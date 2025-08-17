Reuters: Putin i-a prezentat lui Trump lista cererilor Kremlinului pentru „pace” în Ucraina. Luni, Zelenski vine la Washington pentru discuții
În cadrul summitului din Alaska, președintele rus Vladimir Putin i-a transmis liderului american Donald Trump un set de condiții prin care Kremlinul ar fi dispus să accepte un acord de „reglementare” a războiului din Ucraina, scrie Reuters, citând surse diplomatice.Potrivit informațiilor, cererile Moscovei includ retragerea armatei ucrainene din Donețk și Lugansk, recunoașterea oficială a Crimeei ca parte a Federației Ruse, precum și acordarea unui statut oficial limbii ruse și Bisericii Ortodoxe Ruse pe teritoriul Ucrainei. În schimb, Rusia ar „îngheța” linia frontului în regiunile Herson și Zaporojie și ar restitui mici porțiuni din Harkov și Sumî.De asemenea, Putin cere ca Ucraina să renunțe definitiv la aderarea la NATO, urmând să primească în schimb așa-numite „garanții de securitate” în afara Alianței. O altă solicitare a Kremlinului vizează ridicarea parțială a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a declarat vineri că „părțile au ajuns, în linii mari, la un acord”, însă decizia finală aparține Kievului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat luni la Washington, unde va discuta direct cu liderul american aceste condiții.Autoritățile de la Kiev au respins deja ideea unor concesii teritoriale, în special în privința Donețkului, considerat un bastion strategic al apărării ucrainene. În același timp, liderii europeni au transmis că recunoașterea Crimeei ca teritoriu rus sau renunțarea la Donbas sunt „complet inacceptabile”.Occidentul se teme că Zelenski va refuza ferm propunerile Kremlinului, ceea ce ar putea tensiona relațiile cu administrația Trump.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.