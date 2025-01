Țările din formatul Nord Baltic, angajate să ajute R. Moldova în gestionarea crizei energetice. Declarație comună

12:30

O minoră dintr-o localitate din raionul Dubăsari s-a pornit la bunica sa, care locuiește într-un alt sat, însă s-a rătăcit după ce ales un drum mai scurt, printr-o pădure. Cazul a avut loc în seara de 3 ianuarie. Copila a fost căutată toată noaptea de polițiști și voluntari, fiind găsită nevătămată în această dimineață. Împreună […]