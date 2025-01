Omorul Anei-Maria: Ce prejudicii trebuie să achite ex-polițistul condamnat la închisoare pe viață

17:20

14 localități din zona de securitate, aflate sub controlul Chișinăului dar care sunt racordate la infrastructura energetică a malului stâng al Nistrului, vor fi conectate la rețelele de gaze naturale ale operatorilor din cadrul Moldovagaz. Totodată, două dintre acestea vor fi conectate și la rețelele electrice ale Premier Energy. Decizia a fost luată, pe 6 […] The post 14 localități din zona de securitate, controlate de Chișinău, vor fi conectate la rețelele Moldovagaz: deciziile CSE appeared first on NewsMaker.