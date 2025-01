Guvernul Armeniei a inițiat procesul de aderare la UE: a aprobat un proiect de lege

12:40

Un bărbat riscă de la 5 la 7 ani de închisoare după ce a jefuit o jurnalistă în dimineața zilei de 2 ianuarie. Bărbatul, plasat între timp în arest preventiv, și-a recunoscut vinovăția. Cazul a avut loc în timp ce victima își ducea copilul la grădiniță. „M-a urmărit și, când am ajuns la un loc […]