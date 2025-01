Malul drept al R. Moldova – asigurat integral cu energie electrică pe 9 ianuarie. Care este situația în Transnistria?

15:10

Patru localități din stânga Nistrului, aflate sub controlul Chișinăului, sunt aprovizionate cu gaze naturale. Precizările au fost făcute de deputatul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) Roman Roșca. El a menționat că această soluție a fost posibilă deoarece localitățile își achită facturile către Moldovagaz. Cu referire la celelalte localități subordonate Chișinăului, însă deconectate de […]