(FOTO) Obiect exploziv, găsit într-o jucărie la Aeroportul din Chișinău? Informațiile Poliției de Frontieră

În Republica Moldova, în data de 4 ianuarie, cerul va fi parțial noros, iar în zonele din nordul țării va fi lapoviță. Informațiile au fost confirmate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În nordul țării, temperatura aerului va ajunge până la +1°C în timpul zilei, iar pe timp de noapte vom avea parte de -4°C. În […]