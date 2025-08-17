Alegeri parlamentare 2025: Partidul Liberal, Noua Opțiune Istorică și Blocul Unirea Națiunii au depus listele de candidați la CEC
Astăzi, 17 august 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea de înregistrare a listei de 59 de candidați a fost depusă de către Partidul Liberal. O altă cerere a fost depusă de către Partidul politic Noua Opțiune Istorică, care a solicitat înregistrarea listei de 55 de candidați. Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii” a depus cererea de înregistrare a listei de 66 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Conform procedurii, Comisia a stabilit ordinea prealabilă în buletinul de vot: - Blocul electoral „Blocul Unirea Națiunii” – poziția a 22-a; - Partidul politic Noua Opțiune Istorică – poziția a 23-a; - Partidul Liberal – poziția a 24-a. Comisia are la dispoziție 7 zile pentru examinarea dosarelor și adoptarea unei hotărâri în acest sens. CEC atenționează că mai sunt două zile până la încheierea perioadei de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.