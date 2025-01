LIVE Criza energetică: Sandu, Recean și Serebrian, declarații din Zona de Securitate

10:20

O fetiță de 8 ani a murit într-un accident rutier la Bălți. Mama acesteia și șoferul unei mașini de tip taxi, în care se aflau cele două, au suferit mai multe traumatisme. Accidentul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 00:30. S-a întâmplat după ce șoferul unui Porsche ar fi ignorat culoarea roșie a […]