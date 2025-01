Deconectări la energia electrică în regiunea transnistreană pe 10 ianuarie. Câte ore nu va fi lumină?

18:30

Prim-ministrul Canadei Justin Trudeau a anunțat că demisionează din funcția de prim-ministru și lider al Partidului Liberal. „Suntem într-un moment crucial al lumii. Sunt un luptător și mereu am luptat pentru canadieni și această țară. Și mereu voi fi motivat să fac ceea ce este cel mai bine pentru canadieni. Parlamentul a fost paralizat luni […]