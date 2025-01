Ministrul de Externe al Finlandei, Elina Valtonen, vizitează Chișinăul și Tiraspolul. Agenda vizitei

11:00

Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției Partidul Social Democrat (PSD)-Partidul Național Liberal (PNL)-Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) la alegerile prezidențiale, a numit acordul prin care a fost desemnat reprezentantul coaliției în cursa pentru Palatul Cotroceni „suspendat", la fel fiind și „calitatea" lui de candidat. El și-a motivat declarațiile prin faptul că „a fost lăsat singur", […]