Liderii Europei și Zelenski merg la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și mai mulți lideri europeni se vor afla luni, 18 august, la Washington, pentru o întrevedere cu președintele SUA, Donald Trump.Von der Leyen a confirmat vizita într-o postare pe platforma X, precizând că răspunde solicitării lui Zelenski de a se alătura discuțiilor: „La invitația președintelui Zelenski, mă voi alătura mâine întâlnirii cu președintele Trump și cu alți lideri europeni la Casa Albă”. Ea a adăugat că, înainte de plecarea spre Washington, îl va primi pe Zelenski la Bruxelles, unde cei doi vor participa la o videoconferință a „Coaliției doritorilor”.Potrivit Sky News, la reuniunea din capitala americană vor lua parte și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Finlandei, Alexander Stubb. Conform informațiilor obținute de Bloomberg, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va alătura de asemenea discuțiilor. Publicația Bild notează că este foarte probabil ca și premierul britanic, Keir Starmer, să participe la întrevedere.Întâlnirea de la Casa Albă a fost propusă de Donald Trump, care i-a invitat pe liderii europeni să participe la discuțiile comune cu Volodimir Zelenski. Un oficial al Casei Albe, citat de ABC News, a confirmat că reuniunea va avea loc luni, 18 august.Amintim că pe 16 august Zelenski a anunțat că se pregătește pentru vizita la Washington, după o „conversație lungă și substanțială” cu președintele Trump, care s-a desfășurat imediat după întâlnirea liderului american cu Vladimir Putin în Alaska.
