Protestul susținătorilor lui Șor: 69 de persoane reținute, peste 140 de procese-verbale și 76 de corturi ridicate
Organizația criminală „Șor” a încercat ieri, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, în pofida avertismentelor Poliției privind ilegalitatea acțiunii. Deși numărul participanților a fost redus, mai multe persoane au încercat provocări atât la adresa oamenilor legii, cât și a cetățenilor aflați în zonă.Potrivit comunicatului Inspectoratului General al Poliției, unii participanți au încercat să blocheze benzile de circulație, au consumat alcool în spațiul public, au adus mascote pentru a distrage atenția de la alte ilegalități, au simulat accidente rutiere, au implicat minori în acțiuni ilegale și chiar au aruncat cu pietre în mașinile poliției. Totodată, au fost aduse materiale electorale fără acte de proveniență și s-a încercat camuflarea corturilor în valize sau prin intermediul taximetriștilor.Poliția anunță că 69 de persoane și 3 automobile au fost conduse la inspectorat pentru documentare. Printre acestea, o persoană se afla în căutare ca debitor de stat. Circa 60 de participanți au renunțat să ia parte la acțiune imediat ce au ajuns la locul întrunirii.În total, au fost întocmite peste 140 de procese-verbale contravenționale, inclusiv pentru coruperea privind întrunirile organizate, huliganism, consum de alcool în locuri publice, nerespectarea legislației privind întrunirile și tutunul, dar și pentru transportul și păstrarea ilegală a unor bunuri. Poliția a ridicat 76 de corturi, patru saci de dormit și o saltea gonflabilă.De asemenea, au fost înregistrate șapte sesizări din partea cetățenilor care au reclamat acțiunile participanților.În context, Poliția anunță că rămâne în alertă pentru a preveni provocările și tentativele de destabilizare din partea grupării „Șor” și îndeamnă cetățenii să nu se lase atrași în ilegalități mascate prin promisiuni financiare.
