbit considerabil statul.„Cum merg astăzi lucrurile în economie, și o simte fiecare cetățean, cum merg lucrurile în ordinea publică, nu mai pot să continue în acest fel. Lucrurile în sfera socială, în educație trebuie schimbate radical. Vă spun sincer, am avut multe lupte interne, dar a prevalat ideea de a mai face un pas, de a mai sacrifica niște ani, pentru a încerca să schimbăm această tendință, să contribuim din nou, să facem economia să crească, PIB-ul să fie PIB, iar bugetul să fie un buget adevărat”, a declarat politicianul.El a acuzat actuala guvernare că descurajează investițiile și pune presiune pe oamenii și companiile care susțin bugetul de stat.„Eu nu pot să înțeleg gesturile unei guvernări care închide ușa investițiilor care vor să vină în țară, doar din cauză că nu-i place de o anumită persoană. Nu pot să înțeleg gesturile unei guvernări care persecută, aruncă din țară oamenii sau companiile care sunt mari contribuabili la bugetul de stat. Eu nu pot să-i înțeleg pe acești guvernanți care nu au grijă de copii, de tineri”, a afirmat Cebotari.În context, liderul PDMM a dat exemplu majorarea dobânzilor la programul „Prima Casă”, pe care o consideră o lovitură directă dată tinerilor.„Când tu brusc le crești acele dobânzi, prin care îi determini nu doar să renunțe la creditele ipotecare sau să ia altele noi, dar îi forțezi, de fapt, să plece din această țară. Eu sincer vă zic: nu pot să-mi dau seama cum poți rămâne indiferent față de aceste procese”, a adăugat el.﻿
15:50
În dosarul Guțul–Popan, judecătorii au calificat toți martorii apărării drept părtinitori și nerelevanți Liber TV
Instanța din Chișinău a refuzat practic Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, și activistei blocului „Victorie”, Svetlana Popan, un proces echitabil, considerând toți martorii apărării neconvingători. Se menționează că mărturii au depus în total 12 persoane (apărarea solicitase audierea a 250 de martori), iar toți au fost declarați părtinitori și nerelevanți pentru caz, scrie Telegraph.md.   Astfel, instanța le-a lipsit pe Guțul și Popan de posibilitatea de a-și dovedi nevinovăția prin mijloace admisibile, refuzând să recunoască importanța declarațiilor martorilor apărării.Pe 5 august, instanța din Chișinău a condamnat-o pe Evghenia Guțul la șapte ani de închisoare. Procuratura a cerut, de asemenea, recuperarea a 2,4 milioane de dolari de la ea. Activista blocului „Victorie”, Svetlana Popan, a fost condamnată în același dosar la 6 ani.Guțul a numit sentința „o răzbunare politică la ordinul de sus” și a declarat că va lupta pentru numele său și adevăr.Sursa: Telegraph.md
Acum 8 ore
13:10
Reuters: Putin i-a prezentat lui Trump lista cererilor Kremlinului pentru „pace” în Ucraina. Luni, Zelenski vine la Washington pentru discuții Liber TV
În cadrul summitului din Alaska, președintele rus Vladimir Putin i-a transmis liderului american Donald Trump un set de condiții prin care Kremlinul ar fi dispus să accepte un acord de „reglementare” a războiului din Ucraina, scrie Reuters, citând surse diplomatice.Potrivit informațiilor, cererile Moscovei includ retragerea armatei ucrainene din Donețk și Lugansk, recunoașterea oficială a Crimeei ca parte a Federației Ruse, precum și acordarea unui statut oficial limbii ruse și Bisericii Ortodoxe Ruse pe teritoriul Ucrainei. În schimb, Rusia ar „îngheța” linia frontului în regiunile Herson și Zaporojie și ar restitui mici porțiuni din Harkov și Sumî.De asemenea, Putin cere ca Ucraina să renunțe definitiv la aderarea la NATO, urmând să primească în schimb așa-numite „garanții de securitate” în afara Alianței. O altă solicitare a Kremlinului vizează ridicarea parțială a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a declarat vineri că „părțile au ajuns, în linii mari, la un acord”, însă decizia finală aparține Kievului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat luni la Washington, unde va discuta direct cu liderul american aceste condiții.Autoritățile de la Kiev au respins deja ideea unor concesii teritoriale, în special în privința Donețkului, considerat un bastion strategic al apărării ucrainene. În același timp, liderii europeni au transmis că recunoașterea Crimeei ca teritoriu rus sau renunțarea la Donbas sunt „complet inacceptabile”.Occidentul se teme că Zelenski va refuza ferm propunerile Kremlinului, ceea ce ar putea tensiona relațiile cu administrația Trump.
13:00
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în Parlament, pe fundalul protestelor opoziției Liber TV
Cinci judecători ai Curții Constituționale și-au început oficial mandatul după ce au depus jurământul în cadrul unei ședințe extraordinare a Parlamentului, desfășurată duminică, 17 august. Este vorba despre Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc, desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii.Ceremonia a avut loc în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a deputaților și a reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii. În timp ce majoritatea parlamentară a aplaudat, opoziția a scandat „Rușine”, contestând procedura de desemnare.În paralel, în fața Parlamentului, Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au organizat un protest, denunțând convocarea ședinței în zi de duminică și contestând legitimitatea noii componențe a Curții.Potrivit legii, judecătorii constituționali își încep mandatul odată cu depunerea jurământului, dar nu mai târziu de o săptămână de la expirarea mandatului predecesorilor, care s-a încheiat pe 16 august 2025.Deși mandatul Parlamentului de legislatura a XI-a s-a încheiat pe 11 iulie, actualul Legislativ își exercită în continuare atribuțiile până la constituirea noului Parlament ales.
13:00
Protestul susținătorilor lui Șor: 69 de persoane reținute, peste 140 de procese-verbale și 76 de corturi ridicate Liber TV
Organizația criminală „Șor” a încercat ieri, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, în pofida avertismentelor Poliției privind ilegalitatea acțiunii. Deși numărul participanților a fost redus, mai multe persoane au încercat provocări atât la adresa oamenilor legii, cât și a cetățenilor aflați în zonă.Potrivit comunicatului Inspectoratului General al Poliției, unii participanți au încercat să blocheze benzile de circulație, au consumat alcool în spațiul public, au adus mascote pentru a distrage atenția de la alte ilegalități, au simulat accidente rutiere, au implicat minori în acțiuni ilegale și chiar au aruncat cu pietre în mașinile poliției. Totodată, au fost aduse materiale electorale fără acte de proveniență și s-a încercat camuflarea corturilor în valize sau prin intermediul taximetriștilor.Poliția anunță că 69 de persoane și 3 automobile au fost conduse la inspectorat pentru documentare. Printre acestea, o persoană se afla în căutare ca debitor de stat. Circa 60 de participanți au renunțat să ia parte la acțiune imediat ce au ajuns la locul întrunirii.În total, au fost întocmite peste 140 de procese-verbale contravenționale, inclusiv pentru coruperea privind întrunirile organizate, huliganism, consum de alcool în locuri publice, nerespectarea legislației privind întrunirile și tutunul, dar și pentru transportul și păstrarea ilegală a unor bunuri. Poliția a ridicat 76 de corturi, patru saci de dormit și o saltea gonflabilă.De asemenea, au fost înregistrate șapte sesizări din partea cetățenilor care au reclamat acțiunile participanților.În context, Poliția anunță că rămâne în alertă pentru a preveni provocările și tentativele de destabilizare din partea grupării „Șor” și îndeamnă cetățenii să nu se lase atrași în ilegalități mascate prin promisiuni financiare.
12:00
Andrei Năstase, mesaj sfâșietor după moartea mamei: „Sunt orfan, Mamă. Și e cel mai greu cuvânt pe care va trebui să-l învăț” Liber TV
Fostul ministru de interne și candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, trece printr-o mare durere. Acesta și-a pierdut mama și a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care își exprimă suferința și dorul față de cea care i-a fost sprijin și alinare de-a lungul vieții.„De azi dimineață, lumea mea s-a prăbușit… Nu mai am unde să merg, nu mai am cui să-i spun «mă doare» și să primesc în schimb acea liniște pe care numai tu știai s-o aduci. (…) Sunt orfan, Mamă. Și e cel mai greu cuvânt pe care va trebui să-l învăț”, a scris Năstase, mărturisind că absența mamei îl face să se simtă „ca un copil rătăcit”.Politicianul a descris în cuvinte copleșitoare dorul de ochii, mâinile și vocea mamei sale, recunoscând că „orice loc va fi rece fără ea, orice drum va părea pustiu”.Totodată, Năstase a promis că își va purta mama „în inimă, în fiecare gând și în fiecare gest mic învățat de la ea”, considerând amintirea sa „o lumină divină” care îl va însoți pe tot parcursul vieții.Mesajul său a stârnit numeroase reacții de compasiune și solidaritate din partea susținătorilor și a oamenilor care au trecut prin pierderi asemănătoare.
Acum 12 ore
11:10
(VIDEO) Blocul Patriotic, protest în fața Parlamentului. Irina Vlah: „Regimul PAS a capturat Curtea Constituțională” Liber TV
Blocul Electoral Patriotic a ieșit la protest în fața Parlamentului, acolo unde astăzi judecătorii Curții Constituționale urmează să depună jurământul. Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului, a spus că „regimul PAS a capturat Curtea Constituțională – Blocul Patriotic a scos mii de susținători la protest!”, scrie Telegraph.md. „Gruparea galbenă a convocat duminică o ședință de urgență a Parlamentului pentru a depune jurământul cinci noi și re-numiți judecători ai Curții Constituționale – Nicolae Roșca, Liubovi Șova, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc. Toți sunt cunoscuți ca slujitori ai regimului Sandu-PAS, fiind confirmați fără respectarea concursului, fără a ține cont de opinia opoziției și împotriva recomandării Comisiei de la Veneția.Partidul INIMA MOLDOVEI, împreună cu colegii din Blocul Patriotic, a ieșit la protest împotriva capturării de facto a Curții Constituționale”, a declarat politiciana.﻿
10:50
Ion Ceban acuză PAS că își subordonează Curtea Constituțională: „Își mai pun oamenii în funcții ca să le acopere prostiile” Liber TV
Primarul capitalei, Ion Ceban, critică dur guvernarea PAS, acuzând-o că „acaparează” și Curtea Constituțională. Într-o postare pe rețelele sociale, edilul susține că, deși se află la final de mandat, deputații PAS s-au convocat astăzi, duminică, în ședință a Parlamentului, pentru ca noii judecători desemnați la Curtea Constituțională să depună jurământul.„Cât timp preoții și enoriașii sunt încă în biserică, pe ultima sută de metri, cei de la guvernare lucrează și astăzi, duminică. Își mai pun oameni în funcție ca să le acopere de prostiile pe care le-au făcut, atunci când nu vor mai fi la guvernare”, a declarat Ion Ceban.Edilul susține că 5 din cei 6 judecători ai Înaltei Curți sunt controlați de PAS: doi desemnați de Guvern, doi de Parlament și unul de Consiliul Superior al Magistraturii.Totodată, Ceban afirmă că a depus sesizări la Curtea Constituțională pentru verificarea legalității noilor modificări, inclusiv a posibilității mandatelor repetate consecutive și a numirilor făcute de instituții aflate la final de mandat. Potrivit lui, aceste sesizări nu au fost examinate, iar majoritatea parlamentară PAS a trecut direct la procedura de depunere a jurământului.Ședința Parlamentului în care noii judecători urmează să depună jurământul este programată pentru ora 11:00.
10:50
Avocata Nataliei Bairam: „Dosarul Guțul are aproape 70 de volume fără valoare, nu există dovezi ale vinovăției” Liber TV
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare, însă din aproape 70 de volume ale dosarului penal doar 4 conțin mențiuni despre ea, iar acestea, conform apărării, nu conțin dovezi. Ea însăși, Evghenia Guțul, insistă asupra caracterului politic al persecuției, legându-l de statutul său de Bașcan al Găgăuziei, se arată într-o analiză publicată de Telegraph.md. Acest motiv, conform avocatului Natalia Bairam, este susținut de declarațiile martorilor și de lipsa evidentă a unei baze probatorii.Argumentul central al apărării este neimplicarea Evgheniei Guțul în chestiunile financiare ale partidului „Șor”. Atât Guțul, cât și martorii acuzării au arătat că ea nu a primit și nu a transmis bani, neavând nicio legătură cu raportările financiare ale partidului.„Guțul nu era responsabilă de bani. Nu știa dacă aceștia erau plătiți, cui erau plătiți sau cât s-a plătit… Guțul nu avea autoritate în chestiunile privind donațiile”, a declarat în instanță martora acuzării Cristina Gălescu.Activitatea Evgheniei Guțul în partid se limita la munca secretarială și la coordonarea proiectelor sociale destinate sprijinirii persoanelor în vârstă și a familiilor cu mulți copii. Avocata a atras atenția și asupra faptului că practic toată perioada anului 2022 Evghenia Guțul nu a putut lucra fizic, fiind în concediu de maternitate, care s-a desfășurat cu complicații. Acest fapt, potrivit apărării, nu a fost luat în considerare de instanță.Potrivit Nataliei Bairam, cele aproape 70 de volume ale dosarului penal par a fi o încercare de a crea aparența unei investigații serioase, în timp ce dovezi reale ale vinovăției Evgheniei Guțul lipsesc. „Dosarul penal în acest caz reprezintă 70 de volume de hârtie fără valoare, în loc de un document juridic serios. Cu siguranță, vom contesta decizia instanței”, a declarat Natalia Bairam.
10:00
Deputații se convoacă astăzi în ședință specială pentru ca judecătorii numiți la Curtea Constituțională să depună jurământul Liber TV
Parlamentul se convoacă astăzi în sesiune specială. Astfel, urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit prevederilor legislației, judecătorii Curții Constituționale depun jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii.Pe data de 16 august 2025 expiră mandatele a 5 judecători constituționali, iar mandatul noilor judecători desemnați începe din momentul depunerii jurământului de către aceștia. Amintim că recent au fost numiți în calitate de judecători constituționali Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc.Ședința plenară a Parlamentului va începe la ora 11.00.Potrivit Regulamentului Parlamentului, în cazul în care Parlamentul nu se află în sesiune ordinară, acesta se poate întruni în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputaţi.Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția legislativă poate exercita pe deplin funcțiile de reprezentare, de control și de organizare internă. Funcția de legiferare va fi exercitată în volum restrâns, fiind limitată la adoptarea de legi ordinare, hotărâri și moțiuni simple.
Ieri
17:00
Dosarul Guțul–Popan: instanța ar fi folosit sume „la ochi” din Excel pentru a justifica condamnările Liber TV
Unul dintre cele mai controversate momente din cazul Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, și al activistei blocului „Victorie”, Svetlana Popan, ar fi calculul „sumei infracțiunii” în tabele Excel, potrivit dosarului de peste 400 de pagini, scrie Telegraph.md.Potrivit sursei, volumul fondurilor de „finanțare ilegală” imputate inculpatelor a fost estimat aproximativ, „la ochi”, fără a fi susținut de dovezi concrete.De asemenea, instanța nici măcar nu s-a interesat cine a calculat aceste sume, cum sunt legate cheltuielile menționate în tabele de Guțul și Popan, sau dacă există dovezi că acestea ar fi fost comanditare sau măcar ar fi știut de ele, mai scrie Telegraph.Astfel, cele două femei au fost condamnate la pedepse lungi cu închisoarea, cu confiscarea a zeci de milioane, doar pe baza acestor tabele. Această metodă de calcul „la ochi” a cheltuielilor neclare a fost suficientă pentru a construi un verdict de condamnare standardizat.Pe 5 august, instanța din Chișinău a condamnat-o pe Evghenia Guțul la șapte ani de închisoare. Procuratura a cerut, de asemenea, recuperarea a 2,4 milioane de dolari de la ea. Activista blocului „Victorie”, Svetlana Popan, a fost condamnată în același dosar la 6 ani.În rezoluția Adunării Populare a Găgăuziei s-a afirmat că sentința împotriva Evgheniei Guțul reprezintă o încercare de lichidare a autonomiei.sursa: Telegraph.md
16:20
Explozia de la Stăuceni: un bărbat, arestat 20 de zile pentru atacul asupra casei primarului Alexandru Vornicu Liber TV
Un bărbat învinuit de detonarea unui dispozitiv explozibil în fața locuinței primarului orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de instanța de judecată, la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău.Potrivit acuzării, incidentul a avut loc în noaptea de 10 august 2025. Învinuitul, împreună cu soția sa și alte persoane neidentificate deocamdată, ar fi aruncat dintr-un automobil „Chevrolet Tracker” un dispozitiv explozibil și o substanță inflamabilă în direcția gardului casei primarului. Deflagrația a provocat o bubuitură puternică și a tulburat liniștea locuitorilor din zonă.Bărbatul reținut și-a recunoscut faptele, iar soția sa este cercetată în stare de libertate. Cei doi au fost reținuți pe 14 august pe Aeroportul Internațional Chișinău, încercând să părăsească țara.Procurorii precizează că urmărirea penală continuă pentru administrarea probelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. În același timp, învinuiții beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.Amintim că explozia s-a produs în dimineața zilei de 10 august, în fața casei primarului Alexandru Vornicu, ales în funcție în noiembrie 2019.
16:10
(FOTO) Lucrări pe Calea Orheiului: Primăria Chișinău aplică strat de Slurry Seal pentru carosabil modernizat Liber TV
Primăria Chișinău a demarat lucrările de aplicare a stratului de Slurry Seal pe str. Calea Orheiului, pe tronsonul cuprins între sensurile giratorii Visterniceni și Renașterii Naționale. „Pentru a reuși executarea în termen și a reduce disconfortul în trafic, lucrările vor continua și duminică”, a declarat Primarul General, Ion Ceban.Edilul a menționat că, recent, același tip de tratament a fost aplicat pe str. Miorița, iar, anterior, pe str. Bogdan Voievod.„În perioada următoare, lucrări cu Slurry Seal sunt planificate pe str. Vasile Alecsandri, unde Regia „Exdrupo” a finalizat deja pregătirea carosabilului, precum și pe str. Nicolae Dimo (tronsonul str. Studenților – str. Alecu Russo), unde în prezent se desfășoară lucrări de frezare și plombări punctuale”, a subliniat Ion Ceban.În ultimii ani, acest tip de tratament a fost aplicat pe mai multe străzi din Chișinău, printre care: bd. Dacia, bd. Mircea cel Bătrân, bd. Moscova, str. Alba Iulia, str. Calea Ieșilor, str. Petricani și str. Mihai Viteazul.
15:50
Andrei Năstase: „Concursul pentru procuror general este un simulacru”. Protest anunțat pe 19 august la Chișinău Liber TV
Candidatul la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a lansat critici dure la adresa actualei guvernări, acuzând-o că a compromis reforma justiției și că încearcă să își subordoneze instituțiile statului. Într-un live pe rețelele sociale, acesta a declarat că „reforma justiției a fost – și rămâne – un eșec răsunător”, iar instituțiile de drept au ajuns dependente de factorul politic.Potrivit lui Năstase, Curtea Constituțională ar fi fost transformată într-un „instrument politic”, iar agențiile de reglementare și instituțiile de drept sunt controlate de putere. „Acum, guvernarea vrea să dea lovitura finală: să-și instaleze propriul procuror general printr-un concurs trucat”, a afirmat el.Candidatul susține că interviul pentru funcția de procuror general, programat pentru marți, 19 august 2025, ora 14:00, la sediul Consiliului Superior al Procurorilor din Chișinău, este doar „un simulacru”. El a menționat că în competiție au rămas doar două candidaturi, „ambele cu carnet de partid în buzunar și vulnerabile în fața politicului și a mafiei”.„Ajunge cât timp procurorii au fost cumpărați de oligarhi. Ajunge cât au jurat credință partidelor în locul legii. Este timpul ca procurorul general să fie ales direct de către cetățeni, prin vot”, a subliniat Năstase.În acest context, politicianul a chemat cetățenii și presa independentă să participe la un protest organizat marți, 19 august, în fața Consiliului Superior al Procurorilor, începând cu ora 14:00.
15:50
La Drochia vor fi realizate două proiecte mari, cu o valoare totală de aproape 50 de milioane de lei. Primarul Nina Cereteu, Partidul Nostru: “Este un pas uriaș pentru oraș“ Liber TV
În orașul Drochia începe implementarea a două proiecte importante, cu o valoare totală de peste 49 de milioane de lei. Primul proiect prevede extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 14,5 km în zona Policlinicii. Etapa a doua vizează dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare „Valea Curechiului”, unde vor fi reabilitați 1,5 km de drum pe strada Alexandru cel Bun, va fi amenajată curtea blocului de locuit de pe strada Alexandru cel Bun nr. 19 și vor fi instalate 10 stații moderne de transport public. „Este un pas uriaș pentru Drochia! Aceste investiții nu sunt doar cifre – ele reprezintă garanția unui oraș mai modern, mai sigur și mai prietenos cu oamenii. Drochia demonstrează că, prin perseverență, viziune și muncă în echipă, dezvoltarea devine realitate”, a scris pe pagina sa primarul orașului, Nina Cereteu, aleasă din partea Partidului Nostru. Implementarea proiectelor a devenit posibilă după ce Primăria Drochia a câștigat concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
15:50
(VIDEO) Cebotari, fondatorul PDMM: Partidul PAS s-a descurcat foarte bine în opoziție și le propune să facă din nou ceea ce știu mai bine Liber TV
Fondatorul PDMM, Vlad Cebotari, fost ministru al Justiției în perioada guvernării PDM, spune că PAS s-a descurcat foarte bine fiind în opoziție și că ar fi mai bine ca ei să fie trimiși înapoi de unde au venit, scrie alerta.mdÎn cadrul emisiunii lui Gheorghe Gonța, democratul a subliniat că, atunci când erau la guvernare se aflau sub o presiune permanentă din partea celor care se află astăzi la putere, fapt care, potrivit lui a contribuit la impulsionarea reformelor și îmbunătățirea actului de guvernare.„Multă lume din echipa PAS a fost foarte bună în rolul de ONG-iști, de a critica guvernarea, de a prezenta rapoarte, de a goni guvernanții să-și facă treaba. Au fost extraordinari din acest punct de vedere. Și poate acesta a fost unul dintre motivele care au determinat Guvernul Republicii Moldova, cel al PDM, să-și facă treaba mai bine”, a spus Cebotari.El se întreabă, în acest context dacă n-ar fi mai bine totuși ca PAS să fie lăsat să facă ceea la ce se pricep mai bine.„Era suficient să faci cea mai mică greșeală și erai criticat sau bătut, ca și cum ai fi fost cel mai rău om. Poate e timpul să-i întoarcem să facă la fel de bine ceea ce făceau anterior? Asta probabil trebuie să le solicităm dumnealor”, a menționat Vlad Cebotari.
15:30
(VIDEO) Irina Vlah: “Blocul Patriotic a devenit principala forță politică în raionul Rezina” Liber TV
Liderii Blocului Electoral Patriotic (BEP) continuă întâlnirile cu echipele partidelor din cadrul blocului. Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii BEP, a spus că „Blocul Patriotic a devenit principala forță politică în raionul Rezina! Uniunea dintre INIMA MOLDOVEI, Socialiști, Comuniști și Partidul „Viitorul Moldovei” le-a oferit oamenilor încrederea într-o alegere care va aduce adevărate schimbări”. Politiciana a spus că, la întâlnirea cu activul partidelor din Rezina, s-a discutat principala sarcină a alegerilor viitoare –„ să apărăm votul fiecărui alegător și să nu permitem uzurpatorilor galbeni să fure alegerea poporului”.„După 28 septembrie, împreună cu cetățenii, vom reface tot ce a distrus regimul actual: vom readuce tarife corecte, vom atrage investiții în economie, vom crea locuri de muncă, vom opri închiderea școlilor sătești și vom asigura medicină accesibilă pentru toți”, a menționat ea.Irina Vlah a mai declarat că liderii Blocului Patriotic au demonstrat că știu să-și asume responsabilitatea și să obțină rezultate.„Suntem pregătiți să o facem din nou, pentru a reda poporului Moldovei dreptatea și o viață demnă!”, a subliniat lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”.De asemenea, Irina Vlah a spus: „Astăzi, la Rezina, am văzut cel mai important lucru: oamenii au căpătat speranță, iar această speranță o aduce Blocul Patriotic. În echipa noastră sunt profesioniști cu experiență dovedită în dezvoltarea economiei, crearea locurilor de muncă, protejarea familiilor și valorilor poporului nostru. Suntem din nou gata să ne asumăm responsabilitatea pentru țară”.  ﻿
14:50
Maia Sandu: „Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că țara trece printr-o perioadă periculoasă, în care Rusia încearcă să redeseneze hotarele statelor și să submineze ordinea internațională. În acest context, șefa statului a subliniat, la Congresul Diasporei, necesitatea ca Republica Moldova să fie pregătită pentru momentul în care se va ivi o oportunitate geopolitică de a obține retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării.„Suntem într-o situație în care se încearcă răsturnarea ordinii mondiale, în care se încearcă să se redeseneze hotarele țărilor. Este o perioadă nu doar complicată, dar și periculoasă. Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova. Întrebarea este: cum reușim să convingem Federația Rusă să-și retragă trupele?”, a declarat Sandu.Șefa statului a mai menționat că rezistența Moldovei în fața presiunilor Moscovei a transformat țara într-un „element de stabilitate în regiune”. Ea a atras atenția că Rusia recurge la campanii de manipulare, inclusiv în diaspora, prin coruperea alegătorilor și prin folosirea unor conturi inautentice pe rețelele sociale, care promovează mesaje anti-UE și anti-reformă.În pragul alegerilor parlamentare din toamnă, Maia Sandu a făcut apel la unitate și vigilență: „Acum, ca niciodată în istoria statului nostru, trebuie să ne apărăm suveranitatea, democrația, libertatea și alegerea noastră europeană.”
14:40
DOSAR: Guțul și Popan, condamnate pe baza unor mărturii irelevante și „dovezi” îndoielnice Liber TV
Faptele arată: acuzațiile împotriva Evgheniei Guțul și a Svetlanei Popan se bazează pe declarațiile martorilor care fie nu le cunosc pe inculpate, fie nu confirmă vinovăția acestora. Mai mult, printre „dovezi” s-a numărat… un talk-show. Acest lucru reiese din materialele dosarului penal, care cuprinde aproape 70 de volume, se arată într-o analiză Telegraph.md. Martorii care nu știu nimic despre GuțulPotrivit sursei, în dosar apar câțiva martori cheie ale căror mărturii nu doar că nu confirmă vinovăția inculpatelor, dar nici măcar nu se referă la activitățile lor.Vasile Ursachi (jurnalist la Ziarul de Gardă) a declarat că nu se cunoaște nici cu Guțul, nici cu Popan. Mărturia sa s-a referit exclusiv la activitatea partidului politic „Șor”. El însuși a participat la o simulare a acțiunilor sub un nume fictiv. Înregistrările acțiunilor sale au fost anexate la dosar incomplet, ceea ce ridică întrebări despre editarea și selecția lor. A confirmat că a primit 400 de lei ca „remunerare”, dar niciuna dintre inculpate nu a avut legătură cu aceste plăți.Tatiana Puga și Dorin Brînză de asemenea nu le cunosc pe Guțul și pe Popan. Mărturiile lor nu conțin nicio indicație privind implicarea inculpatelor în activități ilegale.Întrebare: Dacă martorii nu le cunosc pe inculpate și nu le confirmă vinovăția, pe ce se bazează atunci acuzația?Mărturia lui Pavel Postică: „Nu le cunosc”Sursa mai scrie că Pavel Postică, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, este unul dintre principalii martori ai acuzării. Totuși, nici mărturia sa nu confirmă vinovăția lui Guțul și Popan.Nu le cunoaște personal pe inculpate. Nu își amintește numele lor în rapoartele financiare. Nu poate confirma că Popan a oferit pachete alimentare în Bălți. A recunoscut că Guțul a intrat în atenția sa abia în 2023 (după evenimentele pentru care este acuzată). A subliniat că inculpatele nu au semnat rapoarte financiare și nu au fost trezorieri. În opinia sa, Guțul nu este nici autoare, nici beneficiară, nici organizatoare a încălcărilor.Întrebare: De ce atunci mărturia sa este folosită împotriva ei?Un talk-show ca „dovadă”Cel mai absurd aspect al acestui caz este utilizarea unui talk-show ca probă.Procuratura a anexat la dosar o înregistrare a emisiunii „Întreabă Ghețu”, unde s-a discutat despre „finanțarea suspectă a partidelor”. La emisiune a participat Marina Tauber, dar declarațiile sale nu au fost făcute sub jurământ. Ea nu a dat mărturii anchetei și nu a fost audiată în instanță. Cu toate acestea, instanța a acceptat transcrierea emisiunii ca una dintre dovezile pe baza cărora Guțul și Popan au primit 6 și, respectiv, 7 ani de închisoare.Apare întrebarea: dacă mâine, într-un alt talk-show, cineva va spune că nu o cunoaște pe Guțul, asta va deveni și ea o dovadă? Acuzațiile împotriva Evgheniei Guțul și a Svetlanei Popan se bazează pe mărturiile unor persoane care nu le cunosc și pe „dovezi” care nu rezistă niciunei critici superficiale.Dacă instanța ia decizii pe o bază atât de fragilă, asta pune sub semnul întrebării nu doar această sentință, ci întregul sistem de justiție.Întrebare: Pentru ce a fost condamnată, de fapt, Guțul?Sursa: Telegraph.md
14:20
Parcul „Dumitru Rîșcanu” redeschis cu un Complex Sportiv ultramodern: fotbal, tenis, fitness și zone de agrement pentru chișinăuieni Liber TV
După ani de uitare, Parcul „Dumitru Rîșcanu” și-a redeschis porțile pentru locuitori, odată cu inaugurarea Complexului Sportiv ultramodern. „Zona nou creată în Parcul „Dumitru Rîșcanu” oferă terenuri de fotbal, volei pe plajă, baschet, tenis de câmp, tenis de masă, padel, kickboxing, spații pentru fitness, precum și cabine de duș, grupuri sanitare și vestiare confortabile”, a declarat Primarul General, Ion Ceban.Noul complex sportiv este destinat atât copiilor, cât și adulților, promovând un stil de viață activ și sănătos. „Invit toți locuitorii să vină aici, să facă mișcare, să petreacă timp împreună și să se bucure de noile facilități oferite de Primăria Chișinău. Primăria a dezvoltat întregul parc pentru cetățeni”, a subliniat Ion Ceban.Astfel de zone multifuncționale există doar în câteva parcuri din Chișinău, și anume: Parcul „Dumitru Rîșcanu”, „La Izvor” și „Valea Trandafirilor”.
13:40
Zelenski, după discuțiile cu Trump și liderii UE: „Avem nevoie de un adevărat acord de pace, nu de o pauză între invaziile Rusiei” Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat după convorbirile avute cu Donald Trump și coordonarea suplimentară cu liderii europeni că obiectivul principal trebuie să fie obținerea unui „adevărat acord de pace, de durată”, care să nu se transforme într-o simplă pauză între atacurile Rusiei.„Trebuie oprită cât mai curând uciderea oamenilor, încetat focul atât pe câmpul de luptă, cât și în aer și asupra infrastructurii portuare a Ucrainei. Este nevoie de eliberarea tuturor prizonierilor de război și a civililor, dar și de întoarcerea copiilor răpiți de Rusia. Mii de cetățeni ucraineni se află încă în captivitate și trebuie aduși acasă”, a subliniat Zelenski.Liderul ucrainean a transmis că a cerut președintelui Trump întărirea regimului de sancțiuni împotriva Rusiei, în cazul în care Moscova va refuza organizarea unei întâlniri trilaterale sau se va sustrage de la „un final cinstit al războiului”. „Sancțiunile sunt un instrument eficient. Trebuie să existe garanții sigure și de lungă durată de securitate, atât din partea Europei, cât și a Statelor Unite”, a mai spus el.Zelenski a accentuat că niciun subiect important pentru Ucraina, inclusiv chestiunile teritoriale, nu poate fi decis fără participarea țării sale. „Toate deciziile care privesc Ucraina trebuie discutate cu Ucraina”, a precizat președintele.Acesta a mulțumit partenerilor occidentali pentru sprijinul constant și a salutat declarația comună a liderilor europeni publicată după întâlnirea Trump–Putin din Alaska, considerând-o un element care întărește poziția Ucrainei pe plan internațional.„Lucrăm împreună: europeni, americani și toți cei din lume care își doresc pace și stabilitate în relațiile internaționale”, a conchis Zelenski.
13:30
Declarație UE: Liderii europeni susțin inițiativa lui Trump pentru un summit trilateral SUA–Ucraina–Rusia Liber TV
Liderii Uniunii Europene au emis un comunicat comun după întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, desfășurată în Alaska. Documentul a fost semnat de Emmanuel Macron (Franța), Giorgia Meloni (Italia), Friedrich Merz (Germania), Keir Starmer (Marea Britanie), Alexander Stubb (Finlanda), Donald Tusk (Polonia), António Costa (Consiliul European) și Ursula von der Leyen (Comisia Europeană).În declarație, liderii europeni au salutat disponibilitatea lui Trump de a lucra alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la organizarea unui summit trilateral cu sprijinul Europei. Ei au subliniat că Ucraina trebuie să primească garanții clare de securitate pentru a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială.„Forțele armate ale Ucrainei și cooperarea cu statele partenere nu trebuie să fie supuse niciunei restricții. Rusia nu poate avea drept de veto asupra drumului Ucrainei către UE și NATO”, se arată în comunicat.De asemenea, liderii europeni au reafirmat că hotărârile privind teritoriul său vor aparține exclusiv Ucrainei, iar frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță. „Vom continua să sprijinim Ucraina și suntem determinați să facem mai mult pentru a consolida statul ucrainean, astfel încât să fie atins un pace justă și durabilă”, se precizează în document.Totodată, oficialii UE au salutat eforturile lui Donald Trump pentru încetarea ostilităților și au subliniat că următorul pas ar trebui să fie negocierile directe cu Zelenski, cu care liderul american urmează să se întâlnească la Washington. Vizita președintelui ucrainean în Casa Albă este programată pentru luni, după care ar putea avea loc o întrevedere între Zelenski și Putin.În același timp, statele europene au anunțat că vor continua să exercite presiune asupra Moscovei prin înăsprirea sancțiunilor și prin adoptarea de noi măsuri economice, „până la atingerea unui acord de pace just și durabil”.
13:20
Partidul Moldova Mare a depus actele la CEC: „O forță nouă și oameni noi în politică” Liber TV
Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, a anunțat că formațiunea a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru participarea la viitoarele alegeri parlamentare.„Partidul Moldova Mare mizează pe corectitudine și condiții egale pentru toți concurenții. Suntem o forță nouă și aducem oameni noi în politică, exact ceea ce are nevoie Moldova în acest moment”, a declarat Furtună.Lidera susține că, într-un timp scurt, ideile partidului au găsit susținere în rândul cetățenilor preocupați de viitorul țării. Printre prioritățile formațiunii se numără: protejarea familiei, credinței și identității culturale; oprirea vânzării terenurilor și a activelor strategice; îmbunătățirea nivelului de trai și crearea locurilor de muncă; redobândirea independenței economice a Moldovei; combaterea corupției și apărarea legii.„Mergem în Parlament pentru o Moldovă puternică și suverană. Înainte spre victorie, spre viitorul țării noastre!”, a mai subliniat Victoria Furtună.
13:00
Trafic intens la frontierele Leușeni și Sculeni: Poliția de Frontieră recomandă rute alternative Liber TV
Poliția de Frontieră anunță trafic intens la punctele de trecere Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La această oră se înregistrează un număr sporit de călători și mijloace de transport, ceea ce duce la aglomerări.Autoritățile de control desfășoară măsuri suplimentare pentru fluidizarea circulației și lucrează la capacitate maximă pentru a reduce timpul de așteptare.Pentru a evita întârzierile, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să aleagă rute alternative, precum punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul.Șoferii și pasagerii pot urmări în timp real situația traficului la frontieră accesând pagina oficială border.gov.md sau apelând Linia Verde: +373 22 259 717.Instituția îndeamnă cetățenii la înțelegere și răbdare, precizând că va reveni cu actualizări în cazul schimbării situației la frontieră.
12:40
Ion Ceban: „Blocul ALTERNATIVA este gata să guverneze țara, dar eu voi rămâne la Primărie” Liber TV
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, afirmă că își va continua mandatul de primar al Capitalei, chiar dacă va obține un mandat de deputat în viitorul Parlament în urma alegerilor din 28 septembrie.„Am un contract de încredere cu locuitorii municipiului Chișinău și vreau să duc la bun sfârșit proiectele municipale. Cu certitudine mă voi întoarce la Primărie, pentru că am multe lucruri de finalizat”, a declarat Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Gonța Media”.Totodată, liderul MAN a adăugat că Blocul ALTERNATIVA este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării.„Avem oameni competenți și profesioniști, o analiză detaliată a situației și soluții diferite de abordările incompetente ale actualei guvernări”, a subliniat Ion Ceban.În același context, președintele Mișcării Alternativa Națională a subliniat că Blocul ALTERNATIVA este deschis dialogului politic, dar scopul principal rămâne obținerea de rezultate concrete pentru cetățeni, nu „cearta și lipsa de acțiune”.
12:10
Zelenski, așteptat luni la Casa Albă; Trump nu exclude o nouă întâlnire cu Putin Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat luni la Casa Albă pentru discuții decisive cu liderul american Donald Trump, care a anunțat că, în cazul unor progrese, ar putea urma o nouă întâlnire cu Vladimir Putin.„Președintele Zelenski va veni la Washington luni după-amiază. Dacă lucrurile vor merge conform planului, vom pregăti o întâlnire și cu președintele Putin”, a declarat Trump după întrevederea de ieri din Alaska cu liderul rus.Potrivit șefului Casei Albe, atât el, cât și Putin și Zelenski împărtășesc ideea că soluția la conflictul ruso-ucrainean nu este un simplu armistițiu, ci un acord de pace cuprinzător. „Am decis că trebuie să punem capăt războiului, nu să stabilim un simplu armistițiu”, a afirmat Trump.El a adăugat că întâlnirea cu Putin a fost „excelentă și foarte reușită” și a menționat că a discutat telefonic, în cursul nopții, cu Zelenski și mai mulți lideri europeni, inclusiv secretarul general al NATO.„Toți au ajuns la concluzia că cel mai bun mod de a pune capăt acestui război teribil dintre Rusia și Ucraina este să mergem direct spre un acord de pace, și nu spre un simplu armistițiu care adesea nu este respectat”, a subliniat președintele american.Astfel, vizita de luni a lui Zelenski la Washington ar putea deschide calea unor negocieri trilaterale, iar o nouă întâlnire Trump–Putin devine tot mai posibilă în perioada imediat următoare.
12:10
DOSAR: Martorii acuzării confirmă că Evghenia Guțul nu lua decizii financiare în partidul „Șor” Liber TV
Cazul zgomotos al Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, se destramă văzând cu ochii, scrie Agenția Telegraph.md. Materialele dosarului, care includ declarațiile martorilor cheie ai acuzării, contrazic versiunea procuraturii și confirmă afirmațiile Guțul privind neimplicarea sa în afacerile financiare ale partidului „Șor”. Din cele aproape 70 de volume ale dosarului se conturează o imagine opusă concluziei acuzării.Martorii acuzării confirmă unul după altul că Guțul nu avea nicio legătură cu deciziile financiare din partid. Martora Vitinskaia: „Nu o cunosc pe Guțul”Elena Vitinskaia, primul martor al acuzării, a declarat în instanță că nu o cunoaște pe Evghenia Guțul și că nu a primit niciodată bani de la aceasta. Ea a recunoscut că înțelege cu dificultate limba română, iar declarația sa a fost redactată de un polițist fără translator. Martora Bulgar: „Guțul nu are nicio legătură cu organizarea și finanțarea protestelor”Al doilea martor al acuzării, Cristina Bulgar, de asemenea nu o cunoaște pe Guțul și nu deține informații despre implicarea acesteia în organizarea și finanțarea protestelor. „Nu o cunosc pe Guțul Evghenia. Nu am văzut și nu am auzit ca Guțul Evghenia să fi dat bani partidului „Șor”, a declarat Bulgar. Martora Gălescu: „Guțul nu avea acces la finanțele partidului”Cristina Gălescu din partidul „Șor” a mărturisit că Evghenia Guțul nu avea acces la operațiunile financiare și nu a participat la transferul de fonduri. Potrivit lui Gălescu, Guțul se ocupa exclusiv de munca secretarială și de proiecte sociale, nu avea acces la canalul de comunicare criptat unde se discutau problemele financiare și nu deținea autoritatea de a dispune de fondurile partidului.„Guțul nu era responsabilă de bani. Nu știa dacă aceștia erau plătiți, cui erau plătiți sau cât s-a plătit… Guțul nu avea autoritate în chestiunile privind donațiile”, a menționat Gălescu.Declarațiile acestor martori și ale altora din partea acuzării conturează o imagine care contrazice versiunea procuraturii. Apărarea a contestat sentința, invocând lipsa probelor privind vinovăția Evgheniei Guțul.sursa: Telegraph.md
11:40
ULTIMA ORĂ // Andrian Candu îndeamnă democrații să se unească în jurul noului Partid Democrat (PDMM) înaintea alegerilor din 28 septembrie 2025 Liber TV
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a adresat un mesaj public foștilor colegi din Pro Moldova și altor politicieni, chemându-i să se consolideze în jurul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.„Dragi prieteni, dragi colegi, unele legături trec dincolo de timp, funcții sau distanțe. Ele fac parte din ceea ce suntem astăzi, la fel ca fiecare proiect construit împreună cu încredere și speranță”, a declarat Candu.El a amintit că a avut „onoarea” să fondeze și să conducă Pro Moldova la începuturile sale, subliniind că acest proiect politic, acum redenumit PDMM, „intră într-o etapă decisivă pentru țară: alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025”.„Deși eu nu mai sunt implicat în politică, port respect oamenilor alături de care am muncit și cred că valorile care ne-au unit atunci sunt mai puternice decât diferențele care ne-au despărțit”, a adăugat el.Candu a făcut apel „către foști colegi din toate partidele și către cei care, chiar dacă au lăsat politica în urmă, împărtășesc aceleași principii” să se unească „pentru binele Republicii Moldova”.„Urez echipei PDMM mult succes în această competiție electorală. Țara are nevoie de oameni dedicați, curajoși și hotărâți să pună umărul pentru viitorul Moldovei!”, a încheiat Candu.
09:10
Trump și Putin au încheiat întâlnirea din Alaska fără să menționeze un armistițiu în războiul din Ucraina Liber TV
Pentru prima dată în ultimii zece ani, președintele rus Vladimir Putin a pășit pe sol american, unde s-a întâlnit cu Donald Trump în Alaska, într-o întrevedere intens mediatizată și așteptată să aducă discuții concrete privind războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Însă, în ciuda așteptărilor, cei doi lideri nu au anunțat niciun progres în direcția unui armistițiu. Trump: „Întâlnirea a fost extrem de productivă”Donald Trump și-a început declarațiile apreciind cuvintele lui Putin drept „foarte profunde” și subliniind că relația personală cu liderul rus a fost „întotdeauna fantastică”. Președintele american a spus că va informa în curând aliații NATO și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre rezultatele discuțiilor, dar a deviat rapid către tema întâlnirilor sale cu „extraordinari reprezentanți ai mediului de afaceri rus”.„Statele Unite au devenit cea mai fierbinte țară din lume într-un timp scurt”, a declarat Trump, adăugând că discuțiile cu Putin au fost „extrem de productive”, deși „nu s-a ajuns la un acord final”.„Avem o șansă foarte bună să reușim – nu am reușit acum. Vom vedea în curând… Vladimir”, a spus liderul de la Casa Albă, la care Putin i-a răspuns în engleză: „Very soon in Moscow”. Putin: Ucraina – „o națiune frățească”De partea sa, președintele rus a reluat discursul tradițional despre „rădăcinile conflictului”, susținând din nou justificările false care au stat la baza invaziei din februarie 2022.„Pentru noi, ucrainenii sunt o națiune frățească. Tot ceea ce se întâmplă este o tragedie și ne doare”, a afirmat Putin, chiar în timp ce în centrul și estul Ucrainei răsuna alerta aeriană privind riscul de noi atacuri cu rachete balistice lansate de Rusia.Putin a insistat că „securitatea Ucrainei trebuie, cu siguranță, asigurată” și a adăugat că Moscova este „gata să lucreze în acest sens”, fără a oferi detalii concrete. Mai mult, a cerut ca „marile capitale europene să nu pună piedici în calea progresului care se conturează”.În cadrul conferinței de presă, liderul rus a exprimat speranța că „negocierile de astăzi vor deschide drumul către pace în Ucraina” și a sugerat că, dacă Donald Trump ar fi fost președinte în 2022, războiul nu ar fi început. „Sunt de acord cu președintele Trump în această privință”, a precizat Putin. O întâlnire cu multe semne de întrebareDeși au discutat timp de trei ore, nici Trump, nici Putin nu au oferit clarificări privind un eventual acord sau măcar un plan concret pentru un armistițiu. Liderul american a insistat că există „un progres semnificativ” și „o oportunitate reală” de a ajunge la o înțelegere în viitor, dar a recunoscut că, pentru moment, „nu s-a ajuns la un consens deplin”.„Putin ar dori să încheie acest conflict”, a adăugat Trump, anunțând că va continua discuțiile cu Zelenski și cu liderii europeni.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Donald Trump a vorbit la telefon cu Lukașenko înainte de întâlnirea cu Putin din Alaska Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a avut o convorbire „remarcabilă” cu liderul belarus Alexandr Lukașenko. Potrivit lui Trump, scopul apelului a fost de a-i mulțumi lui Lukașenko pentru eliberarea a 16 deținuți.„Am discutat, de asemenea, despre eliberarea altor 1.300 de deținuți. Conversația noastră a fost foarte bună. Am abordat multe subiecte, inclusiv vizita lui Vladimir Putin în Alaska. Aștept cu nerăbdare să-l întâlnesc pe Lukașenko în viitor”, a scris Trump pe Truth Social.În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat despre viitorul summit dintre liderul american și „dictatorul de la Kremlin”, subliniind că acum este momentul să se pună capăt războiului. „Sperăm în America. Suntem gata, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil”, a declarat Zelenski.
17:40
Un tânăr de 30 de ani a fost reținut după ce a vandalizat mai multe mașini din capitală și a promovat un canal care vinde droguri Liber TV
Poliția din capitală a identificat și reținut autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe autoturisme din sectorul Buiucani, prin care era promovat un canal online de comercializare a drogurilor.Potrivit Inspectoratului de Poliție Buiucani, cazul a ieșit la iveală în dimineața de 13 august, după ce în spațiul public au apărut imagini video cu mașini vandalizate, pe care fusese scrisă adresa unui magazin de droguri pe aplicația „Telegram”.În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat un bărbat de 30 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, care ar fi comis faptele în noaptea de 12 spre 13 august. În timpul audierilor, suspectul a recunoscut că a primit bani pentru a face această promovare ilegală.Asupra lui, polițiștii au găsit droguri de tip PVP („sare”) și un recipient cu spray colorat, utilizat la aplicarea inscripțiilor. Bunurile au fost predate benevol.Ancheta continuă pentru a identifica toate persoanele implicate în schema infracțională și pentru a aplica sancțiunile legale.
17:20
Victoria Furtună o acuză pe deputata PAS Efimia Bandalac de trădare profesională și implicare în acapararea Uniunii Avocaților Liber TV
Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, o acuză pe deputata PAS și avocata Efimia Bandalac de „trădare față de propria profesie” și de încercarea de a acapara Uniunea Avocaților printr-o inițiativă legislativă controversată.Potrivit Victoriei Furtună, proiectul promovat de Bandalac ar reprezenta „un instrument de control asupra avocaturii” și ar face parte din „mecanismele corupte promovate de USAID/Soros, aplicate anterior asupra magistraților și procurorilor”.„Bandalac, deși a jurat loialitate față de justiție, a încălcat jurământul profesional al avocatului. Rezultatul? Compromiterea imaginii avocaturii și declanșarea unei greve generale fără precedent. Când un avocat lovește în propriii colegi, vorbim de criză și rușinea sistemului”, a declarat Furtună.Lidera Moldova Mare susține că a reacționat imediat, depunând o sesizare la Comisia de etică a Uniunii Avocaților, în urma căreia a fost deschis un dosar disciplinar pe numele Efimiei Bandalac.„Legea pe care a încercat să o subordoneze intereselor de partid s-a întors împotriva ei. Legea este egală pentru toți, iar dreptatea ajunge la oricine. Nici funcția, nici relațiile politice nu pot proteja pe nimeni de responsabilitate”, a adăugat Victoria Furtună.Aceasta a subliniat că partidul Moldova Mare va continua să lupte împotriva abuzurilor din justiție: „Tăcerea nu este o opțiune! Cereți dreptate cu voce tare și clară. Adevărul are întotdeauna putere!”.
17:20
PSDE, înregistrat oficial în cursa electorală pentru parlamentare: „Cu credință, energie și o echipă profesionistă construim viitorul acasă” Liber TV
Partidul Social Democrat European (PSDE) a fost înregistrat oficial astăzi, 15 august, de Comisia Electorală Centrală, în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Totodată, CEC a aprobat lista candidaților PSDE pentru funcția de deputat în Parlament și simbolul partidului – trei trandafiri.Președintele formațiunii, Tudor Ulianovschi, a declarat că PSDE intră în campania electorală cu o echipă de oameni integri și profesioniști, reprezentând domenii precum educația, sănătatea, agricultura, economia, administrația locală, protecția socială, diplomația, cultura și mediul de afaceri. Lista include candidați din toate regiunile țării, dar și din diaspora – PSDE fiind singurul partid care are, în primii cinci candidați, un membru al diasporei.„PSDE este opțiunea europeană pentru cei care cred în integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dar sunt dezamăgiți de actuala guvernare. Noi nu doar vom continua drumul european, dar îl vom negocia mult mai bine, astfel încât fiecare pas spre integrare să aducă beneficii reale pentru oameni și să protejeze producătorul autohton. Moldova trebuie să câștige din aceste negocieri, nu să piardă”, a subliniat Ulianovschi.Liderul PSDE a avertizat că viitorul țării nu trebuie lăsat pe mâna unui singur partid, deoarece „puterea absolută duce la abuzuri și dezechilibru”, iar cetățenii își doresc o democrație sănătoasă, cu opoziție puternică și control asupra deciziilor politice.„R. Moldova trebuie să revină în mâinile cetățenilor. Să avem grijă de pământul nostru, de oamenii noștri și de viitorul copiilor noștri. Cu credință, cu energie și cu o echipă profesionistă, putem construi o Moldovă sigură și prosperă. Susțineți Trei Trandafiri – simbolul unei Moldove puternice și unite. Cu PSDE, construim viitorul acasă!”, a mai spus Tudor Ulianovschi.
16:50
Biroul Național de Statistică: Exporturile Moldovei au scăzut cu peste 10% în prima jumătate a anului 2025 Liber TV
Exporturile de mărfuri din Republica Moldova au înregistrat o scădere semnificativă în primele șase luni ale anului 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). În perioada ianuarie–iunie 2025, acestea au totalizat 1,6 miliarde dolari SUA, cu 10,1% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.Doar în luna iunie, exporturile au ajuns la 266,3 milioane dolari SUA, cu 7,7% sub nivelul din iunie 2024, deși au crescut ușor (3,3%) față de luna mai 2025.Exporturile autohtone au reprezentat 76,6% din total, adică 1,22 miliarde dolari SUA, fiind în scădere cu 9,8%. Reexporturile de mărfuri străine au coborât cu 10,8%, totalizând 375 milioane dolari SUA.Declinul a fost determinat în special de scăderi abrupte la unele categorii de produse: grăsimi și uleiuri vegetale (-71,3%), cereale (-33%), legume și fructe (-16,3%), produse petroliere (-38,1%), hrană pentru animale (-48,5%).Principalele piețe de desfacere au rămas România (28,3% din total exporturi), Turcia (12%), Cehia (9,3%), Italia (8,7%), Ucraina (8,3%) și Germania (3,5%).Exporturile către Uniunea Europeană au scăzut cu 11,3%, iar cele către țările CSI cu 23,9%.În contrast, importurile de mărfuri au crescut cu 18,6% în ianuarie–iunie 2025, ajungând la 852,9 milioane dolari SUA doar în luna iunie – cu 23,1% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut.
16:20
(VIDEO) Denis Șova, Partidul Nostru: A mulțumi guvernului pentru proiectele realizate din bani publici este ca și cum ai mulțumi unui bancomat pentru că îți dă banii tăi Liber TV
A mulțumi guvernului pentru că implementează proiecte din bani publici este ca și cum ai mulțumi unui bancomat pentru că scoate banii tăi atunci când introduci cardul de salariu. Așa a comentat Denis Șova, consilier în Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, campania guvernului pentru „informarea obiectivă” a cetățenilor despre realizările sale.„Partidul aflat la guvernare a început campania electorală cu mult înainte de termenul legal. Să ne amintim de panourile publicitare din tot Chișinăul și din întreaga țară, corturile care, chipurile, sunt pentru a informa despre realizările guvernului. Partidul de la guvernare spune că, de fapt, nu este campanie electorală, ci informarea populației despre rezultatele obținute în ultimii 4 ani. În realitate, este același lucru ca și acum ai mulțumi unui bancomat pentru că scoate bani atunci când ai introdus cardul tău de salariu”, a declarat Șova în cadrul emisiunii „Glavnoie” de la TVC21.El a subliniat că guvernarea, primind bani din impozitele cetățenilor, are obligația să cheltuiască corect banii publici.„Nu trebuie să cheltuie suplimentar bani ca să ne informeze. Noi, cetățenii țării, vom înțelege și singuri – când vor scădea prețurile, când vor crește salariile, când se vor îmbunătăți condițiile de muncă – fără să ne informeze ei!”, a spus Șova.El se întreabă cine stabilește granița „coruperii electorale” și a amintit despre decizia guvernului de a acorda câte 1.000 de lei pentru pregătirea copiilor către școală, bani pe care părinții îi vor primi abia după 4 septembrie.„Pe lângă faptul că nu este clar de ce abia pe 5 septembrie – eu doar nu pot spune copiilor și profesorilor că nu pot pregăti copiii pe 1 septembrie, iar pe 5 vine ajutorul de la guvern și pe 8 îi vor pregăti. Nu mai vorbim despre sumă – ce faci cu 1.000 de lei, dacă inflația din ultimii 4 ani a crescut cu peste 80%?!”, a spus Denis Șova.Reamintim că, în luna mai, guvernul a lansat campania informațională „Moldova Poate” cu un buget de aproape 5 milioane de lei pentru „informarea obiectivă” a cetățenilor despre realizările sale. Aproape simultan, partidul aflat la guvernare, PAS, a lansat o altă campanie – „Împreună avem grijă de viitorul Moldovei!”. Ambele campanii au fost realizate de aceiași reprezentanți ai partidului de guvernământ și au folosit mesaje, vizual și prezentare similare.﻿
15:30
„Mize uriașe!”, spune Donald Trump înaintea întâlnirii cu Putin din Alaska Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare mesajul „Mize uriașe!”, înaintea unei întâlniri extrem de așteptate cu liderul rus Vladimir Putin. Întâlnirea este programată pentru astăzi, la ora 22:00 (ora Chișinăului), în Alaska, și va avea ca principal subiect războiul din Ucraina.Potrivit agenției Reuters, Trump este însoțit de o delegație formată din 16 oficiali americani de rang înalt, printre care: secretarul de stat Marco Rubio, secretarul pentru comerț Howard Lantic, directorul CIA John Ratcliffe, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, reprezentantul special al președintelui, Steve Witkoff, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și adjunctul acesteia, Dan Scavino.Restul membrilor delegației nu au fost nominalizați public.Postul CNN notează că, deocamdată, nu este clar care dintre oficialii americani va participa direct la discuțiile cu delegația rusă. De asemenea, sursele au observat absența lui JD Vance din lista participanților, glumind că acestuia „îi vor trimite doar filmări pe Instagram Stories” de la eveniment.
15:10
(VIDEO) Dinu Țurcanu: „Protestele lui Șor vor fi cu sânge și violență! Nu vă lăsați atrași în capcană” Liber TV
Fostul președinte al raionului Orhei și ex-organizator al protestelor Partidului ȘOR din perioada 2022–2023, Dinu Țurcanu, lansează un avertisment public privind manifestațiile anunțate de Ilan Șor și echipa sa. Într-o declarație video, Țurcanu susține că noile mitinguri ar fi pregătite pentru a degenera în violențe și confruntări, cu potențiale victime atât printre protestatari, cât și printre forțele de ordine. „Din informațiile pe care le am, aceste acțiuni se doresc a fi provocatoare și să aibă ca urmare vărsări de sânge. Scopul este destabilizarea situației și provocarea unui război civil, ca să ne omorâm noi între noi”, a afirmat Țurcanu. Acesta a reamintit că, în perioada în care coordona „Orășelul schimbării” din fața Parlamentului, a interzis orice formă de violență, prevenind incidente grave. „Atunci am făcut tot posibilul ca protestele să fie pașnice. Din păcate, acum se dorește crearea unei băi de sânge”, a spus fostul lider raional. Țurcanu le-a cerut cetățenilor să nu se lase atrași de promisiuni financiare și să nu participe la aceste manifestații, subliniind că ar fi „drumul într-o singură direcție – spre sânge și suferință”. Mesajul său a fost adresat inclusiv locuitorilor din Găgăuzia, despre care spune că au motive de nemulțumire, dar că trebuie să evite implicarea în acțiuni violente. „Protestele trebuie să fie pașnice și legale. Acestea nu vor fi nici pașnice, nici legale”, a conchis Dinu Țurcanu.
14:30
(VIDEO) Maia Sandu a fost instalată prim-ministru de Moscova, amintește Vladimir Cebotari, fondatorul Partidului Democrat Modern Liber TV
Maia Sandu, care „chipurile luptă cu Estul acum” a fost instalată în funcția de prim-ministru de Moscova. Dezvăluirea aparține liderului Partidului Democrat Modern (noul Partid Democrat), Vladimir Cebotari, fost vicepreședinte al PDM. Potrivit lui, oamenii trebuie să înțeleagă că accentele pe care încearcă să le pună în societate actuala guvernare sunt manipulatorii, notează Telegraph.md. „Maia Sandu, cea care acum luptă, chipurile, cu Estul, a fost instalată în funcția de prim-ministru anume de Moscova. Oamenii trebuie să înțeleagă că toate accentele pe care încearcă să le pună în societate anumite forțe politice, să direcționeze atenția publică de la problemele reale și importante, este nimic altceva decât manipulare”, a declarat Cebotari, în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.Cebotari a mai spus că alianța politică dintre Maia Sandu și Igor Dodon din 2019 a fost creația a două forțe politice externe: Moscova și Berlin.„Noi toți cunoaștem că guvernarea de atunci, inclusiv majoritatea parlamentară, a fost creată de forțe politice externe. Au acționat două forțe mari, care au ajuns la două mari înțelegeri. Este vorba de Moscova și Berlin. Aceste două forțe au decis formarea coaliției (dintre PSRM și blocul ACUM n.a) de creare a coaliției și instalarea lui Igor Dodon și Maiei Sandu în funcții de conducere în R. Moldova. În acel moment, aceste decizii au fost luate de Berlin și Moscova”, a mai spus Cebotari.
13:40
Trafic aglomerat la PTF Leușeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova Liber TV
Poliția de Frontieră informează că, în prezent, la punctul de trecere a frontierei Leușeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport, pe direcția ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control acționează la capacitate maximă pentru fluidizarea circulației, fiind implementate măsuri suplimentare pentru reducerea timpului de așteptare. Călătorii sunt îndemnați să opteze, pe cât posibil, pentru rute alternative, precum:  • PTF Costești  • PTF Leova  • PTF Cahul Pentru informații actualizate privind situația traficului, Poliția de Frontieră recomandă consultarea paginii oficiale cu camerele web border.gov.md sau apelarea Liniei verzi la numărul +373 22 259 717. Instituția solicită înțelegere din partea participanților la trafic și anunță că va reveni cu actualizări în cazul schimbării situației.
13:00
Șoferul implicat în accidentul mortal din Cahul, soldat cu doi morți și trei copii răniți, arestat preventiv pentru 30 de zile Liber TV
Procuratura Generală anunță că șoferul implicat în tragicul accident rutier din raionul Cahul, soldat cu decesul a două persoane și rănirea a trei copii, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată pe 15 august 2025, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul. Bărbatul este învinuit de încălcarea regulilor de securitate a circulației, fapt ce a cauzat, din imprudență, decesul a două persoane (art. 264 alin. (5) din Codul penal). Potrivit probelor, tragedia s-a produs pe 12 august, în jurul orei 16:00, pe traseul M3, în apropierea satului Burlăceni, raionul Cahul. Conducând spre orașul Vulcănești, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde a lovit frontal un alt autoturism. În urma impactului, conducătoarea mașinii și pasagerul din dreapta au murit pe loc. Cei trei copii aflați pe bancheta din spate au fost răniți și transportați la spital. Doi dintre aceștia, aflați în stare gravă, sunt internați la Terapie Intensivă, iar al treilea primește tratament în secția de Ortopedie și Traumatologie. Șoferul a fost reținut în ziua accidentului, iar pe 14 august i-a fost înaintată învinuirea. El nu și-a recunoscut vinovăția și a refuzat să facă declarații. Arestul preventiv este valabil până la 11 septembrie 2025, cu drept de recurs la Curtea de Apel Sud. Ancheta este în desfășurare, fiind dispuse expertize medico-legale și auto-tehnice, precum și audierea martorilor.
12:50
Forțele Speciale ale Ucrainei au lovit rafinăria Syzran și un punct de comandă militar rus Liber TV
În noaptea de 15 august, unități ale Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Armatei Ucrainei, în cooperare cu alte structuri ale Forțelor de Apărare, au efectuat atacuri asupra mai multor obiective strategice rusești, potrivit unui comunicat al Statului Major General al Ucrainei. Printre țintele lovite se numără rafinăria Syzran din regiunea Samara, una dintre cele mai mari din sistemul „Rosneft”. Instalația produce diverse tipuri de combustibil, inclusiv kerosen pentru aviație, și joacă un rol important în aprovizionarea forțelor armate ruse. Ținta a fost distrusă, fiind înregistrate explozii și incendii. De asemenea, forțele ucrainene au atacat punctul de comandă al Brigăzii 132 Mecanizate a Armatei a 51-a a Federației Ruse, situat în orașul Enakieve, pe teritoriul temporar ocupat din regiunea Donețk. Potrivit Kievului, ținta a fost lovită, iar evaluarea pagubelor este în curs. Acțiunile fac parte din strategia Ucrainei de a reduce potențialul militar și economic al Rusiei pentru a pune capăt agresiunii armate. Atacurile din această săptămână au vizat mai multe obiective de infrastructură strategică:  • 14 august – lovitură asupra portului maritim din regiunea Astrahan, unde a fost distrusă o navă cu componente pentru dronele iraniene Shahed. Portul este folosit de Rusia ca punct logistic pentru livrări militare din Iran.  • 13 august – atac cu drone kamikaze asupra unei stații de pompare a conductei de petrol „Transneft Drujba” din regiunea Briansk.
12:30
Partidul Republican „Inima Moldovei” a protestat la sediul PAS. Irina Vlah: Vom continua să luptăm! Vom continua să spunem adevărul!  Liber TV
„PAS va intra în istorie ca o grupare de criminali care a transformat Moldova într-o dictatură săracă în centrul Europei” - despre aceasta au declarat activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” în cadrul unui protest în fața sediului partidului de guvernământ. Participanții la acțiune au prezentat „dovezi ale crimelor dictatoriale ale regimului galben și au lăsat pentru conducerea PAS un exemplar al Constituției Republicii Moldova, a cărei încălcare constantă a dus la distrugerea democrației în țară” Potrivit liderului Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, formațiunea politică de opoziție a devenit principala țintă a terorii din partea puterii. „Poliția reține activiștii noștri, confiscă ziare, arestează corturi. Reprezentanții noștri sunt chemați la interogatorii după ce participă la acțiuni pașnice. La Chișinău, Basarabeasca, Dubăsari și în alte raioane, vandalii PAS rup bannerele publicitare. Vom continua să luptăm! Vom continua să spunem adevărul! Vom continua să apărăm oamenii și vom elibera Moldova de PAS!”, a declarat Irina Vlah. „PAS a subordonat totul! Poliția, serviciile secrete, judecătoriile, procuratura, Comisia Electorală Centrală – toate aceste instituții lucrează acum nu pentru popor, ci pentru Maia Sandu și partidul ei. Aceste structuri nu mai apără cetățenii, ci au devenit un instrument de intimidare și represiune”, a declarat Lilia Cazac, liderul „Inima Moldovei” din Dubăsari. „Puterea vrea să ne închidă gura pe internet – ultimul loc unde se mai poate spune adevărul. Deja a fost adoptată o lege represivă, iar Consiliul lor de buzunar pentru Audiovizual se grăbește să elaboreze reguli pentru a putea oricând șterge, bloca și pedepsi pe cei care spun adevărul”, a declarat Alexandr Caraivan, reprezentantul „Inima Moldovei” din Comrat. „Maia Sandu a creat un analog al „Ministerului Propagandei” fascist – așa-numitul Centru „Patriot”. Acolo, propagandiștii PAS decid, pentru un salariu de 40 de mii de lei, ce avem voie să spunem și ce nu. Aceasta nu este doar cenzură, ci și deturnare de fonduri publice. Doar în 2025, au primit din buget 12 milioane de lei! După alegeri, acest centru va fi lichidat împreună cu regimul galben”, a declarat Victor Topal, membru al Consiliului Național Politic al partidului.﻿
12:20
(VIDEO) Andrei Năstase lansează un program amplu pentru diaspora: „O singură țară, oriunde am fi” Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, a prezentat un set de măsuri dedicate cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, menite să consolideze legătura dintre aceștia și țară. Programul, intitulat „O singură țară, oriunde am fi”, propune stimulente fiscale, sprijin pentru investiții și mecanisme pentru participarea civică directă a diasporei. Printre principalele inițiative anunțate se numără:  • Zero taxe și impozite pentru remitențele trimise de copii, frați și părinți către Republica Moldova.  • Programul „500 pentru toți” – scutire de taxe pentru colete de până la 500 de euro.  • Fond Național de Dezvoltare cu participarea Diasporei, administrat transparent, cu audit public.  • „Casa mea Acasă” – subvenții de 25% din valoarea locuinței, dobânzi plafonate și garanții de stat.  • Asocierea civică a Diasporei pentru participarea directă în alegeri, independent de partide.﻿ Năstase a subliniat că aceste măsuri nu sunt simple promisiuni, ci mecanisme concrete: „Voi, cei din Diasporă, sunteți coloana vertebrală invizibilă a acestei țări. Este timpul să transformăm dragostea voastră pentru Moldova din emoție în putere economică și dezvoltare durabilă.” Candidatul propune și modernizarea programelor de sprijin pentru antreprenori, precum PARE 1+1 și DAR 1+3, majorarea pragului neimpozabil pentru colete și stimulente fiscale pentru cei care revin și investesc în țară. Năstase susține că programul său este inspirat din modele de succes aplicate în alte state cu diasporă numeroasă, precum Israel și India, și că toate proiectele vor fi implementate cu transparență și garanții reale pentru cetățeni.
11:10
Tragedie pe traseul R6: Bărbat decedat și un minor rănit după impactul dintre un motocultor și un microbuz Liber TV
Aseară, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un grav accident rutier în care au fost implicate un Mercedes Sprinter și un motocultor. Potrivit primelor informații ale poliției, coliziunea s-a produs în momentul în care motocultorul, condus de un bărbat de 44 de ani, a virat la stânga. În remorcă se afla un minor de 13 ani. În urma impactului, conducătorul motocultorului a murit pe loc, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul Mercedesului, un bărbat de 37 de ani, a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul fiind negativ la alcool. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
11:00
LIVE: „Inima Moldovei”, protest la sediul PAS: ”Au transformat Moldova într-o dictatură în inima Europei” Liber TV
﻿
