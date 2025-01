„Nu știm când Kremlinul intenționează să lanseze operațiunea „salvarea Moldovei”. Poate Ucraina să ne scoată din criza energetică?

17:40

Pe 7 ianuarie, de Crăciun pe rit vechi, cerul va fi noros. Vor fi maxime de până la +7°C în nordul Republicii Moldova, +10°C în centru și +12°C la sud. Minimele vor oscila între -3°C și +2°C. Săptămâna viitoare, în centrul țării, maximele vor oscila între +3°C și +10°C, minimele între -2°C și +3°C.