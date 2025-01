Noua activitate a ex-ministrului Afacerilor Interne, Adrian Efros: face parte dintr-o organizație 

18:00

Pe plajele peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Federația Rusă, au fost observate pete de păcură, care a ajuns în Marea Neagră în urma scufundării a două tancuri petroliere rusești. Așa-numitul guvernator al Crimeei, Mihail Razvojaev, a anunțat că, pe 4 ianuarie, la Sevastopol a fost instituită stare de urgență de nivel regional. Razvojaev a comunicat […] The post Păcura scursă în Marea Neagră a ajuns pe plajele din Crimeea. A fost instituită stare de urgență la Sevastopol appeared first on NewsMaker.