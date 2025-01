Criza energetică în Transnistria: Gazele disponibile mai ajung doar 24 de zile

13:00

Guvernul a anunțat că, pentru zilele de 4 și 5 ianuarie 2025, consumul de energie electrică pe malul drept al Nistrului este asigurat integral. Potrivit autorităților, pentru 4 ianuarie, sursele utilizate pentru acoperirea consumului au inclus importuri din România – 50,38%, alte 49,62% sunt din producția internă. Reprezentanții Guvernului au declarat că, pentru zilele de […]